El Papa adelanta que hay “más que esperanzas” de que viaje a España

El papa León XIV ha confirmado este jueves que hay muchas probabilidades de un próximo viaje a España, algo que hasta ahora era muy abstracto, tras recibir varias invitaciones, pero que él mismo ha concretado como más que posible. “Podéis tener más que esperanzas”, ha respondido esta mañana a los cuatro periodistas españoles que están a bordo del avión que le lleva a Turquía y luego a Líbano, en su primer viaje internacional, cuando le han preguntado si hay esperanzas de que vaya a España. “Vamos a ver las fechas”, ha concluido.

El Pontífice ha sido ya invitado a viajar a España por el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, durante una visita con motivo del fin de las obras de la Sagrada Familia en 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reiteró la oferta en una visita posterior, planteándole un viaje a Barcelona. En la agenda de Francisco también había quedado pendiente un posible desplazamiento a Canarias, con motivo de la crisis migratoria.

El Pontífice se ha acercado a la mitad trasera del avión, donde viajan 82 periodistas, tras despegar el vuelo de Roma a las 7.58, con un ligero retraso, rumbo a Ankara, primera parada del viaje. Robert Prevost ha saludado a los periodistas con un breve discurso en inglés, agradeciendo su trabajo, y luego ha pasado por el pasillo conversando con cada uno de ellos. De momento, no ha habido rueda de prensa, que previsiblemente se celebrará al regreso del viaje, el próximo martes 2 de diciembre.

El Papa se ha mostrado cercano y cordial, con charlas muy distendidas y haciendo bromas, mientras accedía a hacer selfis, recogía regalos o bendecía objetos religiosos. Con la prensa española ha comentado que hizo el Camino de Santiago hace muchos años, aunque solo una parte y en coche. La corresponsal de la cadena Cope le ha regalado el escudo de los antepasados de su madre, en Cantabria, que ha recibido con muestras de afecto.

En su breve intervención, León XIV ha recordado las dos ideas centrales de su viaje, la paz y la unidad “a pesar de las diferencias”. Tras dar los buenos días en italiano, ha pasado al inglés y lo primero que ha hecho ha sido desear un feliz Día de Acción de Gracias a todos, especialmente a la prensa estadounidense. Luego, los periodistas de su país le han entregado dos de las tartas tradicionales de esa festividad, una de calabaza y otra de nueces pecan.

Tras aterrizar en Ankara en torno a las 10.22, hora española, el Papa mantendrá un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y pronunciará un discurso ante las autoridades, previsto a las 15.30. Luego volverá a embarcarse en el avión rumbo a Estambul, donde no están previstos actos en esta jornada y simplemente se dirigirá a la vicaría apostólica, donde se alojará estos días.