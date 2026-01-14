El turismo mundial bate un récord en 2025 con más de 1.500 millones de viajeros internacionales

El Consejo Internacional de Viajes y Turismo señala a España como uno de los destinos que más crece, con más de 96,5 millones de visitantes el año pasado

El turismo internacional vivió su mejor año en 2025 con más de 1.500 millones de viajeros en todo el mundo, así lo ha informado el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) en una rueda de prensa en Madrid, nueva sede de la organización tras abandonar Londres. Atrás quedan los duros años de la pandemia que asestaron un fuerte golpe al sector de los viajes y a la movilidad internacional. En 2025 se registraron 219.000 llegadas internacionales cada día, un dato sin precedentes que se traduce en 80 millones de viajeros más respecto a 2024.

En términos globales, la aportación del turismo al PIB global llegó hasta el 6,7% y generó 11,7 billones de dólares (alrededor de 10,65 billones de euros). “Si fuéramos un país seríamos la tercera economía más grande del mundo”, ha señalado Gloria Guevara, presidenta y CEO interina del WTTC, quien ha detallado que el sector de los viajes genera uno de cada tres nuevos empleos en el mundo.

España también batió su propio récord de turistas el año pasado con 96,5 millones de visitantes internacionales, un 2,9% más que el año anterior, según cifras de la organización, que represente a algunas de las empresas turísticas más poderosas del mundo. El dato español representa una contribución del sector turístico a la economía nacional de un 16%, lo que se traduce en unos 260.000 millones de euros, y la generación de 3,2 millones de puestos de trabajo. Las cifras de la WTTC difieren de las del Gobierno debido a que la organización internacional mide el impacto directo, el indirecto y también el inducido.

Guevara ha subrayado la relevancia de España como destino internacional y como nueva sede del lobby. “Reino Unido se convirtió en un destino muy complicado para nosotros después del Brexit y para nuestra organización era fundamental Europa por cuestiones de movilidad y por ser la región más grande del mundo en turismo”, ha explicado. La presidenta ha destacado el compromiso de todos los niveles de gobierno con el sector turístico español, la calidad de las políticas públicas y la buena conectividad como las razones principales para cambiar de país.

Estados Unidos, el único con menos visitas

Estados Unidos se mantiene a la cabeza como el país donde el turismo aporta más a su economía. Sin embargo, a diferencia de otros países, esas visitas provienen en un 85% de sus propios ciudadanos y no tanto de visitantes de otros países, de hecho, el año pasado se registró una caída del gasto de visitantes extranjeros a Estados Unidos, que se tradujo en una reducción de 19.000 millones de dólares (unos 16.300 millones euros) menos en comparación con 2024. Francia y España, por su parte, que lideraron la clasificación en cuanto a llegadas extranjeras, presentan un equilibrio del 45% y el 55% entre entre turismo local y de fuera, de acuerdo con ONU Turismo.

Esa falta de apetito por viajar al país norteamericano está relacionada, entre otros factores, con la caída de turistas procedentes de Canadá o Europa, que prefirieron otros destinos en un año en que la nueva Administración de Donald Trump amenazó con aranceles a otros países y desplegó controvertidas políticas migratorias. “Respetamos la soberanía de los países y la decisión de a quién se le pide visa, pero lo que pedimos es que consideren el movimiento legal de viajeros, porque cuando viajas gastas y cuando gastas generas empleos y se comparte la derrama económica entre las poblaciones”, ha apuntado la presidenta de la WTTC.