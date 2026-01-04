La borrasca ‘Francis’ pone en alerta a nueve comunidades: intensas lluvias en el sureste peninsular y nevadas en cotas bajas del norte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en nueve comunidades autónomas y en Ceuta ante la borrasca Francis y la masa de origen ártico que afectará al país. Este domingo estará marcado por precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en zonas del Estrecho, oeste de Alborán y el entorno del cabo de la Nao (Alicante), que pueden extenderse puntualmente a Baleares, con acumulados de nieve en la Cordillera Cantábrica y otras zonas de montaña de la meseta norte, que puede ampliarse a zonas aledañas. Este domingo bajarán notablemente las temperaturas. Hay activo un aviso especial de la Aemet por nevadas en cotas bajas que comienza este domingo y se prolongará hasta el martes.

Este domingo, hay un aviso naranja en Andalucía, concretamente en las provincias de Cádiz y Málaga (amarillo en Almería). El resto de avisos son amarillos: en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana y Ceuta.

Según la previsión de la Aemet, la borrasca Francis se situará en el entorno del Estrecho y oeste de Alborán, aumentando la inestabilidad en el sur y sureste peninsular, con chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en zonas del golfo de Cádiz a últimas horas y, sobre todo, en el Estrecho, en zonas occidentales del Alborán y el entorno de la Nao, sin descartar que vayan acompañados de tormentas. En la zona del Estrecho, podrían alcanzarse los 100 litros por metro cuadrado.

Por otro lado, el aire frío ártico seguirá desplazándose hacia el sur, dejando nevadas débiles a moderadas en cotas bajas, con las mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica, en el entorno oriental del Sistema Central, sin descartar que llegue a zonas llanas de la meseta norte. También se esperan en zonas de la meseta Ibérica y del Pirineo oscense.

En Canarias se prevén intervalos nubosos, con lluvias en general débiles y más frecuentes en las islas orientales y en las vertientes norte y oeste de las islas montañosas. También habrá brumas y bancos de niebla en zonas bajas del nordeste y en zonas de montaña, con un descenso generalizado de los termómetros en la Península y en Baleares: las temperaturas máximas experimentarán un descenso localmente notable en la meseta Norte y en zonas de la meseta Ibérica, y las mínimas, en zonas de montaña del centro y el noroeste peninsular.

Asimismo, se prevén heladas débiles en la mitad norte peninsular, en montañas del sureste y localmente en la meseta Sur, que serán moderadas en las montañas de la mitad norte, y podrían ser fuertes en los Pirineos.

Por otro lado, soplará viento moderado de componente norte y este en el cuadrante noroeste y en la mitad sur peninsular, cierzo en el valle del Ebro y flojo en el resto peninsular, con intervalos de fuerte viento del sureste en litorales atlánticos andaluces, teniendo a amainar y a ser moderado en el resto de litorales.