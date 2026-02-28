Guía de Exteriores para los más de 23.000 españoles que están en Irán y en la región: no salir de casa y alejados de las ventanas

El ataque masivo de Estados Unidos e Israel a Irán para derribar el régimen ha provocado, también, el cierre del espacio en gran parte de la región, como el aeropuerto de Dubai, uno de los más grandes, modernos y transitados del mundo, y un punto clave para conexiones entre Europa, Asia y África.

Ante la escalada de bombardeos en Irán, España ha desaconsejado este sábado viajar al país. La Embajada contabiliza 158 españoles en el estado, a los que pide que se marchen utilizando todos los medios disponibles. En la región, según datos recogidos de la web de Exteriores, residen al menos 23.850 españoles. De estos, alrededor de un millar son soldados que se encuentran en el Líbano (unos 700) e Irak (275).

El resto y, de mayor a menor población, serían los siguientes. Emiratos Árabes Unidos, con 7.606 españoles y donde reside el rey emérito, e Israel, con 6.731, concentran los mayores contingentes, seguidos por Catar (2.321), Arabia Saudí (1.878) y Jordania (1.811), que forman un segundo bloque de presencia significativa. Luego Baréin (312), Kuwait (348), Omán (254), Irán (158) y Siria (280).

El Ministerio de Exteriores y sus embajadas también han emitido diferentes comunicados con recomendaciones. En el caso de la Embajada en Emiratos Árabes Unidos y “ante la posibilidad de que se sigan produciendo ataques sobre territorio emiratí en las próximas horas” recomienda a los españoles que permanezcan en su domicilio o en lugar resguardado y alejado de las ventanas.

En caso de que el lugar donde se encuentra se vea afectado, pide seguir las recomendaciones e indicaciones específicas de las autoridades emiratíes, incluidos los cuerpos de policía competentes en cada emirato. Como el espacio aéreo permanece cerrado, la embajada no tiene ninguna información oficial sobre su posible reapertura.

También pide a los españoles que se encuentren allí que permanezcan atento a las redes sociales (@EmbEspEAU en X y @embespeau en Instagram) y a las informaciones oficiales de las autoridades emiratíes.

También han habilitado el teléfono de emergencia consular, que está activo las 24 horas y es el siguiente: +971506120260 y +971 24079000 extensión 258008.

“Estamos recibiendo miles de llamadas de los españoles que residen o se encuentran de paso en EAU”, dice la embajada, que pide también que, si se encuentra ocupada la línea, usen las redes sociales para obtener información.

¿Qué pasa si soy un viajero español y no estoy registrado en la embajada? En este caso, pueden darse de alta en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en (MAUC) Registro de viajeros.