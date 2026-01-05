Todas las comunidades excepto Extremadura están en alerta por la borrasca ‘Francis’, que dejará lluvias, nieve, frío y oleaje

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos para este lunes en todas las comunidades autónomas, con la excepción de Extremadura, ante el avance de la borrasca Francis. En casi todo el país, el nivel de alerta es amarillo, lo cual quiere decir que hay riesgo, pero en Cantabria y en Girona será naranja, que implica riesgo importante. Los avisos en prácticamente toda España se establecen en previsión de precipitaciones, nieve, por temperaturas bajas y por oleaje. La agencia activó este domingo un aviso por fenómeno especial, entre ese mismo día y hasta este martes, por nieves en cotas bajas. Este lunes está previsto que se alcance el punto álgido de este episodio. Las nevadas más significativas se concentrarán en áreas de interior de la mitad este peninsular durante la primera mitad del día, donde podrían darse prácticamente a cualquier cota, según la Aemet.

La agencia informa de que es posible que las precipitaciones sean fuertes y persistentes en Alborán, en la costa de Murcia y en zonas de la vertiente norte de Canarias. Se prevén nevadas en cotas bajas del centro e interior este peninsular, el Cantábrico, montes de Galicia y alto Ebro. Y heladas prácticamente generalizadas en el interior de la Península, que serán intensas en la mitad norte. La agencia prevé que sean moderadas, localmente fuertes, en montañas de la mitad norte peninsular, en la meseta Norte y en zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña.

Después de que este domingo la borrasca golpeara con más fuerza el sur del país, con Málaga en alerta roja hasta la medianoche del domingo al lunes, ahora continúa su avance. La Aemet prevé cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, en Ceuta, Melilla y en Baleares.

Por otro lado, una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro. Y, en forma de nieve, a una cota de entre 400 y 600 metros, sin que se pueda descartar algún copo a cotas más bajas.

También se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en la meseta Sur, aunque con incertidumbre, en función de la interacción de la masa de aire frío con la húmeda del sureste. Además, según avance el aire frío hacia el sur, es posible que nieve en interiores del cuadrante sureste del país, con una cota que desciende hasta los 300 o 500 metros en el interior este peninsular y hasta los 1.100 o 1.300 euros al este de las cordilleras Béticas, al sur del país. En Canarias, los cielos estarán nubosos, con precipitaciones que probablemente serán persistentes en zonas de la vertiente norte de las islas montañosas.

Las temperaturas estarán en descenso, que será notable en interiores de la mitad sur peninsular y de los Pirineos, exceptuando las máximas en Alborán y el Cantábrico, que registrarán aumentos. La agencia advierte de heladas generalizadas en el interior peninsular, que llegarán a ser moderadas y localmente fuertes en montañas de la mitad norte peninsular, la meseta Norte y zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña.