La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 18 de diciembre
Consulta todos los premios del sorteo celebrado este jueves
La Primitiva es una de las loterías más antiguas y populares de España. Su origen se remonta a 1763 bajo el nombre de “lotería por números” aunque, tras ser cancelada, volvió con fuerza y para quedarse en 1985 con el nombre actual aunque con la esencia del juego de siempre.
En total, ofrece una variedad de premios que dependen de la cantidad de números acertados. Los diferentes premios se dividen en categorías y es necesario acertar tres números hasta la categoría especial que incluye seis números más el reintegro. Además, existe la opción de jugar al Joker, que ofrece premios adicionales con un código de siete cifras.
Las cantidades premiadas en cada categoría son aproximadas ya que dependen de la recaudación total y del número de acertantes que existan.
Todas las categorías de premios
- Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
- Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
- Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
- Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
- Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
- Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
- Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro
¿Cómo se juega a la Primitiva?
Para participar se puede optar por las apuestas simples o por las apuestas múltiples. En las simples, se deben seleccionar seis números, del 1 al 49, en un boleto, se puede hacer de forma física o en la página web de Loterías y Apuestas del Estado.
Si se eligen las apuestas múltiples, no hay un máximo de números que se puedan seleccionar y también se puede jugar de forma física o telemática.
Horario y dónde ver el sorteo
Los sorteos de La Primitiva se celebran 3 veces a la semana: lunes, jueves y sábados a las 21.40 horas. Una vez acabado el sorteo, se puede comprobar si eres uno de los afortunados con algunos de los múltiples premios a través de la página web oficial de Loterías y a través de la página web de EL PAÍS.
Otros sorteos
