El futuro Clínic: una operación urbanística que generará un nuevo barrio de 70 hectáreas

En el año en que Barcelona celebrará la arquitectura a escala global, un nuevo concurso internacional aspira a transformar el modelo urbanístico de la ciudad. Así ha prometido la Generalitat, junto con los ayuntamientos de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Esplugues, la Universidad de Barcelona (UB) y el Hospital Clínic, en la formalización este lunes del consorcio que pilotará el futuro campus sanitario y universitario de la Diagonal. El proyecto, que prevé la entrada en funcionamiento del nuevo Hospital Clínic en 2035, aspira a crear un nuevo barrio de 70 hectáreas en la Diagonal. “La sanidad de hoy es muy distinta de la del siglo XIX y también lo será de la del futuro”, ha señalado el director del Hospital Clínic, que ha subrayado los retos vinculados a la tecnología y a la inteligencia artificial. En este contexto, ha asegurado que el centro adaptará la atención sanitaria y la formación universitaria del Hospital Clínic afectando a tres municipios (Barcelona, Esplugues i L’Hospitalet), sin abandonar el distrito de la L’Exemple.

Entre los primeros acuerdos asociados a la puesta en marcha del consorcio figura la adquisición de los terrenos que suman cerca de 300.000 m² donde se levantará el futuro campus sanitario y universitario, así como la integración de la nueva Facultad de Farmacia de la Universitat de Barcelona en el complejo con una inversión global estimada en 1.700 millones de euros. Según la planificación expuesta, el segundo semestre de 2028 marcará el inicio de las obras vinculadas a las infraestructuras clave, con el arranque de los trabajos del metro y la urbanización del entorno

Plan del futuro Campus de Salut Clínic-UB en la Diagonal, que se extenderá entre Barcelona, LHospitalet y Esplugues. Generalitat de Cataluña

El proyecto del nuevo campus del Clínic contará con un concurso internacional de arquitectura, coincidiendo con la designación de Barcelona por la UNESCO como la capital mundial de la arquitectura y, por eso, el lanzamiento del proyecto se ha adelantado seis meses respecto al calendario inicialmente previsto. El certamen servirá para definir el diseño del complejo sanitario, universitario y de investigación y permitirá fijar antes las bases técnicas y urbanísticas del proyecto, un paso clave para ajustar los plazos de ejecución y coordinar el inicio de las obras previstas para la siguiente fase del desarrollo del campus.

El calendario del proyecto está vinculado también a las obras de movilidad, con la prolongación de la línea 3 del metro. El plan prevé la construcción de una nueva parada junto al futuro campus del Clínic, concebida para dar servicio directo al hospital, a los equipamientos universitarios y a los barrios del entorno, especialmente en L’Hospitalet. Según la planificación expuesta, los trabajos vinculados al metro y a las infraestructuras asociadas al campus están previstos para el segundo semestre de 2028, en paralelo a la urbanización como condición necesaria para garantizar la accesibilidad del nuevo complejo.

El reto ahora será traducir el calendario anunciado y la ambición arquitectónica en una ejecución sostenida en el tiempo, con un horizonte fijado en 2035. La complejidad administrativa vinculada a gestión de todas las administraciones implicadas, la dependencia de las infraestructuras de movilidad y la magnitud de la inversión convierten el nuevo campus del Clínic en una apuesta para la sanidad pública catalana y, a la vez, en una operación urbanística exigente.