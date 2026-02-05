Renfe corta la R4 entre L’Hospitalet y Martorell al caer parte de un terraplén en una zona de obras

DVD 1303 27/01/26 Barcelona En la imagen, un tren de Rodalies llega a la estación de Sants. El servicio ferroviario de Rodalies (Cercanias) y media distancia de Renfe en Cataluña vuelve poco a poco a la normalidad tras una semana de servicio caotico e intermitente por razones de seguridad a consecuencia del accidente mortal de un maquinista en la R4 de Rodalies Renfe en Gelida. Para compensar a los viajeros Renfe ha emitido un abono gratuito con vigencia de un mes para todos los usuarios que lo pidan. [ALBERT GARCIA]

El desprendimiento se ha producido en un momento en que no circulaban trenes y sin que cayeran materiales sobre la vía. El corte se ha realizado por precaución

El desprendimiento de parte de un terraplén en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha obligado a cortar este jueves “por precaución” la línea R4 de Rodalies entre Martorell y l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). El desprendimiento se ha registrado a las 19.45 horas en una zona en la que se están haciendo obras para soterrar la vía a su paso por la localidad. El desprendimiento se ha producido en un momento en que no circulaban trenes por la zona y no hay ninguna afectación material y tampoco han caído materiales encima de la vía, han concretado fuentes de Adif.

Las causas del desprendimiento, que está siendo analizado por técnicos de ADIF, aun se desconocen. Renfe está gestionando un servicio alternativo de transporte paracubrir el trayecto. Además, se está dirigiendo a los usuarios a otros modos de transporte como el Metro en l’Hospitalet y Cornellà, el Tram en Sant Joan Despí,y a la red de FGC en Martorell.

En una entrevista en 3CAT, el secretario de Estado de Transporte, José Antonio Santano, que se ha instalado en Barcelona por exigencia del Goverm hasta que acabe la crisis, ha achacado el corte a la “precaución” y ha confiado en acabar las obras de reparación esta noche. Con todo, Santano ha afirmado que el origen de la incidencia es diferente al de los últimos episodios de Rodalies al vincularlo a las obras de soterramiento y ha añadido que RENFE y el Govern, con buen criterio, han desplegado para este viernes un plan altenativo para este viernes ante la posibilidad de que se mantengan este viernes las incidencias, infoma Europa Press.

Santano ha revelado que su objetivo es reabrir todas las líneas de Rodalies y que funcionen sin limitaciones de velocidad en abril. “A lo largo del mes de abril tendremos las últimas limitaciones temporales de velocidad suprimidas”, ha dicho. En principio, Rodalies tendrá operativas el conjunto de las líneas (a excepciónde la R3, en su tramo en obras anterior a la actual crisis) “aproximadamenteen dos semanas”, pero con limitaciones temporales de velocidad, que en abril se prevé eliminar.

El plan culminará después de que RENFE haya intervenido en 91 puntos críticos que ADIF encontró en la infratestructura. De momento, ha acabado la revisión en 12. El Govern ha preferido no dar una fecha de cuándo el servicio recuperará la normalidad pero si ha confirmado que será gratuito hasta que no acabe la crisis. La consejera Sílvia Paneque reveló este jueves en el Parlament que reclamarán al Gobierno del Estado que pague los 600.000 euros diarios de levantar los peajes de la C-32 y los 4,1 millones de euros que cuestan los autocares alternativos.

“Nunca hemos tenido problemas con ello. El asunto ahora es abordar y resolver los problemas”, ha contestado Santano aunque no ha concretado si, por ejemplo, si el Gobierno central asumirá el coste del levantamiento del peaje durante el corte de la AP-7. El Centro de Estudios de Opinón difundió este jueves una encuesta en la que se puntuó con un 4,2 Rodalies. El sondeo se realizó antes del colapaso. “Yo preferiria que ahora no me preguntaran. No tengo duda de que la nota sería bajísima”.