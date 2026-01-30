Una protesta contra el ICE lleva la imagen del sapo concho de Bad Bunny a las calles de San Francisco: “Chinga la migra”

La polémica por la participación del cantante Bad Bunny en el medio tiempo de la Super Bowl ha devenido en una protesta contra la política migratoria del país. El sapo concho, el popular símbolo del cantante y de Puerto Rico, protagoniza una campaña contra la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump en las calles de San Francisco. Los carteles fueron desplegados esta semana y llevan la frase “Fuck ICE” o “Chinga la migra”, apelando tanto a latinos como anglosajones.

Las imágenes aterrizaron rápidamente en redes sociales. Algunos usuarios de Instagram comenzaron a preguntarse dónde podían adquirir el póster, pero se trata de una campaña anónima. Los voceros de la superestrella latina no han ofrecido declaraciones sobre el uso de la ilustración del sapo concho en la protesta, la misma que Bad Bunny incluye en sus videos musicales, y que llega a las calles en medio del repudio nacional por la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, la que ha dejado decenas de imágenes de violencia policial y la muerte de Alex Pretti y Renee Good.

Antes del lanzamiento de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el puertorriqueño ya había explicado que no haría presentaciones en Estados Unidos para evitar que las autoridades realizaran redadas migratorias a las afueras de sus conciertos. “Ha habido muchas razones por las que no he ido a tocar a Estados Unidos, y ninguna de ellas ha sido por odio, ya que he actuado allí muchas veces [...] Pero estaba el problema de que, joder, el ICE podría estar fuera [del concierto]. Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, reveló en una entrevista con la revista i-D.

En junio del año pasado, el artista también publicó un video en el que registró un operativo del ICE en Puerto Rico, y con el que dejó clara su posición contra la política migratoria de Washington. “En vez de dejar tranquila a esa gente trabajando”, se lamenta en la publicación que muestra desde lejos a oficiales de la agencia federal interrogando a inmigrantes.

Luego del repudio que varios voceros de la Administración Trump expresaron en su contra tras ser seleccionado para el intermedio de la Super Bowl, un espectáculo televisivo que tiene más de 130 millones de espectadores cada año, las últimas críticas llegaron del propio Donald Trump en una entrevista con el diario The New York Post. “Soy anti ellos”, dijo refiriéndose contra la banda Green Day (que actuará antes del inicio del partido) y Bad Bunny.

“Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, continuó el mandatario. Sin embargo, el republicano aclaró que no es por la presencia de los músicos por lo que ha cancelado su asistencia al evento. “Simplemente, está demasiado lejos”, añadió. El estadio de Santa Clara está situado en California, en la zona del Área de la Bahía, a unos 45 minutos al sur de San Francisco, donde precisamente aparecieron los carteles de protesta con la imagen del sapo concho.