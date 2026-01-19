La borrasca Harry trae temporal de mar, aludes y alertas al móvil en Cataluña

La borrasca Harry -que lleva castigando Cataluña todo el fin de semana- se recrudece este lunes y martes sobre todo en el noroeste y en la zona litoral catalana. A Protección Civil le preocupa especialmente el estado del mar con olas de más de cuatro metros y que pueden llegar a los siete. Es tal el mal estado del Mediterráneo que protección civil ya ha anunciado que enviará, esta mañana, un mensaje Es-alert a los teléfonos móviles de los municipios costeros del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Selva, Montsià y Baix Ebre.

El Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona ha activado el Plan Básico de Emergencia Municipal por el mal estado de la mar en fase de alerta. El Consistorio advierte que en Barcelona puede haber olas de más de 2,5 metros por lo que ha cerrado el acceso a los espigones y se pide a la ciudadanía que no acceda a las playas. La Guardia Urbana se ha desplegado en los cinco kilómetros de playas de la ciudad para evitar el acceso a los espigones.

A las 10 de la mañana se ha reunido el Comité Técnico del Plan Inuncat en el Centro de coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) de Protección Civil para evaluar que medidas de protección debe utilizar los diferentes municipios afectados. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha asegurado que la borrasca hace trabajar a los técnicos de emergencias en cuatro riesgos: las precipitaciones, las nevadas, oleaje y aludes. La mayor afectación por las lluvias se prevé que siga siendo en el Empordà.

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha alertado que las lluvias pueden ser fuertes y se alcanzarán gruesos de nieve de medio metro por encima de los 1.400 metros. También es posible que nieve a los 1.100 metros de altura en las sierras del Montseny y els Ports. Las rachas de viento serán de entre 60 y 70 kilómetros por hora.

Solé ha alertado del importante riesgo de laudes en todo el pirineo y ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a ríos y rieras. “Los que quieran practicar actividades de nieve y mar con este temporal que sepan que no es el mejor momento. Además, en los ríos el agua de lluvia y el temporal marítimo hace que los cauces no puedan asumir más y hay riesgo de inundación”, ha alertado.

La subdirectora de Protección civil espera que el temporal no tenga la misma intensidad que la borrasca Gloria que afectó Catalunya en enero de 2020.

Por otro lado, Solé -en TV3- ha confirmado que los equipos de emergencias buscan a una segunda persona afectada, que seguiría desaparecida, tras el alud de este domingo en el Barranc de Laveja, en la comarca de la Val d’Aran (Lleida), y en el que se confirmó el fallecimiento de una persona.