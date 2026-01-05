Ir al contenido
El tiempo
14 fotos
Predicción meteorológica

El temporal tras el paso de la borrasca ‘Francis’ por España, en imágenes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos para este lunes en 13 comunidades por el avance de la borrasca Francis

El País
