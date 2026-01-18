Protección Civil de Cataluña avisa de que vienen “dos días muy complicados” por el temporal Harry en el noreste

El Meteocat avisa de una borrasca por viento de Levante “de libro” el lunes y martes, con alerta máxima en el litoral, olas de hasta cuatro metros, lluvia de hasta 200 litros y más nieve

La borrasca Harry que afecta Cataluña desde el sábado, continuará y se acentuará el lunes y el martes, sobre todo en el noreste y en su litoral, donde el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) alerta de peligro alto, con oleaje que puede alcanzar los cuatro metros de altura. La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha avisado este domingo de que vienen “dos días muy complicados” y el jefe de previsiones del Meteocat, Santi Seglà, ha alertado de una borrasca por viento de Levante “de libro”. Ambos han destacado el temporal marítimo y han pedido mucha precaución a la población. “Se cumplen seis años del temporal Gloria [que causó daños gravísimos y muertos en enero de 2020], y no estamos ante la misma virulencia, pero quizás podemos tener un 60% o 70% en los cuatro días”, ha añadido Seglà.

El segundo barrido del Harry llega cuando Cataluña acumula ya dos días de fuertes lluvias y nevadas, con mucha agua acumulada y con los embalses de las cuencas internas al 85,4% de su capacidad. La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha informado de que el pantano de Susqueda está al 92% y Sau al 86%. El total de embalses catalanes ha alcanzado el 85,9% de capacidad, cuando hace un año las reservas estaban solo al 33,5%.

Por todo ello, Protección Civil mantiene en fase de alerta los planes Inuncat de inundaciones y Neucat por nieve en fase de alerta (el sábado cayeron hasta 93 centímetros en Boí) y Allaucat en fase de prealerta. Y el Meteocat ha activado el aviso de máximo peligro en el litoral de Girona el lunes, un aviso que se extiende hasta las comarcas de Barcelona el martes. Las dos organizaciones han pedido este domingo mucha prudencia en los desplazamientos o si hay que estar al aire libre cerca de zonas nevadas, ríos o riadas.

Seglà se ha referido a un temporal “de primera categoría”, con “vientos perpendiculares de levante” y ha detallado que los vientos de componente marítimo golpearán el lunes y martes la mitad este de Cataluña, donde el oleaje podrá superar los 2,5 metros de altura y hasta cuatro metros. Durante el episodio se podrán acumular precipitaciones de entre 150 y 200 litros por metro cuadrado, y también caerá mucha agua en Tarragona y las Terres de l’Ebre. En el Pirineo oriental, la nieve nueva puede alcanzar 80 centímetros.

Desde Protección Civil, Solé ha recordado que se mantienen activadas las alertas y que “el riesgo de aludes es marcado y aumenta”. La subdirectora ha explicado que ante la previsión de precipitaciones que seguirán el lunes y martes, el Govern está muy pendiente de los ríos, embalses y en contacto con la ACA, la Confederación Hidrográfica del Ebro y la del Júcar. Solé ha insistido en la necesidad de vigilar si hay que conducir: “Puede haber carreteras cortadas o que se precisen cadenas” y ha llamado a informarse antes de salir de casa y llevar siempre el depósito de gasolina y el móvil cargados.

La lluvia caída entre el sábado y la madrugada del domingo superado los 50 litros por metro cuadrado en gran parte del centro y oeste de Cataluña, con más de 100 litros en en sectores del Baix Camp, el Priorat, la Vall Fosca y zonas próximas. Destacan los 127 litros en Montbrió del Camp (Tarragona).