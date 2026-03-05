Blanca Sorigué, directora de la Zona Franca: “Si las mujeres no estamos al mando, las cosas no van a cambiar”

La segunda edición de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha puesto el foco en las grandes corporaciones y en su compromiso con la igualdad. La jornada de la BWAW ha arrancado con la mesa Más allá del titular: medios, género y percepción del liderazgo, que ha moderado Anna Cler, coordinadora ejecutiva de Sostenibilidad Social y Transparencia de RTVE, y en la que ha participado la directora de ACN, Eva Arderius; la directora adjunta de Eldiario.es, Neus Tomàs; el delegado de 20minutos en Cataluña, Rubén González; el jefe de Política de Efe en Cataluña, Roger Mateos, y el periodista de EL PAÍS, Lluís Pellicer.

La mesa ha contado con muy pocas discrepancias. Los intervinientes han coincidido en los avances de los últimos años en un sector con áreas muy masculinizadas, como las de Economía o Deportes, y han convenido en que no pueden darse pasos atrás. También han abordado el papel de los medios en plena crisis de confianza, ante lo cual han abogado por seguir ofreciendo una información veraz y objetiva, contrastando las informaciones y acudiendo al lugar de los hechos.

A la una ha sido el turno de Blanca Sorigué como moderadora de la sesión Marcas con propósito, donde han participado Dina Bueno, manager de planificación y producción de EBRO; Mabel Mas, directora general de El Periódico; Ana Palencia, Comunicación de Unilever España; Isabel Pérez, directora del Hub Digital Novartis, y Alicia Valle, directora general de Ferrocarrils de la Generalitat.

La sesión ha girado alrededor de los referentes y de potenciar el papel de la mujer en los cargos de poder. Sorigué ha puntualizado que “la paridad no se alcanzará hasta 2051” y ha explicado que solo el 19% de las posiciones de CEO están ocupadas por ellas. Un hecho que ha asegurado que es de vital importancia: “Si las mujeres no estamos al mando, las cosas no van a cambiar”.

Ana Palencia ha añadido que “la diversidad aporta éxito en los equipos”. En su caso, eso los ha llevado a desarrollar políticas de conciliación y códigos de conducta para asegurar la igualdad. Una asignatura pendiente sobre todo en el sector de la tecnología. Isabel Pérez ha contado que la representación femenina en el sector es solamente del 31%. “Es por eso por lo que intentamos atraer talento femenino e intentamos ampliar la base”. Un talento que según Mabel Mas existe, pero cuesta de encontrar: “A veces dicen que no están. Sí están. Pero se tienen que buscar con intención”.

Del mismo hilo han estirado Dina Bueno y Alicia Valle. Ambas forman parte de sectores vinculados a los hombres. “Es una industria masculina por historia no por naturaleza”, ha puntualizado Bueno. Valle ha desmontado ese mito explicando que la primera mujer jefa de una estación de montaña de toda España fue de FGC. “Es una declaración de intenciones que las nuevas generaciones hemos luchado para que esto no sea una anécdota”. La sesión ha terminado con un mensaje de Valle hacia las nuevas generaciones: “A la niña le diría que ni un paso atrás. Jamás”.