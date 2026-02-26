El ICE no estará en los centros de votación durante las elecciones de noviembre, según el Departamento de Seguridad Nacional

Heather Honey, funcionaria del departamento, tilda de “desinformación” la posibilidad de que vaya a haber agentes migratorios durante los comicios de medio mandato

Con las elecciones de noviembre en el horizonte, han aumentado las dudas sobre una posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los centros de votación. En ese contexto, una alta funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prometió esta semana a responsables electorales estatales que no habrá agentes migratorios en los lugares de votación durante los comicios de medio mandato, en medio de crecientes temores sobre una eventual intervención federal en procesos que constitucionalmente corresponden a los Estados.

Durante una llamada el miércoles con autoridades electorales de todo el país, Heather Honey, subsecretaria adjunta para integridad electoral del DHS, habló sobre el tema. “Cualquier sugerencia de que el ICE estará presente en los lugares de votación es simplemente desinformación”, dijo, según recogen varios medios nacionales, citando personas que participaron en la reunión. “No habrá presencia del ICE en los centros de votación”.

La declaración se produjo en una conversación en la que participaron representantes del Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Postal, la Comisión de Asistencia Electoral y el propio DHS. El encuentro estaba previsto como parte de las coordinaciones habituales previas a las elecciones legislativas de noviembre.

La ley federal prohíbe el despliegue de “tropas u hombres armados” en los centros de votación, y la Constitución otorga a los Estados la autoridad para administrar sus propias elecciones. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha mostrado apertura a una participación federal sin precedentes en esos procesos estatales, e incluso ha dicho que su administración “debería nacionalizar las votaciones”.

Las preocupaciones aumentaron después de que el exasesor de Trump, Steve Bannon, dijera en su pódcast: “En noviembre vamos a hacer que el ICE rodee las casillas. No nos sentaremos aquí ni permitiremos que se roben el país otra vez”. Al igual que otros republicanos, incluyendo al presidente Trump, Bannon ha sugerido sin evidencia que hubo fraude en las elecciones de 2020.

Poco después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que no podía garantizar que agentes del ICE no estarían cerca de centros de votación en noviembre.

Según un reporte de Politico, varios secretarios de Estado demócratas aprovecharon la llamada del miércoles para buscar garantías explícitas. La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, preguntó si los Estados serían notificados con antelación en caso de operaciones migratorias en centros de votación. Honey respondió que esa premisa era “desinformación”.

El secretario de Estado de Arizona, el demócrata Adrian Fontes, cuestionó la credibilidad de la funcionaria en declaraciones a NBC News. “Heather Honey es una negacionista electoral sin ninguna integridad. El hecho de que hable en nombre del Departamento de Seguridad Nacional es una vergüenza para los administradores electorales que conocen su trabajo anterior con la auditoría Cyber Ninja y todas estas tonterías”, dijo. “Simplemente no me convence”.

Honey trabajó anteriormente como subcontratista para Cyber Ninjas, la empresa contratada por el Senado estatal de Arizona —controlado por los republicanos— para revisar los resultados de la elección de 2020 en el condado de Maricopa. Esa auditoría no demostró que hubiera fraude y fue ampliamente criticada por expertos.

Desde Maine, la secretaria de Estado demócrata Shenna Bellows también expresó reservas tras la reunión. “No salí de esta reunión con la seguridad de que el Gobierno federal no intentaría interferir en la soberanía estatal sobre las elecciones”, dijo. “Cuando preguntamos sobre la soberanía estatal y si el Gobierno federal podría hacer declaraciones públicas reforzando el principio constitucional de que los Estados, y no el Gobierno federal, eran los responsables de las elecciones, se produjo un silencio atónito”.

Según el reporte del medio Politico, varios participantes afirmaron que la llamada ofreció poca información más allá del compromiso sobre el ICE. Uno de ellos la describió como un intento de “cubrir su trasero”, sugiriendo que la Administración buscaba simplemente dejar constancia de que había consultado con autoridades estatales.

La inquietud no se limita a la presencia física de agentes migratorios. Trump ha seguido promoviendo afirmaciones falsas sobre fraude electoral por parte de no ciudadanos, incluso en su reciente discurso del estado de la Unión. Además, un registro reciente del FBI en el centro electoral del condado de Fulton, Georgia, vinculado a reclamos desacreditados sobre la derrota de Trump en 2020, elevó aún más las alarmas entre administradores electorales.