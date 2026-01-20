Ir al contenido
Protección Civil manda una alerta por riesgo de inundaciones en Cataluña y se suspenden las clases en comarcas de Girona

La situación de peligro se eleva en el Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y el Gironès

Barcelona -
La alerta por fuertes tormentas sigue activa este martes en Cataluña y se prevén precipitaciones intensas durante buena parte del día. La situación es especialmente delicada en las comarcas de Girona y protección Civil ha enviado un aviso EsAlert a la población para hacer un llamamiento de la necesidad de extremar precauciones por el riesgo de inundaciones. Se evita evitar desplazamientos por lo menos hasta las 17:00 horas y se ha suspendido la actividad escolar en el Alt Empordà, Baix Empordà, Selva y Gironès.

En la provincia de Girona hay tres carreteras cortadas a causa del temporal de lluvia que ha provocado inundaciones en diversas localidades. En concreto, las vías afectadas son la C-252 entre Vilabertran y Peralada; la GI-644 en Forallac y la GIV-6546 en Palafrugell, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en ‘X’ recogido por Europa Press.

Además, la BV-4024 en Guardiola de Berguedà (Barcelona) sigue cortada desde el sábado por la acumulación de nieve.

Más información

Borrasca Harry

La borrasca Harry trae temporal de mar, aludes y alertas al móvil en Cataluña

Alfonso L. Congostrina | Barcelona

Protección Civil de Cataluña avisa de que vienen “dos días muy complicados” por el temporal Harry en el noreste

Clara Blanchar | Barcelona

