España alcanza un nuevo récord de 97 millones de turistas extranjeros en 2025

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha confirmado esta mañana que la llegada de turistas extranjeros a España registró un nuevo máximo histórico en 2025, al alcanzar por primera vez los 97 millones de viajeros, lo que supuso un crecimiento anual del 3,5%. Una cifra que, sin embargo, queda lejos de las previsiones en el arranque de ejercicio de alcanzar los 100 millones de viajeros. Un objetivo que no se cumplió como consecuencia del elevado aumento de precios, especialmente hoteleros, y la menor llegada de viajeros de Francia y Alemania, segundo y tercer mayores mercados emisores de viajeros a España.

Hereu ha centrado la mayoría de sus explicaciones en las cifras de gasto turístico, que crecieron el doble que las llegadas (un 6,8%) hasta alcanzar también un máximo histórico de 135.000 millones de euros. “Tenemos un mejor patrón de crecimiento anclado en la triple sostenibilidad social, ambiental y económica”, ha recalcado el ministro al para presentar un primer balance de los datos, que el INE dará a conocer de forma definitiva el próximo 3 de febrero. “Los resultados de 2025 demuestran que en los seis años que han transcurrido desde 2019 están empezando a pasar las cosas que queremos que pasen y por las que invertimos en políticas públicas. Estamos en un crecimiento sereno, con el ritmo que queremos, en el que priman los elementos cuantitativos frente a los cualitativos, como la desestacionalización o el mayor crecimiento de las llegadas de mercados de largo radio, como América, frente a los tradicionales mercados europeos”, ha valorado.

El hito de los 100 millones de turistas se alcanzará previsiblemente este año, según ha desvelado Hereu a partir de las previsiones que maneja para el primer cuatrimestre de 2026. En el arranque del presente ejercicio, augura que llegarán 26 millones de turistas extranjeros, con un alza del 3,7%, y un gasto asociado de 35.000 millones (un 2,6% más que el año pasado en el mismo periodo). “España seguirá liderando el turismo en todo el mundo y volverá a alcanzar máximos históricos en todas las métricas”, ha precisado el ministro. Pese a ello, ha insistido en que alcanzar la icónica cifra no es el objetivo perseguido por su departamento: “Lo que queremos es progresar en los objetivos cualitativos”.

El ministro de Industria y Turismo ha hecho especial énfasis en el impacto positivo que el crecimiento de la llegada de viajeros extranjeros está teniendo en el mercado laboral. “Nunca había habido 2,75 millones de personas afiliadas a las actividades vinculadas al turismo, con un crecimiento anual del 2,4% en 2025. Eso significa que los beneficios ya se están trasladando al mercado de trabajo, ya que el 80,9% de los empleados ya cuentan con un contrato indefinido. Es un balance con más trabajadores, más asalariados y más contratos indefinidos que sirve como eje para reducir la tasa de temporalidad”. Las cifras definitivas del impacto del sector sobre el mercado laboral las dará a conocer Turespaña en la mañana del viernes.

Uno de los ejes del plan de actuación del Gobierno para 2026, ha dicho Hereu, se centrará en la regulación de las viviendas de uso turístico: “Hay que proseguir con los esfuerzos realizados en 2025 en las políticas públicas para controlar, regular, limitar y poner reglas de juego donde no las había”. La afimación se produce la misma semana en que el lobby Exceltur ha hecho pública una estadística de viviendas de uso turístico durante el pasado ejercicio, que fue el primero de la historia en el que el número de plazas disponibles en los 25 destinos más visitados de España se redujo (un 4,1% menos) hasta las 366.375. Esto supuso la desaparición de 15.963 plazas, gracias al nuevo registro de arrendamientos temporales y a la eliminación de la oferta ilegal, según el análisis de la asociación de grandes empresas turísticas españolas.