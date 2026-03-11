La reapertura de la R3 de Rodalies dura solo ocho horas tras otro desprendimiento

Ocho horas ha durado la circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies, cortada desde el pasado 20 de enero por razones de seguridad y reabierta parcialmente este miércoles por la mañana. El tránsito ferroviario ha vuelto a quedar interrumpido en la R3 (la que une L’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà y La Tor de Querol, pasando por Barcelona, Vic o Ripoll) por la tarde entre las estaciones de Sant Martí de Centelles y Figaró (Barcelona) por la presencia de un objeto de grandes dimensiones en la zona de vías, según ha informado Adif. Renfe ha activado un servicio alternativo por carretera para cubrir el trayecto afectado.

La interrupción del servicio se ha registrado poco antes de las tres de la tarde, ocho horas después de la reanudación parcial de la circulación tras un mes y medio de restricciones. A primera hora de la mañana, poco después de las seis, se había reabierto en toda su extensión el tramo entre La Garriga y Ripoll, después de que los técnicos completaran las comprobaciones necesarias. Antes de la reapertura definitiva, se realizó además una marcha blanca para verificar el estado de la infraestructura y garantizar la seguridad de la circulación, según recoge Efe.

La circulación se estaba realizando con limitaciones de velocidad en varios puntos de la línea y provocaba tiempos de viaje superiores a los habituales. Según Renfe, por el momento está previsto que circulen aproximadamente la mitad de los trenes que lo hacían antes del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, que dejó un fallecido y decenas de heridos tras la caída de un muro sobre la vía.

Ese siniestro desencadenó una revisión generalizada del estado de la infraestructura ferroviaria en distintos tramos de la red de Rodalies. Como consecuencia de estas inspecciones, la línea R3 permaneció completamente cortada durante varias semanas para evaluar la seguridad de taludes, muros y elementos próximos a la vía.

La línea R3 está en obras desde octubre cuando se inició un corte de vía entre L’Hospitalet y la Garriga que se alargará hasta mayo. En mayo está previsto que el tramo afectado se reduzca a Mollet-La Garriga. Estas obras provocaban que el tramo entre L’Hospitalet y Vic se realizara en bus; y en tren entre Vic y La Tor de Querol. Después del accidente del 20 de enero en Gelida, Renfe y Adif decidieron cortaron toda la línea alegando que eran necesarias un conjunto de obras en taludes y túneles. Sin apenas previo aviso, el servicio se ha restablecido este miércoles entre la Garriga y Ripoll.

Mientras se recupera progresivamente la circulación ferroviaria, Renfe mantiene operativo el plan alternativo de transporte por carretera entre L’Hospitalet de Llobregat y Puigcerdà y La Tor de Querol.