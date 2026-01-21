Cataluña afronta una mañana de miércoles sin trenes de Rodalies: 400.000 usuarios sin alternativas

Los Bomberos de la Generalitat trabajan en el lugar del accidente de un tren de la línea 4 de Rodalies que chocó este martes con un muro de contención.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha suspendido en la madrugada de este miércoles la circulación ferroviaria de toda la red de Rodalies de Cataluña después de que descarrilaran dos trenes y, en uno de ellos, muriera uno de los maquinistas y decenas de viajeros resultaran heridos. La jornada del miércoles arranca con 400.000 usuarios huérfanos de transporte ferroviario y con la incógnita de si hallarán una alternativa de movilidad a la espera de que se acredite que toda la red ferroviaria catalana es segura.

La consejera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque compareció este miércoles de madrugada a pocos metros de donde se produjo el fatal accidente en Gelida tras desplomarse un muro de contención y que un tren impactara de lleno contra el obstáculo en mitad de las vías. Paneque aseguró que no se reanudará el servicio hasta que no se pueda “garantizar toda la seguridad”. Por ese motivo, maquinistas y técnicos de Renfe y Adif han realizado, durante toda la madrugada varias “marchas blancas”. Los ferroviarios han conducido trenes vacíos de pasajeros para revisar la seguridad de todas las líneas.

Esta revisión de las líneas, y de los puntos ferroviarios más importantes, se alargará hasta las 9.30 de la mañana. A esa hora, se celebrará una reunión en la que, además de la propia Paneque, participarán representantes de Renfe, Adif y de la dirección general de transportes y movilidad de la Generalitat. “Será entonces cuando determinemos si se puede reprender el servicio. En el punto del accidente el corte del servicio seguro que es más largo. Iremos informando de cuando se retoma y reforzaremos los servicios de autobuses interurbanos”, ha concluido Paneque.

La suspensión del servicio de Rodalies se ha anunciado poco después de que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) hiciera público un comunicado exigiendo la paralización del servicio alegando “falta de garantías sobre la seguridad”. El SEMAF recordaba que no solo se había producido el accidente de la R4 entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia en que fallecía una persona que estaba en la cabina del tren y decenas de usuarios resultaban heridos. El martes, otro tren de la R1 descarriló entre Maçanet Massanes y Tordera al colisionar con una roca caída en la vía, también, como consecuencia del temporal.

Rodalies articula una red de 1.200 kilómetros de vías y da servicio a 127 millones de viajeros al año. Una media de 400.000 viajeros diarios depende de los 271 trenes (algunos ya han cumplido medio siglo de vida) para llegar a sus trabajos, estudios o citas de ocio, sanitarias… y se enfrentan a diario a colecciones de incidencias e incluso algunos parones de servicio.

El de este miércoles, será el primer parón de todo el servicio de Rodalies de 2026. Estas interrupciones dejaron de ser excepcionales en 2025. El 28 de julio, todas las líneas permanecieron hasta una hora paradas por una avería en la estación de Sants.

El sábado 12 de julio, se volvió a suprimir todo el servicio de Rodalies. En aquella ocasión no había ninguna incidencia, sino una alerta meteorológica roja debido a una gota fría. Aquellas inclemencias meteorológicas provocaron lluvias torrenciales y alto riesgo de inundaciones tanto en el área metropolitana de Barcelona como en otras zonas de Cataluña. Renfe optó por suspender el servicio a las 16.20 de forma preventiva. No hubo servicios mínimos, ni transportes alternativos y se cerraron la gran mayoría de estaciones. El parón duró cerca de tres horas y pasadas las 19.00 comenzó a recuperarse el servicio.

La tercera supresión del servicio tuvo lugar el 28 y 29 de abril como consecuencia del apagón masivo que afectó a toda España. A las 12.33 del 28 de abril se cortó la electricidad abruptamente y Renfe no ofreció, por falta de electricidad, servicio durante todo ese día a Rodalies y tuvo que evacuar muchos de sus convoyes, que habían quedado varados a mitad de camino. La sorpresa fue mayúscula el 29 de abril. Mientras que el Metro de Barcelona o Ferrocarriles de la Generalitat prestaban servicio con normalidad, el martes 29 Renfe volvió a suspender por completo la circulación de Rodalies. El entonces director, Antonio Carmona, alegó que los trenes no podían operar con seguridad, ya que no existían garantías de tensión suficientes.

En 2024 hubo más parones del servicio. El 4 de noviembre de 2024 se volvió a activar la alerta roja por lluvias torrenciales y se suprimió todo el servicio ferroviario de Rodalies en Cataluña. Todo Rodalies estuvo cortado varias horas y comenzó a restablecerse la circulación de trenes pasadas las 14.00. El domingo 12 de mayo de 2024 no hubo un corte de todo el servicio pero casi. Ese día se celebró la jornada electoral que llevó finalmente a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Un robo de cobre provocó daños en varias subestaciones y en la catenaria dejando inoperativos múltiples tramos. Los trenes no pudieron acceder a la capital catalana y el colapso fue generalizado.