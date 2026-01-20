El accidente del tren de Rodalies, en imágenes

7 fotosEl accidente del tren de Rodalies, en imágenesEl convoy ha chocado de manera frontal contra un muro de contención que había caído sobre la vía, al parecer por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos díasEl País20 ene 2026 - 23:46CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLos bomberos trabajan en el lugar del choque de un tren de Rodalies contra un muro de contención, en Gelida (Barcelona).LORENA SOPENA - EUROPA PRESS (Europa Press)Varios bomberos trabajan en el lugar del accidente de un tren de la línea 4 de Rodalies que chocó este martes con un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). Alberto Estévez (EFE)El convoy ha chocado de manera frontal contra un muro de contención que había caído sobre la vía, al parecer por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos días. Alberto Estévez (EFE)Los Bomberos de la Generalitat trabajan en la zona del accidente.Alberto Estévez (EFE)Hasta el lugar del accidente se han desplazado 38 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat con 65 efectivos y 20 ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como efectivos de los Mossos d'Esquadra.Alberto Estévez (EFE)Los bomberos trabajan en el lugar del accidente de un tren de la línea 4 de Rodalies.Alberto Estévez (EFE)Los Bombers, que desplazaron 70 efectivos a la zona, informaron a través de las redes sociales que ya se ha apuntalado el muro de contención para evitar que se siga derrumbando.Alberto Estévez (EFE)