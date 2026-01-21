Ir al contenido
Accidente de trenes en Adamuz

EL PAÍS accede al arroyo donde se encuentra una pieza que salió despedida del Iryo descarrilado en Adamuz

A mediodía de este miércoles, la zona no se encuentra acordonada y hasta pasadas las 13 no había llegado ningún agente de la Guardia Civil

00:38
Las imágenes de parte de un vagón en un arroyo
Bajos del tren en un arroyo cercano al lugar del siniestro en Adamuz (Córdoba). Foto: Irene Dorta | Vídeo: Irene Dorta
Irene Dorta
Irene Dorta
Adamuz -
Cerca de un arroyo próximo al lugar del descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) se encuentra todavía, dos días y medio después del accidente, una pieza del vagón ocho del tren de Iryo siniestrado. Se trata del bogie, parte del chasis inferior de un vagón que salió despedida hasta una ladera ubicada a 270 metros de la vía. EL PAÍS ha accedido al lugar y ha comprobado que, al mediodía de este miércoles, la zona no se encuentra acordonada y hasta pasadas las 13.00 no había llegado ningún agente de la Guardia Civil. La ladera muestra rozaduras en la tierra y la hierba se ha levantado, por lo que ha quedado la marca del recorrido que ha hecho el trozo de hierro después del accidente, en el que han muerto 42 personas.

La Guardia Civil ha confirmado a EL PAÍS que está investigando la pieza del eje del tren hallada. Se trata del trozo al que se refiere un artículo de The New York Times que fue hallado el pasado martes, según la publicación, sumergido parcialmente en un riachuelo que fluye por una zanja empinada cercana a los raíles. El diario estadounidense subraya que un fotógrafo del periódico captó la estructura y añade que “no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del Gobierno y tampoco había sido dada a conocer anteriormente por las autoridades”.

La Guardia Civil ha precisado que los investigadores tenían localizada la pieza a través de sistema de infografía forense 3D con drones. De hecho, será la investigación la que determinará de qué estructura se trata y qué relación guarda con lo sucedido en el accidente.

Sin embargo, EL PAÍS ha corroborado este miércoles que en la ladera se encuentran también otras piezas del tren. Un aro de metal y varios trozos de cable de color negro. Totalmente accesibles a quien llegue a este punto de arroyo, que pertenece parcialmente a una finca privada. El vagón número seis del Iryo fue el primero en descarrilar y el número ocho quedó completamente volcado sobre las vías. Para levantarlo fueron necesarias dos grúas.

The New York Times publicó la imagen que su fotógrafo captó el martes por la tarde. El medio estadounidense sostiene que mostró las fotografías a la Guardia Civil y que los investigadores señalaron que habían estado buscando la pieza, pero advirtieron de que no podían hacer comentarios sobre la investigación. El diario asegura que una persona informada sobre la investigación le dijo que la pieza podría esclarecer la causa de la colisión.

