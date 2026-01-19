La “alerta presidencial” que nada tiene que ver con la salud de Salvador Illa

Poco después de las 12.00 del mediodía de este lunes, los teléfonos móviles que estaban en los municipios costeros de las comarcas catalanas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Selva Montsià y Baix Ebre han recibido un mensaje ensordecedor. Era la alarma por el temporal que, según el móvil, estaba titulada -precisamente este lunes- como: “Alerta presidencial”.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lleva internado en la UCI del Hospital del Vall d’Hebron desde el sábado por una afectación que los médicos todavía no han acabado de aclarar. Mientras media Cataluña mira hacia el centro médico barcelonés buscando respuesta a la enfermedad del president, la borrasca Harry se recrudece -en casi todas las comarcas- con tormentas, aludes, temporal de mar y viento. Es tal la intensidad meteorológica de Harry que Protección civil ha decidido alertar a la población y enviar un mensaje Es-alert a la ciudadanía. Y es justo aquí donde ha venido la confusión. Muchos de los mensajes iban encabezados con el titular “alerta de Protección Civil” pero otros llevaban el titular: “alerta presidencial”.

Los que han recibido el mensaje de “alerta presidencia” pronto han sabido que nada tenía que ver con la salud de Illa porque el resto de mensaje alertaba de las olas y pedía extremar las precauciones como alejarse de los espigones y paseos marítimos.

¿Por qué hay veces que el encabezado es “alerta presidencial” o “alerta de protección civil? Protección Civil ha explicado a EL PAÍS que los móviles reciben el mensaje con uno u otro encabezado dependiendo de “la marca del móvil y la configuración”. No solo tiene que ver con iPhone o Android sino, también, con la marca del terminal. “No hemos hecho un estudio de qué marcas reciben una alarma u otra”, aclaran desde Protección Civil.

EL PAÍS ha indagado sobre la terminología de estas alarmas que cada vez recibimos más a menudo. La Directiva del Parlamento Europeo 2018/1972 impone en su artículo 10 la obligación de todos los países miembros dispusieran -a partir del 21 de junio de 2022- de sistemas de alerta de telefonía móvil. Es así como nació el sistema Es-Alert en España, financiado con los fondos Next Generation. Este sistema es el que utilizan los centros de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas que son las que definen y emiten las alertas. También participaron en esta operación los operadores de telefonía móvil sin cuya colaboración no hubiera sido posible aplicar la directiva europea. Aún así no todos los mensajes que llegan a los móviles son iguales. Los terminales Android 8 o inferior no reciben las alertas, los que tienen sistema Android 9 y 10 reciben alertas pero no correctamente configuradas y son estos los que reciben el mensaje “alerta presidencial”. A partir del Android 11 todos reciben el mensaje “alerta de protección civil”. Aún así, también depende de la marca del móvil y según que fabricante- independientemente de que versión del sistema Android- los usuarios pueden recibir el mensaje “alerta presidencial” en lugar del correcto. En cuanto al sistema iOS a partir del 15.6 se recibe correctamente el mensaje.

El término “alerta presidencial” tiene su origen en el sistema utilizado en Estados Unidos conocido como Wireless Emergency Alerts (WEA) (Alertas de Emergencia Inalámbricas). El WEA americano- igual que el Es-alert español- es un sistema de alertas de emergencias que envía mensajes directamente a los móviles en una zona concreta para avisar de situaciones graves. Dentro del WEA las Presidential Alert (traducido literalmente como “alerta presidencial”) que representan el nivel más alto de emergencia. Unas emergencias que el Es-alert ha traducido (aunque no lo hagan todos los móviles) como “alerta de protección civil” y que nada tiene que ver con la salud de Salvador Illa.