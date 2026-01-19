Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Temporales

La “alerta presidencial” que nada tiene que ver con la salud de Salvador Illa

Algunos teléfonos móviles de Cataluña han recibido un Es-Alert sobre el temporal con un titular confuso

Mensaje de alerta con el título: "Alerta Presidencial"
Alfonso L. Congostrina
Alfonso L. Congostrina
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Poco después de las 12.00 del mediodía de este lunes, los teléfonos móviles que estaban en los municipios costeros de las comarcas catalanas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Selva Montsià y Baix Ebre han recibido un mensaje ensordecedor. Era la alarma por el temporal que, según el móvil, estaba titulada -precisamente este lunes- como: “Alerta presidencial”.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lleva internado en la UCI del Hospital del Vall d’Hebron desde el sábado por una afectación que los médicos todavía no han acabado de aclarar. Mientras media Cataluña mira hacia el centro médico barcelonés buscando respuesta a la enfermedad del president, la borrasca Harry se recrudece -en casi todas las comarcas- con tormentas, aludes, temporal de mar y viento. Es tal la intensidad meteorológica de Harry que Protección civil ha decidido alertar a la población y enviar un mensaje Es-alert a la ciudadanía. Y es justo aquí donde ha venido la confusión. Muchos de los mensajes iban encabezados con el titular “alerta de Protección Civil” pero otros llevaban el titular: “alerta presidencial”.

Los que han recibido el mensaje de “alerta presidencia” pronto han sabido que nada tenía que ver con la salud de Illa porque el resto de mensaje alertaba de las olas y pedía extremar las precauciones como alejarse de los espigones y paseos marítimos.

¿Por qué hay veces que el encabezado es “alerta presidencial” o “alerta de protección civil? Protección Civil ha explicado a EL PAÍS que los móviles reciben el mensaje con uno u otro encabezado dependiendo de “la marca del móvil y la configuración”. No solo tiene que ver con iPhone o Android sino, también, con la marca del terminal. “No hemos hecho un estudio de qué marcas reciben una alarma u otra”, aclaran desde Protección Civil.

EL PAÍS ha indagado sobre la terminología de estas alarmas que cada vez recibimos más a menudo. La Directiva del Parlamento Europeo 2018/1972 impone en su artículo 10 la obligación de todos los países miembros dispusieran -a partir del 21 de junio de 2022- de sistemas de alerta de telefonía móvil. Es así como nació el sistema Es-Alert en España, financiado con los fondos Next Generation. Este sistema es el que utilizan los centros de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas que son las que definen y emiten las alertas. También participaron en esta operación los operadores de telefonía móvil sin cuya colaboración no hubiera sido posible aplicar la directiva europea. Aún así no todos los mensajes que llegan a los móviles son iguales. Los terminales Android 8 o inferior no reciben las alertas, los que tienen sistema Android 9 y 10 reciben alertas pero no correctamente configuradas y son estos los que reciben el mensaje “alerta presidencial”. A partir del Android 11 todos reciben el mensaje “alerta de protección civil”. Aún así, también depende de la marca del móvil y según que fabricante- independientemente de que versión del sistema Android- los usuarios pueden recibir el mensaje “alerta presidencial” en lugar del correcto. En cuanto al sistema iOS a partir del 15.6 se recibe correctamente el mensaje.

El término “alerta presidencial” tiene su origen en el sistema utilizado en Estados Unidos conocido como Wireless Emergency Alerts (WEA) (Alertas de Emergencia Inalámbricas). El WEA americano- igual que el Es-alert español- es un sistema de alertas de emergencias que envía mensajes directamente a los móviles en una zona concreta para avisar de situaciones graves. Dentro del WEA las Presidential Alert (traducido literalmente como “alerta presidencial”) que representan el nivel más alto de emergencia. Unas emergencias que el Es-alert ha traducido (aunque no lo hagan todos los móviles) como “alerta de protección civil” y que nada tiene que ver con la salud de Salvador Illa.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Borrasca Harry

La borrasca Harry trae temporal de mar, aludes y alertas al móvil en Cataluña

Alfonso L. Congostrina | Barcelona

Protección Civil de Cataluña avisa de que vienen “dos días muy complicados” por el temporal Harry en el noreste

Clara Blanchar | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 31,99€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_