El temporal que afecta este fin de semana a Cataluña entra por el sur en forma de lluvia
Las precipitaciones afectan la mitad oeste de la comunidad con acumulaciones de hasta 64 litros por metro cuadrado en Constantí (Tarragona)
El temporal que afecta este sábado a Cataluña y está previsto que se intensifique y se alargue hasta el martes ha entrado por el sur de la comunidad con lluvia intensa. A última hora del viernes, Protección Civil activó en alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por los avisos de intensidad y acumulación de lluvias. La Generalitat también activó en fase de alerta el plan Neucat en previsión de nevadas el Pirineo y Prepirineo hasta el domingo por la mañana, por encima de 400 metros y con acumulaciones previstas de hasta 40 centímetros. El Meteocat ha informado de que la precipitación será este sábado “extensa y continuada, que localmente podrá ser de fuerte intensidad”.
#PrediccióAvui— Meteocat (@meteocat) January 17, 2026
Avui precipitació extensa i continuada, que localment podrà ser de forta intensitat. Al matí més centrada a la meitat oest, i a la tarda arreu. A l'animació del radar s'observa la precipitació entrant des del mar cap al Camp de Tarragona.https://t.co/lrWXpXJBOQ pic.twitter.com/LMuil7fBLA
Los mapas muestran claramente cómo por ahora se centra en la mitad oeste, con lluvia entrando por el sur y acumulaciones de hasta 64 litros por metro cuadrado en Constantí (Tarragona). El agua ya afecta todo el Camp de Tarragona y está subiendo hacia Lleida. En Tremp, por ejemplo, se acumulan 27 litros por metro cuadrado. La previsión para la tarde es que se extiendan por todo el territorio. La Generalitat ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha intensificado la vigilancia ante posibles crecidas súbitas de barrancos o cursos menores en la cuenca del Ebro, del Pirineo al Delta. Los temporales que han afectado Cataluña en las últimas semanas han disparado las reservas de agua en las cuencas internas.
El Servicio Catalán del Tráfico informa de fuerte niebla en las carreteras próximas a Valls y de la necesidad de utilizar cadenas en carreteras secundarias de Montferrer i Castellbò y en el Port del Cantó, ambas en Lleida.
Ante esta situación, Protección Civil llama a la prudencia durante este fin de semana y recuerda que “nunca” hay que cruzar ríos, rieras ni zonas inundables. “Aunque no lo parezca, los coches pueden flotar con poca altura de agua y ser arrastrados con facilidad”, insisten y en para las zonas de montaña alertan de que es necesario llevar el coche preparado con cadenas, el depósito lleno, el móvil cargado y agua.
#MeteoMuntanya— Meteocat (@meteocat) January 16, 2026
Cap de setmana advers per fer activitats de muntanya.
S'espera boira densa, pluja general, que pot ser abundant i persistent, i nevada que pot deixar acumulacions força generoses a cotes mitjanes i altes del Pirineu i Prepirineu.@FEEC_cat @bomberscat
Mira el fil🧵 pic.twitter.com/jcCw91QIsR
Sobre la situación en la montaña, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) alerta de que este es un fin de semana “adverso” para salir al monte, donde se espera niebla densa, lluvia y una nevada que puede dejar acumulaciones generosas en cotas medias y altas del Pirineo y Prepirineo.
