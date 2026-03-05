Azerbaiyán cierra temporalmente su espacio aéreo con Irán tras un ataque con drones

Una escuela en Julfa ha resultado dañada tras un ataque con drones, en el enclave de Najicheván (Azerbaiyán), este jueves.

Varios drones han impactado en un aeropuerto y una escuela de Najicheván, situado en una de las dos rutas aéreas entre Europa y Asia

La respuesta indiscriminada iraní a la guerra desatada por Estados Unidos e Israel se ha extendido al Cáucaso, una de las dos estrechas franjas por las que actualmente pasan todos los vuelos entre Europa y Asia. Azerbaiyán ha anunciado el cierre de su espacio aéreo sur con Irán durante 12 horas y ha puesto en alerta a sus Fuerzas Armadas tras que varios drones alcanzaran este jueves el aeropuerto de la capital azerí de Najicheván, causando cuatro heridos. La base aérea se sitúa en una zona fronteriza entre Armenia e Irán y situada a unos 300 kilómetros al sur de la ruta que utilizan hoy las aerolíneas internacionales entre ambos continentes.

El líder azerbaiyano, Ilham Alíyev, ha responsabilizado al régimen iraní de un ataque que extiende el conflicto a Azerbaiyán, amiga de Israel y Turquía, y defensora de un movimiento separatista en la parte noroccidental de Irán. “Estamos preparados para demostrar nuestra fuerza frente a cualquier fuerza hostil, y en Irán no deberían olvidarlo”, afirmó el mandatario. Por su parte, Teherán ha negado toda responsabilidad en la agresión.

El Ministerio de Defensa azerí ha anunciado que prepara su contestación a este bombardeo. El de Exteriores, por su parte, ha subrayado a través de otro comunicado que Bakú “se reserva el derecho a tomar las medidas de respuesta apropiadas”.

“Exigimos a la República Islámica de Irán que proporcione con el menor margen de tiempo posible una explicación clara sobre este suceso, lleve a cabo una investigación apropiada y tome las medidas urgentes que sean necesarias para asegurarse de que estos ataques no se repitan en el futuro”, ha subrayado la diplomacia azerí.

Al menos cuatro drones alcanzaron Najicheván pasado el mediodía. Según Bakú, uno golpeó la terminal del aeropuerto y otro cayó cerca de una escuela en la aldea de Shakarabad. Cuatro personas resultaron heridas y se registraron daños materiales en el aeropuerto.

El canal ruso Mash, vinculado a las fuerzas de seguridad rusas, asegura que las fuerzas iraníes lanzaron drones de la clase Arash contra Azerbaiyán. Estos aparatos tienen un alcance aproximado de hasta 2.000 kilómetros de distancia y pueden cargar con hasta 260 kilogramos de explosivos.

Israel e Irán también han proyectado su rivalidad en el Cáucaso Sur estos años. El Gobierno israelí ha estrechado sus lazos con Azerbaiyán en las últimas dos décadas, mientras que Teherán ha hecho lo propio con Armenia.

Según el instituto SIPRI, Israel vendió a Azerbaiyán el 69% de todas las armas que compró entre 2016 y 2020, año en el que Bakú lanzó su ofensiva contra Ereván para arrebatarle la región de Nagorno-Karabaj, que culminó en 2023.

Asimismo, Bakú es un aliado tradicional de Ankara en un partenariado en el que ambos gobiernos promueven el movimiento panturco, que aspira a unir todos los pueblos túrquicos, desde Turquía a Asia Central, y en su vertiente más extrema contempla la anexión de Armenia y la escisión de la región noroccidental de Irán.

Un día antes de este ataque, Turquía informó que las defensas antiaéreas de la OTAN interceptaron un misil balístico disparado desde Irán en dirección a la base de la alianza en Incirlik. Las fuerzas armadas iraníes negaron también haber cometido esta agresión y aseguraron respetar la soberanía de Turquía, que ha vetado el uso de su territorio para lanzar bombardeos contra el régimen iraní.

El bombardeo de Azerbaiyán de este jueves aumenta aún más la incertidumbre en torno a los vuelos entre Europa y Asia. Con Rusia sancionada por la invasión de Ucrania, e Irán y los países del Golfo Pérsico inmersos en una guerra, las aerolíneas internacionales sobrevuelan actualmente dos rutas: una sobre Omán y Arabia Saudí, lo más lejos posible del conflicto iraní; y otra por el Cáucaso sur sobre Azerbaiyán y Georgia.

Los aviones de algunos países que no han sancionado a Rusia, como Turquía y la propia Azerbaiyán, también cruzan el espacio aéreo ruso por el Cáucaso norte. Sin embargo, el derribo por error de un avión comercial azerí por las defensas antiaéreas chechenas en diciembre de 2024 ha llevado a las compañías a extremar la precaución al elegir sus rutas. Aquel aparato, en el que fallecieron 38 de sus 67 ocupantes, fue confundido por un dron.