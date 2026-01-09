La Academia del Cine Catalán tendrá su propia sede en la Torre Avenir de Sarrià

La consellera de Cultura, Sònia Hernández (i), el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (c), y la presidenta de la Academia del Cine Catalán, Judith Colell (d), durante el acto en el que se ha anunciado que la Torre Avenir de la finca Muñoz Ramonet de Barcelona será la nueva sede de la Academia.

Una sede propia para la Academia del Cine Catalán. El alcalde Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Academia, Judith Colell y la consellera de Cultura, Sonia Hernández, han anunciado este viernes que la Torre Avenir del barrio de Sarrià, que gestiona la fundación Julio Muñoz Ramonet, edificio bajo la titularidad del Ayuntamiento, acogerá oficialmente a la entidad cinematográfica. Una base de operaciones que contendrá las oficinas de la Academia y que también se abrirá al público para albergar proyecciones de películas en sus jardines o mesas redondas en su interior.

Con un presupuesto que roza los tres millones de euros, la obras de rehabilitación de la Torre Avenir —actualmente en fase de proyecto ejecutivo— se iniciarán en septiembre de este año y tienen previsto acabar en el segundo semestre de 2027. Collboni ha especificado que el Ayuntamiento aportará directamente un millón; el Gobierno de la Generalitat, otro millón; y la Fundación Muñoz Ramonet, 800.000 euros más. “Queremos que la Torre Avenir no solo sea la sede administrativa de la Academia, sino que se abra al conjunto de la ciudadanía y se convierta en la Casa del Cine Catalán”, ha dicho el alcalde. El proyecto para transformar el espacio en un equipamiento cultural lo llevará a cabo el soporte técnico de BIMSA. Una vez acabadas las obras, la Academia se instalará en la planta superior de la Torre en un espacio de 131 metros cuadrados de superficie en régimen de cesión de espacios bajo la gestión de la Fundación Julio Muñoz Ramonet.

La futura y primera sede del cine catalán, situada en calle Avenir 26-28, llega en un momento de expansión de negocio. Con 41.866 personas directa o indirectamente empleadas en la industria, la consellera ha destacado que la producción cinematográfica en Cataluña representa el 20% del global español y que el volumen de negocio se puede cifrar en 8.636 millones de euros.

Hasta ahora, la Academia del Cine Catalán contaba con una pequeña oficina en los bajos de la SGAE, pero su salto a la Torre Avenir también busca abrir la entidad a la participación ciudadana. Según ha explicado la presidenta de la Academia, Judith Colell, el objetivo es conseguir que la Academia tenga presencia más allá de la experiencia puntual de los Premios Gaudí, que se celebrarán el próximo 8 de febrero en el Liceu. Está previsto que los jardines que rodean el edificio alberguen futuras proyecciones al aire libre, además de mesas redondas o programas de formación.