Rodalies comienza este miércoles con cuatro tramos cortados y pendiente de las fuertes rachas de viento

El servicio de Rodalies de Cataluña ha comenzado este miércoles con cierta normalidad y con los horarios y recorridos que Renfe había fijado para esta semana. Pese a ello, Protección civil ha alertado de fuentes rachas de viento en Cataluña que podría afectar a las frecuencias de paso de los trenes. La consejera de Territori, Sílvia Paneque, ha reconocido -en una entrevista en Cataluña Radio- que las rachas de viento con las que ha amanecido Cataluña pueden provocar supresión de trenes. “Tomaremos decisiones con Adif y Renfe conforme se actualicen los modelos meteorológicos. Además, hemos activado en los puntos más sensibles de viento brigadas de Adif para intervenir en caso de árboles caídos u otras incidencias”, ha asegurado.

La red ferroviaria continúa cortada, tal y como se marcó a principios de semana, en hasta cuatro puntos por las obras de Adif. En estos puntos Renfe presta servicio con autobús. Los regionales de Tarragona no pueden circular por la R15 entre Reus y Riba-roja d’Ebre. En la R4 la vía sigue cortada entre Sant Sadurní y Martorell, la R7 presta servicio en autobús entre Cerdanyola y Cerdanyola Universitat y continúa cortada la red regional RL4 entre Cervera y Manresa por obras. Tampoco presta servicio ferroviario ni la R3 ni la R8. Además, los sindicatos minoritarios de maquinistas -CGT, Sindicato Ferroviario y Alferro- mantienen la jornada de este miércoles huelga por lo que el servicio ha quedado afectado.

A la espera de que, tal y como advierte Protección Civil, las rachas de viento puedan afectar la circulación ferroviaria; ela red de Rodalies ha comenzado así: La R1 (la que conecta L’Hospitalet con Maçanet-Massanes atravesando el Maresme y la costa) opera en tren entre L’Hospitalet y Blanes. En Blanes, los pasajeros bajan del tren y suben a otro tren lanzadora que une el trayecto con Maçanet-Massanes. En Maçanet-Massanes vuelven a bajar y suben a otro tren que continúa el servicio a Portbou.

En la R4 (la que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona Sabadell y Terrassa) circulan trenes entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia. Entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell Central se presta servicio alternativo por carretera mediante autobús ya que todavía se trabaja en Gelida. Entre Martorell Central y Terrassa Nord se sigue en tren y entre Terrassa Nord y Manresa se baja del convoy y se sube a otro tren lanzadera.

La R2 (una de las principales líneas de Cataluña que une Sant Vicenç de Calders en Tarragona con Maçanet-Massanes pasando por Barcelona y el área metropolitana) circula sin cortes. La R3 (la que une l’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) sigue suprimida y solo tiene tramos por carretera con autobús.

La R8 (la que une Martorell y Granollers) después de que el viernes abriera el túnel de Rubí solo presta servicio para trenes de mercancías mientras que los usuarios continúan realizando el recorrido de la línea en autobús. Los cortes ferroviarios siguen afectanto a los regionales que recorren el tramo entre Manresa y Cervera con trenes lanzadoras. Asimismo, entre Reus y Riba Roja d’Ebre se realiza en autobús.