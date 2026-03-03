Noem sostiene que los dos estadounidenses matados por la policía migratoria en Minneapolis eran “terroristas domésticos”

En declaraciones al Senado, la secretaria de Seguridad Nacional asegura que no desplegará agentes de inmigración en los centros de votación en las elecciones de medio mandato en noviembre

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, no atraviesa su mejor momento. Y su comparecencia de este martes en el Senado no ha ayudado a despejar las dudas sobre su gestión al frente de uno de los departamentos más destacados de la Administración federal. Se ha negado a disculparse por llamar “terroristas domésticos” a los dos ciudadanos matados a tiros por la policía migratoria mientras protestaban pacíficamente en sendas manifestaciones contra la política represiva contra los migrantes patrocinada por Donald Trump. Noem ha defendido la cruzada del presidente de Estados Unidos contra los inmigrantes. Y ha justificado las controvertidas tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, que han protagonizado persecuciones y redadas indiscriminadas contra inmigrantes, arrestado a niños y deportado a miles de personas, en algunos casos, sin pruebas de irregularidad.

Durante la primera declaración pública en el Capitolio desde la muerte de Reneé Good, el 7 de enero, y Alex Pretti, el 24 de enero, en Minneapolis, Minnesota, Noem evitó reconocer que se había equivocado al calificar como “terroristas domésticos” a los dos ciudadanos tiroteados por oficiales de su departamento. “Recibí informes desde el terreno, de los agentes en el lugar de los hechos”, dijo durante la audiencia en el Comité Judicial del Senado. “Y diría que fue una escena caótica”.

El senador demócrata Richard Durbin (Illinois) insistió en preguntar: “¿Creen que llamar terroristas domésticos a las víctimas de la violencia es una forma de calmar el ambiente?”. “No lo llamé terrorista doméstico”, respondió Noem. “Dije que parecía ser un incidente de terrorismo doméstico”. Y agregó: “Cuando ocurren estas situaciones, siempre ofrecemos nuestras condolencias a las familias, y yo también las mías”.

“Son situaciones trágicas, y no puedo imaginar lo que estas familias sufren al perder a un ser querido. Lo que sí quiero decir es que siempre nos esforzamos por brindar al pueblo estadounidense la mayor cantidad de información posible”, continuó la funcionaria.

“¿Es tan difícil decir que se equivocó?”, insistió Durbin, mientras Noem evitaba retractarse de sus declaraciones. “Me esfuerzo al máximo por brindar información veraz y seguiré haciéndolo”, salió al paso Noem sin reconocer su error. “Siempre sabemos que hay margen de mejora”, apostilló.

Durante ese debate sobre las políticas migratorias, que en ocasiones rozó el discurso xenófobo al vincular la inmigración con la delincuencia, Noem aseguró que no tienen objetivos ni cuotas sobre la deportación o detención de inmigrantes. “No tenemos ninguna cuota para nuestros agentes encargados de hacer cumplir la ley”, subrayó tras una pregunta del senador demócrata Chris Coons (Delaware) sobre unas declaraciones del jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien aseguró que debían producirse 3.000 arrestos de inmigrantes por día.

Las próximas elecciones

Otro de los debates más relevantes se produjo cuando el mismo senador demócrata, Chris Coons, preguntó a la secretaria de Seguridad Nacional si tenía planes para desplegar agentes de inmigración en los centros de votación durante las elecciones de medio mandato en noviembre de este año. “No tenemos planes para tener oficiales del ICE en nuestros lugares de votación”, aseguró Noem. Los demócratas temen que la Administración Trump trate de entorpecer el proceso electoral. El presidente Trump insiste en repetir que las elecciones están llenas de irregularidades, que las de 2020 fueron amañadas, y amenaza con intervenir de alguna forma en los próximos comicios.

Noem recordó que ha habido algunos casos de inmigrantes ilegales ―casos testimoniales― que han votado y reclamó que los Estados destinen los recursos federales para garantizar que no hay fraude en un intento de volver a empañar el proceso electoral. “Los Estados son responsables de gestionar sus elecciones y les estamos proporcionando herramientas y medidas de mitigación que pueden utilizar para garantizar la integridad de dichas elecciones y que las personas puedan confiar en esos sistemas para garantizar que su voto cuente”, declaró.

La comparecencia de Noem se produce cuando su departamento está cerrado por falta de fondos federales tras la incapacidad de republicanos y demócratas en ponerse de acuerdo para poner límites al descontrol de la policía migratoria. Fue reprendida por ello por los senadores demócratas, mientras que Noem los criticó por no desbloquear la financiación. Califico la estrategia de los demócratas como “imprudente” e “innecesaria”. Y deslizó: “Esto perjudica a los hombres y mujeres que trabajan en el [Departamento de Seguridad Nacional] y a sus familias”.

Noem acusó a la oposición de mantener a la agencia como “rehén”, pero evitó admitir que si la Administración Trump cediera en las reclamaciones de los demócratas, que piden límites al ICE, los recursos llegarían de forma inmediata. “Nuestra capacidad para garantizar una Copa Mundial segura y exitosa también se ve obstaculizada”, advirtió.

Gastos de autopromoción

La secretaria es conocida por haber publicado en sus memorias Not Looking Back (“Sin Mirar Atrás”) que mató de forma despiadada a su perro de 14 meses, de nombre Cricket, cuando estaba en una cacería de gansos. Noem confesó que lo ejecutó por considerarlo “inadiestrable”, lo que le granjeó numerosas críticas y la convirtió en un personaje radioactivo para la opinión pública durante unas semanas. Probablemente, ese episodio impidió que Donald Trump la nombrara como su vicepresidenta en las elecciones presidenciales de 2024. Ahora está en el ojo del huracán por la dureza de su política migratoria, pero también por la gestión de su departamento con polémicos gastos en promoción personal.

Esa anécdota provocó uno de los enfrentamientos más ásperos de la comparecencia cuando el senador republicano, Thom Tillis, vinculó la ejecución del perro con la personalidad de Noem. “Son malas decisiones tomadas en el calor del momento. Similar a lo que ocurrió en Minneapolis”, dijo el republicano de Carolina del Norte. “Somos una nación excepcional, y una de las razones por las que somos excepcionales es que esperamos un liderazgo excepcional. Y usted ha demostrado todo lo contrario. Una y otra vez me he sentido decepcionado con su liderazgo”, dijo Tillis, que ha pedido la dimisión de Noem.

Otro de los encuentros más tensos se produjo entre Noem y el senador republicano John N. Kennedy, cuando le preguntó por el gasto desmesurado en anuncios de televisión. Noem explicó que había hablado con el presidente para gestionar los anuncios televisivos antes de su nominación y que los contratos se licitaron legalmente, aunque otros senadores le cuestionaron que se adjudicaron sin publicidad y a dedo.

La estrategia de Noem durante toda la comparecencia parecía clara. Echar balones fuera y culpar de la crisis migratoria al expresidente Joe Biden. “No fue humano lo que vimos facilitado por la Administración Biden. Por eso, cada día, el personal del Departamento de Seguridad Nacional se moviliza para defender este país, nuestras fronteras y a los ciudadanos que viven aquí“. Y agregó: “Seguimos investigando. Seguimos investigando a las personas que se encuentran aquí y que podrían estar cometiendo delitos, y colaboramos con las autoridades locales y estatales siempre que sea posible”.