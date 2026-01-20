Protección Civil manda una alerta por riesgo de inundaciones en Cataluña y se suspenden las clases en comarcas de Girona
La situación de peligro se eleva en el Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y el Gironès
La alerta por fuertes tormentas sigue activa este martes en Cataluña y se prevén precipitaciones intensas durante buena parte del día. La situación es especialmente delicada en las comarcas de Girona y protección Civil ha enviado un aviso EsAlert a la población para hacer un llamamiento de la necesidad de extremar precauciones por el riesgo de inundaciones. Se evita evitar desplazamientos por lo menos hasta las 17:00 horas y se ha suspendido la actividad escolar en el Alt Empordà, Baix Empordà, Selva y Gironès.
En la provincia de Girona hay tres carreteras cortadas a causa del temporal de lluvia que ha provocado inundaciones en diversas localidades. En concreto, las vías afectadas son la C-252 entre Vilabertran y Peralada; la GI-644 en Forallac y la GIV-6546 en Palafrugell, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en ‘X’ recogido por Europa Press.
Además, la BV-4024 en Guardiola de Berguedà (Barcelona) sigue cortada desde el sábado por la acumulación de nieve.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.