Los senadores demócratas amenazan con un cierre parcial del Gobierno si no se retira la financiación del ICE tras la muerte de Alex Pretti

La indignación que ha provocado la muerte del ciudadano estadounidense Alex Pretti a manos de los agentes migratorios el fin de semana pasado ha anulado el acuerdo que se creía seguro para aprobar la financiación de una parte del Gobierno, lo que puede suponer un cierre parcial de la Administración a finales de esta semana. El Senado retomará este martes las sesiones con la tarea de aprobar un presupuesto que incluye financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, los responsables de la muerte a tiros de Pretti, cuando intentaba proteger a una mujer de los ataques de los agentes. Varios senadores demócratas, que se inclinaban por apoyar el presupuesto para evitar un cierre administrativo parcial, han cambiado de opinión y han anunciado que votarán en contra, alejando la posibilidad de que la propuesta salga adelante.

Para aprobarse se requieren 60 votos, por lo que es necesario que al menos siete legisladores se unan a los 53 republicanos. La senadora del Estado de Washington Patty Murray, principal demócrata del Comité de Asignaciones del Senado y negociadora clave del paquete de financiación, que había estado presionando a sus colegas para que votaran a favor del proyecto, declaró en X: “NO apoyaré el proyecto de ley del Departamento de Seguridad Nacional tal como está”. “Los agentes federales no pueden asesinar a personas a plena luz del día y quedar impunes”, escribió Murray.

La Cámara de Representantes envió al Senado en un solo paquete los seis proyectos de ley de financiación pendientes, incluidos 64.400 millones de dólares para el DHS, de los cuales 10.000 millones de dólares se destinan al ICE. Aunque los demócratas en general ya habían intentado sacar la financiación del DHS del conjunto para aprobar el resto de los presupuestos, algunos senadores de la oposición se habían mostrado dispuestos a apoyarlo. Sin embargo, tras la muerte de Pretti, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha advertido que los demócratas no lo apoyarán. “Lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense”, escribió en X. “Los senadores demócratas no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del DHS”, incidió.

El endurecimiento de la postura demócrata es consecuencia de la respuesta del Gobierno a la muerte de Pretti, el enfermero de cuidados intensivos de un hospital de veteranos de 37 años, que agentes de la Patrulla Fronteriza mataron a tiros. La Administración Trump ha justificado a los funcionarios alegando que la víctima portaba una pistola, pero los vídeos grabados por testigos contradicen la versión oficial. Las imágenes muestran a Pretti con un teléfono en la mano y nada en la otra cuando intenta proteger a una mujer que es rociada con gas pimienta. Los agentes le tiraron al suelo, golpearon y desarmaron antes de dispararle.

Si los senadores no actúan antes de la medianoche del viernes, la financiación para el DHS y las demás agencias federales contempladas en los seis proyectos de ley expirará. Los líderes republicanos esperaban evitar otro cierre del Gobierno tras la paralización de 43 días del otoño pasado, cuando los demócratas se negaron a aprobar un proyecto que retiraba los subsidios federales que hacen más asequible la cobertura médica. Incluso algunos senadores que en aquella ocasión votaron a favor del presupuesto para acabar con el cierre administrativo más largo de la historia de Estados Unidos, han avisado que esta vez no respaldarán el paquete de financiación. Es el caso de la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto, que criticó en un comunicado que “la Administración Trump y Kristi Noem están desplegando agentes federales mal entrenados y agresivos en las calles sin ninguna rendición de cuentas (…) Esto no se trata de proteger a los estadounidenses. Se trata de brutalizar a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes que cumplen con la ley”.

La brutal actuación de los agentes federales, que están empleando tácticas muy agresivas contra la población que protesta por las detenciones de migrantes, ya elevó la tensión entre los propios republicanos tras la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense que fue asesinada el 7 de enero por los disparos de un agente del ICE.

Los legisladores republicanos aprobaron una importante inyección de fondos para el ICE el año pasado, pero tras las dos muertes por disparos en Minnesota, algunos exigen explicaciones a la Administración Trump. El senador de Luisiana Bill Cassidy afirmó que el tiroteo de Minneapolis fue “increíblemente perturbador” y que “la credibilidad del ICE y del DHS está en juego”. Y la senadora de Alaska Lisa Murkowski declaró que “portar un arma legalmente no justifica que los agentes federales maten a un ciudadano estadounidense, especialmente, como parece mostrar la grabación de vídeo, después de que la víctima hubiera sido desarmada”. El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, afirmó que cualquier funcionario de la Administración que se apresure a emitir juicios o intente obstaculizar una investigación le hace un “enorme daño a la nación y al legado del presidente Trump”.

Los avances que el Congreso ha logrado hasta ahora en los proyectos de ley de gastos significan que gran parte del trabajo del Gobierno federal continuaría incluso si el Senado no aprueba el nuevo paquete. Un proyecto de ley que Trump firmó el viernes financia los Departamentos de Justicia, Comercio e Interior, la Agencia de Protección Ambiental, la NASA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército hasta el final del año fiscal, en septiembre. El Departamento de Agricultura ya contaba con financiación gracias a una medida anterior, pero otra parte del Gobierno, incluido el Departamento de Defensa, sigue funcionando con un presupuesto provisional que solo garantiza la financiación hasta el viernes.