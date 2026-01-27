El hartazgo de los pasajeros de Rodalies: “Me planteo cambiar de trabajo y de residencia”

El autobús, el coche o el teletrabajo son las alternativas para muchos viajeros tras el caos en el servicio que dura ya una semana

El autobús, el coche, el teletrabajo, las faltas a clase o al trabajo, los Ferrocarrils de la Generalitat, pero sobre todo, paciencia y resignación. Son las alternativas a las que han tenido que echar mano los 400.000 usuarios de Rodalies desde el pasado martes -con el trágico accidente de Gelida- en una concatenación de incidencias que hizo aflorar un servicio totalmente desfasado y deficiente. EL PAÍS ha hablado con diferentes usuarios que ejemplifican cómo se han tenido que buscar la vida para sobrevivir a este episodio negro de Rodalies.

Mar Carpio (Badalona, 52 años): “Cada mañana es un ‘via crucis”

Mar reside en Badalona y se desplaza a diario a 47 kilómetros de su ciudad, hasta Sant Celoni, donde trabaja como farmacéutica en un negocio familiar. “Tan solo llevo desde octubre en esta farmacia porque buscaba tranquilidad, pero cada mañana en Rodalies es un via crucis”. Las constantes incidencias en la red ferroviaria han llegado hasta el punto de que esta usuaria contempla hacer un giro en su vida laboral para poder evitar desplazamientos en tren. “Si esto se alarga, cambiaré de lugar de trabajo. Aunque también valoro la posibilidad de cambiar de residencia. Cada día tardo más de una hora en llegar a la farmacia. Cuando no es un árbol, es una catenaria”, denuncia.

La activación del decreto del teletrabajo por parte del Govern no beneficia a Mar, ya que su puesto de trabajo es esencialmente presencial. De hecho, ante la incertidumbre por si el servicio volvería a estar operativo este lunes, no se fio y fue directamente a dormir este fin de semana a Cardedeu, a casa de un familiar, para poder estar cerca de la farmacia.

“La semana pasada no pude ir a trabajar en ninguno de los días en los que hubo el parón total de Rodalies. Me trasladé a la empresa familiar para ayudar a incrementar los beneficios, pero así es imposible”, asegura. El caos de la última semana ha llevado a Mar a tomar una decisión radical: consultar la bolsa de trabajo del Institut Català de la Salut para ver si puede reubicarse.

Joan Boada (Cardedeu, 63 años): “He cogido la moto con lluvia, frío y viento”

Joan Boada, usuario de Rodalies.

Joan vive en Cardedeu, pero cada día se traslada hasta Barcelona para trabajar, habitualmente con la línea R2 norte de Rodalies. “Es de la que menos falla, aunque a veces va con retraso”. Pero la supresión del servicio de los últimos días le ha trastocado toda la rutina. “Llegas a la estación a las 6.30 de la mañana y ves que no hay trenes, entonces tienes que volver a casa y coger la moto, a pesar del mal tiempo de estos días. Con lluvia, frío y viento, no te queda más remedio”, asegura con resignación.

Por su trabajo no puede teletrabajar, así que ha tenido que buscar un plan b ante la caótica situación en Rodalies. Si puede, evita el coche. “Implica salir antes y cada vez hay más tráfico en Barcelona, hay más retenciones, a lo que hay que sumar el problema y el coste de aparcar”, añade. El autobús también lo descarta “por las esperas y por elevado precio si no se va con abono”. Joan lamenta los inconvenientes que está creando la situación. “Empiezas el día con tensión, te crea inseguridad por saber qué pasará mañana. Y puede ser que cojas el tren por la mañana, pero sin saber si podrás volver”.

Aarón Giner (Barcelona, 29 años): “No siempre hay alternativa de transporte”

Aarón Giner, usuario de Rodalies.

Aarón trabaja de forma presencial en una empresa tecnológica en Viladecavalls y recorre a diario la línea R4 de Rodalies. La incertidumbre, dice, se ha convertido en parte de la rutina. “El día que se cayó el muro, dos horas antes yo estaba dentro de un tren que se quedó parado durante dos horas por la caída de un árbol en las vías”, recuerda sobre el pasado martes.

Desde la semana pasada, explica, se levanta cada mañana con la incerteza de si llegará a tiempo (o ni siquiera si llegará) a su puesto de trabajo. “El problema es que no lo sabemos. Lo que necesita mi jefe es tener una información clara por parte de las administraciones”, subraya. Por ahora, añade, la empresa no ha aplicado ningún tipo de represalia, pese a la confusión constante y a la falta de una comunicación fiable.

Giner pone como ejemplo los mensajes contradictorios emitidos estos días: “La Generalitat comunica que se autoriza el teletrabajo y, 15 minutos después, lo retira”. Esa falta de coherencia, lamenta, acaba trasladando a las empresas “la idea de que siempre existe alguna alternativa de transporte disponible”, cuando en la práctica no es así.

Diana Cruz (Gavà, 41 años): “Pagamos más con el bus y no llegaremos a fin de mes”

Diana Cruz, usuaria de Rodalies

Diana aguardaba este lunes por la tarde en la estación de Sants sin una ruta clara para regresar a casa. Vive en Gavà y su hijo reside con el padre en Santa Susanna, adonde tenía previsto desplazarse hoy para visitarlo, aunque ya no sabe si logrará llegar. “Deberían ser más honestos con la información que están dando. Más que nada, deberían decir la verdad”, reclama, visiblemente cansada, mientras busca alguna alternativa de transporte. Cruz trabaja en una tienda en Barcelona y, como muchos otros usuarios de Rodalies, lleva días reorganizando su rutina ante la falta de servicio ferroviario.

Desde la semana pasada, explica, ha tenido que sustituir el tren por el autobús, una opción que considera poco viable. “Normalmente, me muevo en tren, pero ahora solo queda el autobús, y es imposible”, lamenta. El problema no es solo el tiempo de trayecto, sino el impacto económico: “Tenemos un presupuesto mensual para el transporte y ahora, teniendo que pagar seis euros cada día de autobús, no vamos a llegar a fin de mes”.

Judit Galí (Mollet del Vallès, 23 años): “Vives pendiente de si funciona o no el tren, eso cansa”

Judit Galí, usuaria de Rodalies.

Judit está estudiando un máster de radio y televisión en una escuela privada ubicada en el centro de Barcelona. Desde su localidad, Mollet del Vallès, la única conexión con la capital es Rodalies o el autobús. Esta última opción la ha descartado. “Mis amigas sí lo cogen, pero me cuentan que siempre van llenos y te arriesgas a no poder llegar a Barcelona”, explica la joven. Por las mañanas, Judit está realizando las prácticas y cuenta que la semana pasada no pudo asistir a ellas. “Por suerte la empresa lo entiende porque a muchos trabajadores les pasa lo mismo”. Algunas tardes también debe acudir a las clases teóricas del máster. “He intentado asistir, así que he logrado que mi padre me lleve en coche hasta la parada de Fabra i Puig de Barcelona y allí poder coger el metro. Pero no siempre me pueden traer”, explica.

Este lunes, pendiente de las novedades sobre Rodalies, al final se ha decidido a acercarse a la estación del tren. “Iba muy lento y ha hecho muchas paradas, pero al final hemos llegado, aunque casi una hora tarde”, comenta. Judit admite que la situación de caos generada en Rodalies le está generando estrés. “Estoy bastante estresada porque vives pendiente de las notificaciones, de si funciona o no el tren. O también de si podrás regresar a casa. Te pasas el rato pensando en los trayectos y no en lo que tienes que hacer, y eso cansa”, lamenta.