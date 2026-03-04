Sheinbaum se plantea blindar Palacio Nacional ante posibles disturbios en la marcha del 8M

El Gobierno de México no descarta blindar con vallas protectoras otro año más el Palacio Nacional ante la marcha del 8M. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha indicado este miércoles que ese escenario “es problable” para evitar un enfrentamiento “entre la policía y estos grupos”, en referencia a los colectivos más reaccionarios que participan en la manifestación. Además, la mandataria ha hecho un repaso a los logros de su Administración en materia de política de mujeres, como una disminución de los feminicidios y las mejoras en los protocolos de investigación cuando la víctima es una mujer. “Obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado. Las mujeres necesitamos todavía mayor protección del Estado y avance en la autonomía económica”, ha destacado desde su rueda de prensa matutina.

Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, este miércoles. Mario Guzmán (EFE)

La marcha por el Día Internacional de la Mujer en la capital está programada para empezar desde diferentes puntos de la ciudad para culminar en el Zócalo, frente a la sede del Gobierno. En este punto otros años se han visto disturbios y altercados que han llegado a terminar con cócteles molotov y gas lacrimógeno. Por ello, desde días antes de la cita la Adminitración capitalina protege edificios públicos, locales comerciales y las principales avenidas con muros metálicos. “¿Por qué lo hacemos? Porque muchas veces como ustedes han visto, participan el llamado bloque negro o grupos que buscan dañar Palacio Nacional", ha explicado Sheinbaum. “Para proteger hasta las mismas mujeres [policías] evitamos que haya una confrontación”, ha añadido.

A cuatro días de la manifestación, Sheinbaum ha hecho un repaso de los logros alcanzados en su sexenio que benefician la paridad de género. “Los feminicidios han disminuido y hemos avanzado este año en los protocolos para la investigación de feminicidios, en su momento coordinados por Ernestina Godoy desde la consejería jurídica y la Secretaría de las Mujeres. Y también en toda la propuesta que hicimos para que se tipifique el acoso, que no estaba tipificado en muchísimos códigos penales”, ha recordado. También ha destacado la creación de los llamados “centros libres” de violencia y la repartición de 25 millones de cartillas con una enumeración de los Derechos de la Mujer, así como la creación de un sistema de cuidados para aumentar las guarderías del Estado.

Instalación de vallas en Palacio Nacional, en marzo de 2023. Mario Jasso (Cuartoscuro)

La presidenta ha prometido que publicará este mes los indicadores económicos desglosados por sexo sobre la situación salarial a nivel nacional e internacional de las mujeres, así como los casos de violencia de género. En este punto, Sheinbaum ha reconocido que todavía se necesita mejorar la independencia económica de las mujeres mexicanas y ha asegurado que el papel de Estado debe de ser mayor. “Hay muchos avances en nuestro país para las mujeres, pero obviamente falta más”, ha señalado.