La crisis de Rodalies se agrava este lunes con tres meses de obras en los túneles del Garraf

La actual crisis de Rodalies, cuyo origen es el accidente ferroviario de Gelida el pasado 20 de enero, comienza este lunes una nueva prueba de fuego con el inicio de las obras de los túneles del Garraf (algunos de los cuales llevan meses sujetándose con puntales). Esta intervención se extenderá, como mínimo, durante tres meses. Este tramo de la R2 sur, una de las líneas con más pasajeros, transporta a diario cerca de 80.000 usuarios. Cuando parecía que no se podían acumular más obstáculos en la red ferroviaria de corto radio, los usuarios se enfrentan a una nueva carrera de dificultades en un momento en que las limitaciones de velocidad se cuentan por centenares, las incidencias son diarias, la R3 sigue sin funcionar, hay tramos que todavía se realizan con autobuses lanzadera y el túnel de Rubí se ha cerrado tres meses, colapsando el transporte de mercancías.

Renfe desplegará, a partir de este lunes, más personal de información para dirigir a los usuarios de la R2 Sur y a los de los regionales procedentes (o con destino) a Tarragona. Durante estos tres meses que durarán los trabajos, se circulará por vía única entre Sitges y Garraf (Barcelona) mientras los operarios de Adif actúan en un túnel, dos viaductos y un paso inferior. Entre Barcelona y El Prat de Llobregat (Barcelona) circularán ocho trenes por hora y sentido; entre Barcelona y Castelldefels (Barcelona), seis; entre Barcelona y Garraf, cuatro trenes, y entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders (Tarragona), dos trenes dobles. En muchos de estos trayectos, la actividad prevista mientras duren las nuevas obras supone la reducción a la mitad del número de convoyes habitual. Renfe, además, en los días laborables, ha fletado dos trenes de entrada en Barcelona por la mañana y dos de salida por la tarde que efectuarán el recorrido desviado por la R4 por Vilafranca del Penedès (Barcelona), lo que incrementará en 40 minutos el tiempo total de viaje.

Para los trenes regionales se ha establecido un servicio especial de autobuses entre Sant Vicenç y El Prat para los servicios de los trenes Regionales Sud. Además, se reforzarán varias líneas de transportes por carretera que unen Barcelona y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) con varias localidades afectadas, a las que se sumarán 14.400 plazas respecto a la oferta habitual. También se creará un nuevo servicio de bus con dos expediciones por sentido en las horas punta de la mañana y la tarde que unirá Barcelona con Altafulla y Torredembarra (Tarragona).

La portavoz de Dignidad en las Vías, Anna Gómez, denuncia la situación: “Han diseñado un plan alternativo sin pensar en los usuarios. Han hecho transbordos sin contar cuánto tarda alguien en desplazarse desde el tren a un autobús. El corredor sur es de los que tiene más usuarios y todos los servicios alternativos nos llevan a El Prat de Llobregat o a Bellvitge, donde continuamente hay incidencias y retrasos, colapsará”.

A las puertas de las obras del Garraf, la semana pasada se cortó —durante siete semanas— la circulación del túnel del Rubí creando un colapso del transporte de mercancías. Además, este fin de semana, la caída de árboles y vallas sobre las vías ha obligado a cortar al tráfico ferroviario este domingo la línea de Rodalies R11 y RG1, entre Girona y Figueres.

El norte oriental de Cataluña se encuentra este domingo en alerta roja por un episodio de viento que está provocando rachas por encima de los cien kilómetros por hora, sin que hasta el momento se hayan registrado heridos.

El hecho se produce un día después de que la parte lateral de un puente de la R3 a su paso por La Garriga (Barcelona) se derrumbara este sábado sobre una avenida en una zona afectada por las obras de desdoblamiento de esa línea de Rodalies, sin causar heridos.

La semana pasada se alargó la gratuidad de los viajes en Rodalies, en un principio, hasta final de marzo. Mientras, en la ciudad de Barcelona, el alcalde Jaume Collboni ha firmado el decreto para reactivar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de este lunes, una decisión que se ejecuta después de que la Generalitat ha comunicado que se restablece el régimen ordinario tras dar por finalizadas “las circunstancias que justificaron su suspensión”. El consistorio barcelonés desactivó temporalmente las restricciones a la circulación de los vehículos sin etiqueta ambiental, los más contaminantes, el pasado 22 de enero.