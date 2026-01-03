Lluvia, nieve, viento y oleaje activan los avisos este sábado en siete provincias mientras que el domingo llegará una masa de aire ártico

La Aemet mantiene un aviso especial por nevadas en cotas bajas desde el domingo hasta Reyes y advierte de que el día 6 podría ser el más frío en España de los últimos 40 años

Las lluvias ganarán intensidad en el extremo suroeste peninsular durante este sábado, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, una masa de origen ártico afectará a España a partir de este domingo. Además de las nevadas en cotas muy bajas el propio domingo y el lunes, el frío intenso será el protagonista, al menos, hasta mediados de la semana que viene.

Habrá, según Aemet, heladas generalizadas y frío también en las horas centrales del día y, según la agencia, el 6 de enero podría ser el día de Reyes más frío en España de los últimos 40 años, junto con el del año 2021, previo a Filomena.

Lluvia, nieve, viento y oleaje activarán avisos este sábado en siete provincias con temperaturas mínimas de hasta 0°C en Burgos. En concreto, las provincias que activarán el aviso amarillo por nieve serán Cantabria (Liébana, centro y valle de Villaverde, Cantabria del Ebro), Burgos, León y Palencia. También en este nivel, pero por lluvia, estará Huelva. Al mismo tiempo, el oleaje pondrá en aviso amarillo a A Coruña, Lugo, Las Palmas (Gran Canaria y Fuerteventura) y Santa Cruz de Tenerife (El Hierro y Tenerife), que se elevarán a nivel naranja (importante) en las islas Lanzarote y La Palma.

El viento también activará los avisos amarillos en Las Palmas (Lanzarote) y en Santa Cruz de Tenerife (La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife). AEMET prevé para este sábado probables precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el suroeste andaluz y una entrada de aire ártico al final del día por el norte peninsular que dejará nevadas débiles en cotas bajas.

En concreto Aemet prevé para este sábado como fenómenos significativos “posibles precipitaciones fuertes en el suroeste andaluz, en Baleares y entorno del cabo de la Nao, y posibles nevadas débiles en cotas bajas del norte al final del día”. Es posible que las lluvias sean “fuertes o persistentes” en zonas del suroeste andaluz, “principalmente en litorales donde pueden ir acompañadas por tormenta y sin descartar alguna racha muy fuerte asociada”.

Por otro lado, en el tercio norte, una entrada de aire ártico dejará precipitaciones débiles, que serán de nieve al final en zonas de los Pirineos, Ibérica, cordillera Cantábrica oriental y alto Ebro. Asimismo se producirán precipitaciones que pueden ser “puntualmente fuertes” a partir del mediodía en Baleares y costa norte mediterránea, más persistentes en el entorno de la Nao. También serán probables nieblas en zonas altas del norte y vespertinas en el resto de zonas montañosas de la mitad norte y tercio oriental.

Aemet ha publicado, además, un aviso especial por nevadas en cotas bajas desde el domingo hasta, al menos, el martes de Reyes, y recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos porque puede afectar carreteras. Se espera que la conjunción entre la borrasca Francis y la llegada de una masa de aire ártico produzcan lluvias y nieve en la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro.

El domingo nevará en la mitad norte peninsular, en puntos del área cantábrica, la cordillera Ibérica norte, el este de la meseta Norte y el sistema Central y por encima de los 500 metros en la Ibérica sur y los Pirineos. A su vez, se prevén lluvias intensas en torno al área del Estrecho, la provincia de Málaga y el entorno del cabo de la Nao, donde pueden ser fuertes y persistentes.

Se espera que el lunes sea el día más álgido de este episodio de nevadas, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Las más significativas se concentrarán en la mitad este peninsular, en el cuadrante noreste y este de Castilla-La Mancha, y bajando hasta los 300 metros en zonas interiores del centro y norte de la Comunidad Valenciana. En zonas bajas del este de Aragón y oeste de Cataluña no se descarta que puedan superarse los cinco centímetros. También podrá nevar en zonas del centro, si bien aquí se espera que las nevadas sean de carácter débil y con acumulados menos significativos. Al mismo tiempo, se intensificarán las nevadas en el área cantábrica, con una cota en torno a los 400 metros.

También se producirá un descenso significativo de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. Habrá heladas en gran parte del interior peninsular durante el lunes y martes, que serán moderadas en las mesetas, pero localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, especialmente en los Pirineos.

Para el martes, día de Reyes, las previsiones apuntan a que las nevadas remitirán en la mitad este peninsular, aunque continuarán en la vertiente cantábrica. La publicación de la Aemet advierte de que aún hay “creciente incertidumbre” sobre el estado del tiempo en esa jornada. La entidad adelanta que la semana del 5 al 11 de enero será muy fría en toda España, con temperaturas por debajo del promedio normal para estas fechas y que es probable que a partir del miércoles 7 o jueves 8 se inicie un ascenso térmico.