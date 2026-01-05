El temporal tras el paso de la borrasca ‘Francis’ por España, en imágenes

14 fotosPredicción meteorológicaEl temporal tras el paso de la borrasca ‘Francis’ por España, en imágenesLa Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos para este lunes en 13 comunidades por el avance de la borrasca FrancisEl País05 ene 2026 - 11:13Actualizado: 05 ene 2026 - 11:38CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosVista de la nieve en Ávila, este lunes. RAÚL SANCHIDRIÁN (EFE)Varias personas caminan bajo la nieve este lunes en Teruel. Antonio Garcia (EFE)Vista de la nieve caída en Madrid desde el mirador de Los Santos de la Humosa, este lunes. FERNANDO VILLAR (EFE)Una calle cerrada por la nieve en Cuenca, este lunes.EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)La borrasca Francis ha dejado una ligera nevada a su paso por la ciudad de Toledo, este lunes. EFEUna mujer fotografía la nevada que cubre Teruel, este lunes.Antonio Garcia (EFE)Protección Civil recomienda a los vecinos desalojar sus viviendas ante la posible crecida del río cercano a la urbanización Guadacorte, en Los Barrios (Cádiz), este lunes.A.Carrasco Ragel (EFE)El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, supervisa sobre el terreno la situación de la presa y el río Guadarranque, cuya crecida ha obligado a desalojar 470 viviendas en San Roque y Los Barrios (Cádiz), este lunes. JUNTA DE ANDALUCÍA (Europa Press)Intervención de los bomberos en el cauce del Río Velerín, este domingo en Málaga.CPB MálagaLas carreteras CA‑9209 y CA‑9208, en el municipio de Los Barrios (Cádiz), completamente anegadas por las intensas lluvias que deja la borrasca Francis a su paso por el Campo de Gibraltar, este domingo. A.Carrasco Ragel (EFE)Un hombre saca en brazos un perro de la perrera de Los Barrios en (Cádiz) que se ha inundado por las fuertes lluvias que esta dejando la borrasca Francis a su paso por el Campo de Gibraltar, este domingo. A.Carrasco Ragel (EFE)Paisaje nevado en O Cebreiro (Lugo), este domingo. Pedro Eliseo Agrelo Trigo (EFE)Vista del paseo marítimo de Matalascañas, en Almonte (Huelva), dañado este sábado por el temporal que azota la costa onubense.ALBERTO DÍAZ (EFE)Las carreteras CA‑9209 y CA‑9208, en el municipio de Los Barrios (Cádiz), completamente anegadas por las intensas lluvias en el Campo de Gibraltar, este domingo. A.Carrasco Ragel (EFE)