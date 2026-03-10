Amazon lanza una histórica emisión de bonos para captar 42.000 millones de dólares y financiar su expansión en la IA

Amazon ha lanzado una de las mayores emisiones de bonos corporativos de la historia, con el objetivo de recaudar de fondos para financiar su expansión en el mundo de la inteligencia artificial (IA). El gigante tecnológico aspira a recaudar el equivalente a entre 37.000 y 42.000 millones de dólares (entre 32.000 y 36.000 millones de euros, al cambio actual) en una emisión transatlántica en dólares y euros, según adelanta Bloomberg, que cita fuentes conocedoras del asunto.

La firma está comercializando bonos estadounidenses de alta calificación en hasta 11 tramos, con plazos de entre dos y 50 años, y busca recaudar entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, según estas fuentes.

En el prospecto inicial remitido a la Comisión de Valores de EE UU (SEC), Amazon señala que cuenta con Citi, Goldman Sachs, JP Morgan y HSBC como principales entidades colocadoras.

En noviembre pasado, Amazon ya acudió al mercado de deuda con una colocación de bonos de 15.000 millones de dólares, una de las mayores de su historia, y la primera en los últimos tres años.

Con la transacción, Amazon busca captar fondos con los que financiar su expansión en el ámbito de las infraestructuras de IA. Las previsiones de la empresa pasan por alcanzar un gasto de capital en 2026 de 200.000 millones de dólares, que serán destinados a centros de datos, chips y otros equipamientos.

El conjunto de los hiperescaladores, Amazon, Meta, Alphabet, Oracle y Microsoft contemplan unas inversiones de 650.000 millones de dólares durante este año.

Algunas de estas compañías ya han acudido al mercado de deuda para captar recursos. Entre ellas destaca Alphabet, que captó 32.000 millones de dólares en una macroemisión a mediados de febrero en dólares y euros. También Oracle acudió al mercado, con una colocación de bonos de 25.000 millones.

El apetito de los inversores por la deuda corporativa de compañías con un alto grado de inversión se ha mantenido fuerte, y los grandes emisores de tecnología han atraído una atención significativa a medida que los inversores buscan rendimientos relativamente seguros.

Las emisiones de bonos se han reanudado en todo el mundo en la medida que los indicadores de riesgo crediticio han caído en las últimas horas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la guerra con Irán terminará pronto. Distintas compañías están dispuestas a colocar bonos en Europa por 21.000 millones de euros, en el día con mayor actividad desde que se inició el conflicto de Oriente Medio.

Las acciones de Amazon caen levemente a la apertura del Nasdaq. Desde principios de enero, los títulos pierden algo más de un 8%, entre las dudas extendidas entre los inversores sobre el posible impacto que las citadas inversiones en infraestructuras de IA puede tener en la compañía fundada por Jeff Bezos.