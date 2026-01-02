El turismo extranjero se ralentiza, pero apunta a un año récord de 97 millones de viajeros en 2025

El turismo extranjero a España se ralentiza. La llegada de viajeros de otros países en noviembre de 2025 tan solo creció un 2,1% anual hasta los 5,78 millones por el desplome de las entradas de turistas de Francia, el segundo mercado emisor por detrás del Reino Unido, que retrocedieron un 7,4% en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos hechos públicos esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del séptimo mes consecutivo en el que la llegada de viajeros extranjeros no supera el crecimiento del 3%, lo que anticipa que el objetivo marcado a principios de año de alcanzar por primera vez en la historia los 100 millones de viajeros, y disputarle a Francia el liderazgo mundial de recepción de turistas, se ha convertido en una quimera.

Entre enero y noviembre llegaron a los principales destinos españoles 91,48 millones de turistas extranjeros, con un crecimiento acumulado del 3,4%. Si el crecimiento se mantiene en diciembre en el entorno del 3%, algo que confirman las ventas adelantadas por las agencias de viajes y las ocupaciones detalladas de los hoteles, 2025 podría cerrar rozando los 97 millones de viajeros extranjeros, lo que, en cualquier caso, constituiría el mejor registro de la historia.

Máximos históricos del gasto

Esa ralentización de las llegadas no se ha visto acompañada de un frenazo en el gasto de los turistas, lastrado en gran parte por la fuerte subida de precios. En noviembre, el desembolso realizado por los viajeros extranjeros creció un 5%, más del doble que las entradas, hasta los 8.094 millones de euros, mientras que en el acumulado entre enero y noviembre la cifra escaló un 6,9% hasta los 126.707 millones. Si esos incrementos se repiten en diciembre, el gasto podría cerrar 2025 con otra cifra récord, al superar por primera vez los 135.000 millones de euros.

Pese al frenazo en las llegadas, el Ministerio de Industria y Turismo prefirió ver el vaso medio lleno a medio vacío. “Estos datos, como viene sucediendo a lo largo del año, consolidan la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, algo más moderado en este 2025 que el pasado año. Una evolución estadística que va en la línea de la apuesta del Ministerio por un nuevo modelo turístico, más sostenible y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar y desestacionalizar los destinos y diversificar la oferta”, señaló en un comunicado.

El departamento dirigido por Jordi Hereu hizo especial énfasis en el crecimiento del 12,7% experimentado por el gasto de los turistas de Reino Unido y de aquellos procedentes de América y Asia, con un avance anual del 7,1%. El análisis, sin embargo, no obvió el ajuste experimentado en los otros dos mayores mercados emisores de viajeros: el gasto retrocedió un 0,2% anual en noviembre en Francia, mientras que en Alemania, el ajuste se amplió al 0,8% en comparación con el mismo período de 2024.

Frenazo en las llegadas a Madrid y Cataluña

El reparto de viajeros entre las seis autonomías más visitadas (Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid), que concentran el 90% del turismo extranjero en España, muestra una fotografía radicalmente diferente a la del cierre de 2024. Hace un año, las dos regiones que más crecieron fueron Comunidad Valenciana y Madrid, con incrementos anuales del 14% y del 12,5% en la llegada de turistas, mientras que Cataluña se consolidó como la más visitada, con casi 20 millones de turistas y un aumento del 9,7%.

En los once primeros meses de 2025, el mayor incremento le correspondió a Andalucía, con un 6,9% más hasta los 13,77 millones de turistas, duplicando el incremento de la media nacional. En segundo lugar se situó Comunidad Valenciana, con un alza del 4,2% y 11,71 millones de viajeros, y en tercero surgió Canarias, cuyo crecimiento se limitó al 3,4% hasta los 14,24 millones.