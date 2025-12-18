Sheinbaum pide que se revise la constitucionalidad de la ley de paridad de San Luis Potosí

La reciente reforma obliga a los partidos a postular solo mujeres para 2027, lo que beneficia a la esposa del actual gobernador y va en contrasentido de la restricción al nepotismo impulsada por la presidenta mexicana

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha solicitado a su equipo que revise la constitucionalidad de la llamada “Ley Esposa” aprobada recientemente por el Congreso de San Luis Potosí, una reforma que obliga a los partidos a postular sólo mujeres a la gubernatura en 2027 y que beneficia las aspiraciones de la esposa del actual gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo.

“No es claro que sea necesariamente para ayudar a las mujeres, lo pongo a debate, incluso le pedí al ministro Arturo Zaldívar que revise si está en la ley, porque ya pasó en San Luis Potosí y ya lo traen en otros Estados”, ha dicho esta mañana la presidenta, quien se ha mostrado cautelosa de no criticar abiertamente al Partido Verde, aliado indispensable de Morena en el Congreso.

Desde el inicio de su gobierno, Claudia Sheinbaum promovió una enmienda a la Constitución para prohibir que los cargos se hereden entre familiares. Esa disposición estaba pensada para que se aplique desde las elecciones intermedias de 2027, pero por presiones de los aliados legislativos de Morena (PVEM y PT) entrará en vigor hasta 2030.

Fue precisamente uno de los aliados de Morena, el gobernador Ricardo Gallardo, del Partido Verde, quien promovió la reforma a la ley electoral de San Luis Potosí para forzar la alternancia entre los géneros, lo que beneficiará una eventual candidatura de su esposa, Ruth González Silva, quien actualmente es senadora de la bancada del PVEM. La reforma a las leyes locales fue aprobada el domingo pasado con 19 votos a favor, del PVEM, PRI, PT, MC, Nueva Alianza y dos diputados del PAN, y ocho votos en contra, de la bancada de Morena y otros dos panistas.

Esta diferencia de criterio entre el Verde y Morena muestra una primera fisura entre la coalición gobernante con miras a la cita electoral de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas. Las medidas en contra del nepotismo, que Morena adoptó en sus estatutos para aplicarlas desde 2027, también entorpecen las aspiraciones de dos senadores morenistas: Félix Salgado Macedonio, quien aspiraba a suceder a su hija, Evelyn Salgado, en Guerrero, y Saúl Monreal, quien quiere suceder a su hermano, David Monreal, en Zacatecas.

Otro Estado donde podría darse una sucesión familiar y que ya analiza una ley semejante a la de San Luis Potosí, es Nuevo León, donde el gobernador Samuel García ha sido un impulsor de la carrera política de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

“La parte de que a fuerzas haya una vez mujer y otra vez hombre en los Estados hay que ver si es procedente jurídicamente; tiene sus pros, pero también tiene sus contras, porque muchas veces va orientado, no necesariamente es el género o la paridad lo que está en el fondo, sino otros temas; entonces ahí mi recomendación es que lo analicen bien todos los Congresos estatales que están en esta vía”, ha comentado Sheinbaum en la conferencia matutina.

México ya cuenta con precedentes de paridad sustantiva que se han aplicado desde las elecciones de 2021, cuando el Instituto Nacional Electoral emitió una disposición para que los partidos y coaliciones postulen candidatas mujeres en al menos la mitad de los Estados donde se renueve la gubernatura. La disposición se aplicó también en los procesos de 2022, 2023 y 2024, lo que propició que actualmente haya un número histórico de 13 gobernadoras en México. Si en 2027 se renovarán 17 gubernaturas, partidos y coaliciones deberán postular mujeres en al menos nueve entidades.

“Eso ayuda, con eso hay más gobernadoras mujeres; hoy, una buena cantidad de mexicanas y mexicanos, aparte de la presidenta, están gobernados por mujeres en los Estados y eso ayuda mucho a darle oportunidad a las mujeres y a reconocer que las mujeres podemos gobernar”, ha comentado la presidenta.