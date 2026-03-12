Rodalies continuará siendo gratis hasta finales de marzo

El Govern ha confirmado este jueves que el servicio de Rodalies seguirá siendo gratis para todos los pasajeros hasta finales del mes de marzo. La gratuidad se extiende cuando todavía no se ha solucionado una de la crisis ferroviaria más importantes vividas en Cataluña y que estalló el 20 de enero con el accidente de Gelida en el que falleció un maquinista. A las continuas incidencias y limitaciones de velocidad se sumará el próximo lunes las obras de los túneles ferroviarios del Garraf que se alargarán durante tres meses, con graves afectaciones al tráfico de trenes en el corredor sur. Estos abonos, que se implantaron en enero a raíz de la crisis de Rodalies para compensar a los usuarios por las incidencias, tenían que caducar el próximo domingo, 15 de marzo, pero se ha decidido prorrogarla validez durante 15 días más

Este miércoles fue otra jornada negra en Rodalies. Ocho horas duró ayer la circulación de trenes en la línea R3, cortada desde el pasado 20 de enero por razones de seguridad y reabierta parcialmente este miércoles por la mañana. El tránsito ferroviario volvió a quedar interrumpido en la R3 (la que une L’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà y La Tor de Querol, pasando por Barcelona, Vic o Ripoll) por la tarde entre las estaciones de Sant Martí de Centelles y Figaró (Barcelona) por la presencia de un objeto de grandes dimensiones en la zona de vías, según ha informado Adif. Renfe activó un servicio alternativo por carretera para cubrir el trayecto afectado.

El Govern mantiene que la única receta para solucionar la crisis permanente de Rodalies es el de la inversión en las vías, la renovación de trenes y el traspaso del servicio a la Generalitat. “No hay otra receta para solucionar el problema de movilidad. No hay otro camino que el iniciado con acuerdo de ERC que es el traspaso. No hay marcha atrás”, ha asegurado en sede parlamentaria el consejero de Presidencia, Albert Dalmau.