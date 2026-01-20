El maquinista del Iryo avisó al centro de mando de “un enganchón”: “Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Una grúa trabaja sobre el tren de Iryo accidentado el pasado domingo, en el lugar de descarrilamiento de los trenes de Adamuz (Córdoba). EFE/Cedida -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

La conversación del conductor con el centro de mando de Atocha, registrada en la caja negra del tren, refleja que no fue consciente en un primer momento del impacto del Alvia

El maquinista del tren Iryo contra el que este domingo impactó un Alvia a la altura de Ademuz (Córdoba), causando al menos 42 muertos, contactó por teléfono con el centro de mando de Atocha para informarle de que su convoy había sufrido “un enganchón” y de había descarrilado. La transcripción de la conversación, que ha adelantado Cordopolis/elDiario.es y cuyo contenido íntegro ha confirmado EL PAÍS en fuentes cercanas a la investigación, refleja también que el conductor no fue consciente en un primer momento de que el otro tren implicado en el suceso, había chocado con los últimos vagones del suyos. De hecho, el operario, al darse cuenta de que varios de los vagones habían invadido las vías del sentido contrario, pidió que se evitara la circulación por la zona: “Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”.

En la primera de las dos conversaciones registradas, el maquinista avisa de que tiene el tren bloqueado a la altura de la localidad cordobesa.

Centro de mando: 6189, aquí Atocha, dime.

Maquinista del Iryo: Hola Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz.

C.: Ah, ya, ya te veo, ya te veo. Venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda.

M.: Apunte, por favor...

(Se oye el freno de emergencia de fondo)

C.: Me dicen por aquí que bajes pantógrafos.

M.: Más abajo no pueden estar.

C.: O sea que ya los has bajado.

M.: Sí, está todo bajadísimo.

C.: Venga, de acuerdo.

M.: De hecho, tengo el tren bloqueado… o sea ahora mismo.

C.: O sea que no te puedes mover.

M.: No… voy a necesitar reconocer.

C.: Vas a necesitar reconocer, tú.

M.: Sí.

C.: Un segundito, maquinista, no cuelgues. O te llamo yo ahora.

M.: Sí, tranquilo.

C.: Venga.

En la segunda llamada, el maquinista especifica que ha habido un descarrilamiento y que su tren ocupa la vía contraria.

C.: 6189, aquí Atocha.

M.: Hola, Atocha, 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua.

C.: Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar.

M.: Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor.

C.: Sí, sí, sí… no hay ningún tren llegando.

M.: Y tengo incendio también… necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Tengo un coche incendiando.

C.: Tengo su teléfono, perfecto, pues voy a comunicarlo por aquí. Ahora me pongo en contacto con usted.

M.: Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.

C.: Vale, vale, venga, recibido.

M.: Tienen mi teléfono, ¿vale?

C.: Sí, sí, lo tengo.

M.: Abandono la cabina, le informo, ¿vale?

C.: Vale, perfecto, hasta ahora.