Rodalies arranca este martes de forma parcial, con retrasos y cancelaciones en toda Cataluña

Tras otro día negro en Rodalies que terminó con el cese de dos altos cargos de Renfe y Adif, el servicio ferroviario catalán se recupera este martes de forma progresiva y parcial, pero a primera hora ya acumula retrasos de hasta 30 y 45 minutos en la estación de Barcelona-Sants en la R1, R2 y R4, y las primeras cancelaciones en Girona. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado este martes que el servicio ha arrancado según lo previsto y dentro de una “razonable normalidad”.

“Es la misma oferta que estaba prevista ayer. Hemos desplegado 150 vehículos por carretera y hasta 700 informadores de Renfe, Adif, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona”, ha explicado. Carmona ha evitado comentar los ceses, anunciados ayer tarde, del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y de Raúl Míguez Bailo, Director General de Operaciones y Explotación de Adif.

Pese a que los trenes arrancan en cuentagotas, la principal estación de Cataluña ha amanecido con un paisaje distinto. La red funciona como estaba previsto el lunes antes del caos desatado por la doble caída del centro de control de Adif en la estación de França y que provocó la suspensión y reanudación intermitente del servicio. A la espera de que los técnicos de Adif terminen de comprobar los 69 puntos sensibles y los otros 23 críticos de la red, la mayoría de las líneas sufren cortes, por lo que el Govern ha fletado más de un centenar de autobuses interurbanos.

En la R4, entre Sant Vicenç de Calders-Sant Sadurní d’Anoia habrá servicio de trenes, al igual que en el tramo Martorell Central-Terrassa-Estació del Nord, mientras que entre Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central y entre Terrassa-Estació del Nord-Manresa, se habilitará un servicio alternativo por carretera. En la R7 habrá servicio alternativo por carretera derivado de las obras programadas en Montcada-Bifurcació, y en la R8, servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2Nord.

En la R11, habrá servicio de tren entre Barcelona Sants-Caldes de Malavella, mientras que en el tramo Caldes de Malavella-Portbou habrá servicio alternativo por carretera. La RG1 estará operativa de Barcelona a Arenys y de Maçanet a Arenys mediante la R11; entre Arenys y Maçanet y de Caldes de Malavella a Portbou, se ha habilitado servicio alternativo por carretera. Y en la RL4, habrá tren entre Lleida y Cervera y servicio alternativo por carretera de Cervera a Terrassa; en la R13 y R14, hay tren de Lleida a Vinaixa, y servicio por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders (R13) y entre Vinaixa y Reus (R14). En la R15, habrá tren de Reus a Barcelona, y en el tramo Reus-Móra la Nova-Riba-roja d’Ebre, se hará por carretera. También hay trenes en la R16, R17 y RT2, y servicio por carretera en la RT1.

A diferencia del lunes, Renfe ha activa la gratuidad del servicio mediante el abono. Ayer los tornos permanecieron abiertos durante toda la jornada, pero las dificultades técnicas por activar la emisión de billetes gratuitos provocó la confusión entre usuarios. Este martes, personal de Renfe y agentes cívicos del Ayuntamiento de Barcelona asesoran a los pasajeros en las máquinas de venta de billetes. Rodalies ha desplegado para los servicios regionales, regional exprés y media distancia, un abono gratuito de 10 viajes, válido para todas las zonas y con una vigencia de 30 días a partir de hoy. También se mantiene el refuerzo de la alta velocidad entre Barcelona-Sants, Camp de Tarragona y Lleida-Pirineus con cuatro trenes adicionales.

Al fallo generalizado de Rodalies por la caída del software del centro de control de la circulación ferroviaria, se le sumó este lunes una demora considerable en el tráfico de trenes de alta velocidad en el corredor Madrid-Barcelona.

Rodalies da servicio a cerca de 400.000 personas diarias en Cataluña, pero estos días sufre sus horas más bajas con una afluencia de pasajeros muy por debajo de lo habitual, algo que estos achacan a la falta de confianza en el servicio. “La seguridad es una obligación básica, y la gratuidad del transporte no sirve como excusa para limitar derechos ni para eludir responsabilidades”, señala Daniel Ricardo, usuario de Rodalies. “Es un despropósito. Vengo desde Tarragona para una reunión de trabajo y me he levantado a las tres de la madrugada para poder llegar a tiempo. Es evidente que nadie confía en Rodalies”; denuncia otro pasajero.