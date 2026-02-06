Rodalies comienza este viernes con un nuevo tramo cortado en la R4 por el desprendimiento en Sant Feliu

Rodalies ha comenzado este viernes su servicio con un nuevo corte en la R4 entre l’Hospitalet de Llobregat y Martorell (Barcelona). El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha admitido que Adif sigue trabajando en el desprendimiento que la tarde del jueves se produjo en Sant Feliu “sin afectar la vía” y ha pedido a los usuarios que, en este punto, se trasladen en “Ferrocarriles de la Generalitat, tranvía, autobús y metro” ya que Renfe, por el momento, no ha diseñado un plan por carretera en autobús. El desprendimiento se efectuó en la zona de obras de soterramiento de las vías a su paso por Sant Feliu y se prevé que la reparación se alargue durante toda la jornada. Carmona -remitiéndose a las declaraciones del Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano- ha marcado que la normalidad de la red ferroviaria no llegará hasta el próximo mes de abril cuando se suprimirán las últimas limitaciones temporales de velocidad. Santano, en declaraciones a TV3 el jueves, anunció que “aproximadamente en dos semanas” estarán operativas el conjuntos de líneas con excepción de la R3 cuyas obras de desdoblamiento se alargarán hasta 2027. Aún así, se mantendrán las limitaciones de velocidad hasta abril.

Este viernes el servicio de Rodalies ha amanecido con el nuevo corte de Sant Feliu y con muchas dificultades. Y eso que el jueves comenzaron a recuperarse tramos (se ganaron unos pero volvieron a aparecer desprendimientos nuevos). El jueves se reabrió la circulación ferroviaria en los tramos entre Maçanet-Massanes y Blanes de la R1 y en el tramo Terrassa y Manresa de R4. Pese a ello la circulación en esos tramos está lejos de la normalidad, Adif quiere extremar las precauciones y el servicio no funciona de forma fluida. La R1 operará en tren entre L’Hospitalet y Blanes y en Blanes pero allí, los pasajeros bajan del tren y suben a otro tren lanzadora que une el trayecto con Maçanet-Massanes. En Maçanet-Massanes vuelven a bajar y suben a otro tren que continúa el servicio a Portbou.

En la R4 pasa algo similar, circulan trenes entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia. Entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell Central se presta servicio alternativo por carretera mediante autobús ya que todavía se trabaja donde tuvo lugar el accidente de Gelida. Entre Martorell Central y Terrassa Nord se sigue en tren y entre Terrassa Nord y Manresa se baja del convoy y se sube a otro tren lanzadera.

El tramo que se habilitó el jueves y que, según Carmona, ya están utilizando los trenes de mercancías es el túnel de Rubí (Barcelona). Allí, Adif ha concluido las obras para reforzar los130 metros de la estructura. En esta primera actuación, se ha reforzado la estructura cosiendo una fisura existente en el túnel colocando unas platabandas de acero que se han anclado a la bóveda de la infraestructura para su refuerzo.

El servicio de este viernes se está desarrollando con varias restricciones y muchas limitaciones de seguridad que provocan retrasos en varias líneas

La R1 (la que conecta L’Hospitalet con Maçanet-Massanes atravesando el Maresme y la costa) presta servicio en tren hasta Blanes y en lanzadora -aunque se mantiene el servicio en autobús- entre Blanes y Maçanet. Con cinco trenes por hora y sentido entre Hospitalet y Mataró y dos trenes por hora y servicio entre Mataró y Blanes.

La R2 (una de las principales líneas de Cataluña que une Sant Vicenç de Calders en Tarragona con Maçanet-Massanes pasando por Barcelona y el área metropolitana) circula sin cortes. Aún así, la R2 Sur (la que une Sant Vicenç de Calders con la estación de França) mantiene reducida la frecuencia de trenes, dos por sentido y hora.

La R3 (la que une l’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà pasando por Barcelona, Granollers, Vic o Ripoll) queda suprimida y solo tiene tramos por carretera.

La R4 (la que une Sant Vicenç de Calders con Manresa pasando por Martorell, Barcelona Sabadell y Terrassa) es donde tuvo lugar el accidente mortal de Gelida. Mantiene el servicio alternativo por carretera entre Sant Sadurní y Martorell Central. De Martorell Central a Terrassa Estació de Nord los trenes circularán con normalidad y, después, se vuelve o bien a un tren lanzadera o al autobús entre Terrassa Estació del Nord a Manresa.

Los cortes ferroviarios también afectan a los regionales que recorren el tramo entre Manresa y Cervera, que se realizará en autobús. Asimismo, entre Reus y Riba Roja d’Ebre y entre Reus y Vinaixa se realizarán por carretera, al igual que entre Reus y la Plana Picamoixons. Además, la R8 por donde pasan los trenes de mercancías sigue sin funcionar.

Adif sigue trabajando en 91 puntos críticos de la infraestructura y en otros 648 puntos donde practican intervenciones.