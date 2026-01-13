La antigua sede de la editorial Gustavo Gili será la Casa de la Arquitectura de Barcelona

Después de un tiempo de debate en el sector sobre la idoneidad de encontrar un edificio de referencia para la arquitectura de Barcelona, en que la antigua sede de la editorial Gustavo Gili comprada por el Ayuntamiento hace cuatro años, tenía muchas papeletas, el alcalde, Jaume Collboni, ha anunciado este martes que este edificio representativo del racionalismo catalán será la Casa de la Arquitectura de Barcelona. Dentro de esta construcción emblemática, escondida en un interior de manzana de la calle Rosselló que fue premio FAD de Arquitectura en 1961, se ha estado cociendo el programa de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026, que programará 1.500 actividades multidisciplinares en los diez distritos de la ciudad entre el 12 de febrero, festividad de Santa Eulàlia, y el 13 de diciembre, el día de Santa Llúcia.

“La ciudad necesitaba un centro de referencia y de interpretación”, ha afirmado el alcalde en una sala abarrotada de arquitectos y profesionales que han participado en la preparación de esta fiesta de la arquitectura que está a punto de empezar. En el edificio que albergó la editorial barcelonesa, que actualmente está en la Casa Heribert Salas (Via Laietana), se celebrará la inauguración oficial en un evento que contará con la instalación de una maqueta oficial de la ciudad de Barcelona 2026-2035. “Una maqueta que tienen la mayoría de las ciudades y que nos faltaba”, ha dicho Collboni, y que se quedará en la nueva casa, entendida también como el “centro neurálgico de la capitalidad”. A partir de ahora estará gestionada por la Fundación Mies van der Rohe, que trasladará allí sus oficinas centrales.

El edificio de la antigua sede de Gustavo Gili en un interior del Eixample de Barcelona. Albert Garcia

El nuevo uso del antiguo edificio de Gustavo Gili, icono de la arquitectura moderna de los arquitectos Joaquim Gili y Francesc Bassó, será el legado más relevante que deje la celebración de la capitalidad, impulsada por la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos. Después de Rio de Janeiro en 2020 y Copenhague en 2023, esta nominación de carácter trianual recala en Barcelona “como una invitación a mirar de nuevo la ciudad”, según Collboni, para poner en valor “los edificios que cuentan su historia” y proyectar cómo va a ser en el futuro a nivel arquitectónico, urbanístico y de paisajismo.

Precisamente, la presentación se ha hecho en uno de estos lugares que recuerdan el pasado, el Canódromo de la Meridiana, el último por donde corrieron los galgos tras la liebre en España, que cerró en 2006 y se reconvirtió en un centro de innovación digital y democrática con un parque público. Desde aquí, el alcalde ha apuntado las efemérides que vienen y también tendrán espacio en el programa, como el Año Gaudí, los 150 años de la muerte de Ildefons Cerdà o los 25 de Ignasi de Solà-Morales, además del reciente aniversario de los 100 años del nacimiento de Oriol Bohigas.

A parte de ensalzar los planes en marcha como la gran transformación urbana de La Sagrera a raíz de la futura estación; el barrio que se creerá alrededor del nuevo Hospital Clínic en la Diagonal o el proyecto científico de la Ciutadella del Coneixement, el alcalde no ha obviado que la ciudad se enfrenta a grandes retos, empezando por “el derecho a quedarse en la ciudad”, en peligro por la falta de vivienda asequible, la crisis climática y las oportunidades económicas para sus ciudadanos.

Foto de familia de Jaume Collboni con participantes en la elaboración del programa de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026. DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS (Europa Press)

Quedarán como legado de este año la nueva Casa de la Arquitectura y la maqueta Plan de Barcelona 2026-2035, pero también la rehabilitación de diez paredes medianeras, que se intervendrán para aprovechar estas paredes desnudas con la instalación de placas fotovoltaicas y jardines verticales o la apertura de ventanas para mejorar la luz y la ventilación de los pisos que resguardan, según ha destacado la arquitecta jefa del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Buhigas, que también ha resaltado el carácter transversal y multidisciplinar del acontecimiento.

Protagonismo de todos los distritos

El Ayuntamiento ha insistido en que el programa se ha construido de abajo a arriba a partir de las propuestas de 170 entidades del tejido arquitectónico, cultural y educativo de la ciudad. Se han diseñado más de 200 proyectos que se materializarán en más de 1.500 actividades por los diez distritos de la ciudad, que tendrán cada uno su propia sede de la Capital Mundial de la Arquitectura durante este año. Rutas, visitas, talleres, debates, conferencias, exposiciones y todo tipo de acciones culturales, entre danza, música, teatro y cine, inundarán las calles barcelonesas y también las de otros municipios catalanes.

Se trata de una propuesta coral que cuenta con el apoyo del Colegio de Arquitectura Técnica de Barcelona (CATEB), el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), la asociación ArquinFAD, Construmat-Fira Barcelona y 48h Open House Barcelona, además de los centros universitarios dedicados a la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo y el diseño de espacios como socios académicos. Además, eventos culturales previstos, como pueden ser el Festival Llum, los Goya o el Grec también se ensamblarán con la capitalidad de la arquitectura, y tendrá lugar el Congreso Mundial de Arquitectos de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA)se celebra del 28 de junio al 2 de julio.

Aunque el foco estará cada mes en un distrito diferente y habrá multitud de cosas, algunas de las que se han destacado son la exposición Seny i Rauxa, que reunirá lo mejor de la arquitectura catalana en el Dhub del 21 de mayo al 6 de septiembre; el proyecto La ciudad que queremos, que contará con la participación de los escolares para que imaginen el futuro del espacio común o la fiesta de cierre el 12 de diciembre, a cargo del bailarín Antoni Mira, con una propuesta donde un millar de niños tendrán la palabra (o el dibujo). Ese día se pasará el testigo a Beijing, la ciudad china que acogerá la Capital Mundial de la Arquitectura en 2029.