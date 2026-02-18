Bad Bunny protagonizará su primera película junto a Javier Bardem en el debut en la dirección de René Pérez, Residente

Bad Bunny y René Pérez, conocido artísticamente como Residente, tienen mucho en común. Músicos, sí, pero sobre todo artistas multidisciplinares, con grandes saltos y giros profesionales en sus carreras, ambos son puertorriqueños, una identidad que llevan por bandera y reflejan en su arte. Y ahora, sus caminos se cruzarán, una vez más, con su patria como centro. El cantante y reciente intérprete del intermedio del Super Bowl, de 31 años, será el protagonista de la primera película dirigida por Pérez, que se llamará Porto Rico. Junto a él, otro protagonista de excepción, el ganador del Oscar Javier Bardem. Así lo ha sabido EL PAÍS en exclusiva.

El proyecto —que Pérez dirige, escribe y coproduce— está todavía en sus primeras fases y cuenta con poderosos nombres en su elenco. Además de Bardem (Las Palmas, 56 años), estará presente Edward Norton (Boston, 56 años), protagonista de títulos como El club de la lucha o American History X, con cuatro candidaturas al Oscar; él participará en el filme como actor, pero también como productor. También actuará Viggo Mortensen (Nueva York, 67 años), triple nominado al Oscar, que fue Aragorn en la saga de El señor de los anillos y protagonizó Una historia de violencia y Promesas del Este. El productor de la película será el mexicano Alejandro González Iñárritu (México, 62 años), y el guion está coescrito por Residente junto al neoyorquino Alexander Dinelaris (Nueva York, 57 años), que en 2015 ganó la estatuilla por el de Birdman. La promotora de conciertos Live Nation, a través de su división de producción cinematográfica, Live Nation Studios, también está presente en la financiación del largo.

Más información El amor que nos enseñó Benito

Dinelaris y Pérez Joglar han escrito un largometraje sobre la isla natal de Bad Bunny y de Residente, un proyecto largamente anhelado por él. Puerto Rico es un territorio no incorporado a Estados Unidos, algo que hace que sus ciudadanos sean de segunda, y no de pleno derecho. Por ejemplo, aunque pueden participar en las primarias demócratas y republicanas, no se les permite votar en las elecciones generales de EE UU; además, solo tienen un representante en el Congreso, el llamado Comisionado Residente, que tiene voz pero no voto en el poder legislativo.

Parece claro que, desde el título de la película, la isla y su situación tendrán una enorme presencia. Apenas han trascendido detalles, pero, según anuncian sus creadores, será “un wéstern caribeño épico y a la vez un drama histórico”. “Combina una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico, en una historia poderosa inspirada en hechos reales”, señalan desde la productora. Cuando los estadounidenses llegaron a la isla, la llamaron así, Porto Rico (denominación que duró tres décadas), por su incapacidad para pronunciar el nombre al completo; esa grafía del título hace ver que la historia de finales del siglo XIX estará muy presente en la narrativa del filme.

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño”, ha explicado Residente, de 47 años, en un comunicado. “La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”. Bad Bunny y Residente han colaborado en diversas ocasiones. Lo han hecho musicalmente, pero también como activistas en pos de su isla natal; por ejemplo, fueron partícipes de las protestas de verano de 2019 en San Juan, cuando participaron en la caída del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, con el que llegaron a reunirse en su propia residencia. Ahora irán de la mano en sus primeros grandes proyectos en el cine.

Esta no es la primera incursión del Pérez Joglar en la escena. Además de protagonizar sus siempre cuidados videoclips y los de su banda, Calle 13, ha hecho cameos en televisión y cine, como en Dos canguros muy maduros (2009). Fue protagonista de la película mexicana In the summers (2024), que se presentó en el festival de cine de Sundance; y tuvo un papel principal en el drama carcelario Frank & Louis, que acaba de estrenarse. Como director, ha estado al frente de sus vídeos, pero nunca en un proyecto de esta envergadura. Toda esa faceta de creador de sus obras le impulsó a formar su propio estudio creativo, llamado 1868 Studios, junto a Sony Music.

Por su parte, Benito Antonio Martínez Ocasio, aparte de ser uno de los músicos más populares del mundo —sus canciones tuvieron casi 20.000 millones de reproducciones en Spotify en 2025; su residencia en Puerto Rico ha batido récords y ahora está haciendo conciertos superventas por todo el mundo—, también ha hecho sus pinitos como actor. Ha aparecido en sus vídeos, en documentales musicales o en Saturday Night Live, pero nunca en nada de este calibre, ni en un rol protagónico. En 2021 hizo su debut en la novena entrega de la saga Fast&Furious, y también entonces apareció en cuatro episodios de la serie Narcos: México, en su tercera temporada.

Bad Bunny y Residente en la gala en homenaje a Rubén Blades de los Grammy Latino, en noviembre de 2021 en Las Vegas. John Parra (Getty Images for The Latin Recording Academy)

El año siguiente, fue muy comentada su aparición en la película de acción Bullet Train, protagonizada por Brad Pitt, al que se enfrentaba en una espectacular pelea física, cuchillo en mano. En 2023, apareció en Cassandro, la historia de superación real de un luchador mexicano protagonizada por Gael García Bernal, con quien compartía escenas. El año pasado participó en dos proyectos, Terminagolf 2 (Happy Gilmore 2, en el original), una película de humor de Netflix junto a Adam Sandler; y en Bala perdida, dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Austin Butler y Zoe Kravitz en los bajos fondos de Nueva York de los años noventa.

Además de la participación de Mortensen y de Norton, todavía quedan estrellas que serán parte del proyecto por anunciarse. Norton, además, también será productor, y ha asegurado en una nota que “esta película se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde El Padrino hasta Gangs of New York, que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo“. “Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo”, ha continuado, “ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando”.