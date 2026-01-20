Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
7 fotos

El accidente del tren de Rodalies, en imágenes

El convoy ha chocado de manera frontal contra un muro de contención que había caído sobre la vía, al parecer por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos días

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
_
_