Cataluña
ACCIDENTE FERROVIARIO

Al menos 15 heridos por el choque de un tren de Rodalies contra un muro que cayó en la vía en Gelida (Barcelona)

Las primeras hipótesis apuntan a que la infraestructura habría colapsado por las lluvias de los últimos días

Accidente Rodalies Barcelona
Camilo S. BaqueroAlfonso L. Congostrina
Barcelona -
Al menos 15 personas han resultado heridas en la noche de este martes, después de que un tren de Rodalies que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona) chocara de manera frontal con un muro de contención que había caído sobre la vía. De momento, las fuentes oficiales descartan víctimas mortales y al menos tres consejeros del Gobierno catalán se dirigen al lugar de los hechos.

El primer aviso del choque ha sido reportado al 112 a las 21.02 horas. El accidente se ha producido a la altura del punto kilométrico ferroviario número 64. Según las primeras hipótesis. el convoy de la R4 que circulaba entre Manresa i Sant Vicenç de Calders chocó de manera frontal contra un muro de contención que, al parecer, se habría colapsado sobre la vía.

Según la cuenta de X de Protección Civil, al menos “15 personas” se han visto “afectadas” por el accidente en Gelida. Al sitio se han enviado 11 unidades del Sistema de Emergencias Médicas y una unidad conjunta con Bombers. El servicio de la R4 ha sido interrumpido. Las primeras hipótesis sobre el origen del accidente, según fuentes oficiales, apuntan a las fuertes lluvias que han azotado Cataluña durante los últimos días pueden haber desestabilizado el muro de contención.

En el otro accidente, un tren que prestaba servicio en la línea R1, entre las estaciones de Blanes y Maçanet, ha descarrilado aunque sin causar heridos. El accidente lo han ocasionado unas rocas que cayeron en la vía a consecuencia del temporal que este martes se ha cebado con Girona. El servicio en esa línea también se ha suspendido.

El servicio de Rodalies, que es el sistema de Cercanías en Cataluña, se encuentra en estos momentos en proceso de transferencia a una empresa mixta de la Generalitat y el Gobierno central, pero sigue siendo operado por Renfe. Las vías y el resto de las infraestructuras siguen dependiendo de Adif.

