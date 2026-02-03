Dos nuevos fallos en el sistema de señalización provoca cortes intermitentes en el servicio de Rodalies este martes

El Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona ha sufrido dos fallos este martes a primera hora de la mañana paralizando de nuevo el servicio de Rodalies en dos ocasiones y agravando los retrasos. La incidencia ha sido en los sistemas de señalización y se trata de una avería similar a la que se vivió la semana pasada y que según el titular de la infraestructura ya se había resuelto con un parche en el software.

La primera incidencia ha sido a las 7:10 de la mañana. Según Renfe, la circulación de Rodalies se ha retomado cinco minutos después de que la incidencia en el CTC, ubicado en la Estación de Francia, se solventara. La segunda ha sido sobre las 8 de la mañana y también ha durado unos cinco minutos. Desde Renfe han explicado, sin más detalles, que ha sido un fallo en el sistema de señalización. Adif, en su cuenta de X, da la incidencia por solucionada. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado este martes que el sistema para de manera automática y preventiva la circulación de trenes cuando hay un fallo de este tipo. “Lo que pasó ayer no había pasado nunca”, explicó la semana pasada el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. “Es un software nuevo, que llevaba tres meses, instalado por una empresa contratada por Adif, y falló“. El software que falló la semana pasada, y lo ha vuelto a hacer este martes, es de “última generación” y está pensando para dar servicio al sistema de señalización que se instalará en Rodalies y que es “el más moderno que hay en Europa”, dijo Santano.

El servicio de Rodalies para este martes mantendrá la misma configuración y oferta que la desplegada durante este lunes, ha añadido Carmona. “Como trabajadores de Renfe, Adif y el Govern entendemos la situación por la que están pasando los viajeros, nos ponemos en su piel, y lo que podemos asegurar es otra realidad tangible, que es todo el esfuerzo, 24 horas de trabajo, para comenzar a revertir esta situación lo antes posible”, ha resaltado el portavoz. El pasado día 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro debido a problemas de un programa informático sumió en el caos el servicio ferroviario en Cataluña y llevó al cese de dos altos cargos de Adif y Renfe. En total, son 11 los tramos que este martes volverán a cubrirse por carretera mediante servicios alternativos.