La borrasca ‘Francis’ dejará lluvias y nevadas en la Península durante el fin de semana

La Aemet recomienda revisar la previsión entre el 4 y el 6 de enero por el riesgo de nieve en cotas bajas de zonas muy pobladas y grandes carreteras

La borrasca Francis dejará tiempo inestable y cielos cubiertos en la Península y Baleares este viernes, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el oeste peninsular se esperan lluvias, que durante la tarde se extenderán por el Cantábrico, la meseta Norte, el alto Ebro y los Pirineos occidentales. La agencia prevé un ascenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares para esta jornada, aunque con pocos cambios en la fachada mediterránea. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado que, para el fin de semana, “hay todavía mucha incertidumbre de dónde se van a producir las nevadas y en qué zonas serán las más copiosas”, aunque adelanta que el sábado por la noche podría nevar en cotas bajas del extremo norte y el domingo en áreas del norte y del centro de la Península.

El portavoz advierte de que en los próximos días habrá un episodio de nevadas en cotas bajas “que afectará a zonas con mucha población y a vías de comunicación importantes”, por lo que recomienda “consultar la predicción del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender un viaje, especialmente el 4, 5 y 6 de enero”.

Este viernes puede nevar débilmente en los Pirineos en cotas por encima de los 1.100 metros al principio del día. Habrá nieblas matinales en zonas altas de la mitad norte y tercio este y brumas en Galicia y el Cantábrico. En Canarias el cielo tendrá intervalos nubosos con precipitaciones en general débiles. Hay posibilidad de precipitaciones fuertes en Fuerteventura y Lanzarote a últimas horas.

La agencia meteorológica prevé que el aumento de las temperaturas máximas sea notable en zonas centrales de ambas mesetas y que las mínimas aumenten en gran parte de zonas altas de la mitad oeste. Las heladas serán débiles y se restringirán a zonas puntuales de montaña de la mitad norte, aunque serán más extensas en Pirineos y en su entorno, donde localmente serán moderadas. En Canarias se esperan rachas muy fuertes de viento del oeste y suroeste en áreas expuestas y zonas altas de las islas de mayor relieve.

El sábado se esperan lluvias, ocasionalmente con tormenta, en el Golfo de Cádiz y Estrecho. También se prevé una entrada de aire ártico en el extremo norte, donde dejará precipitaciones, que podrán ser de nieve a últimas horas en cotas bajas en los Pirineos, el entorno de la Cordillera Ibérica norte, la cordillera Cantábrica oriental y el alto Ebro. Habrá nieblas matinales en la meseta norte, en zonas altas de la Ibérica y en las depresiones del nordeste. Se esperan heladas débiles restringidas a zonas de montaña de la mitad norte.

Para el domingo se prevé un descenso acusado de las temperaturas y que las heladas se extiendan a todo el territorio, excepto los litorales, el bajo Guadalquivir y los archipiélagos. Además, la combinación de las bajas temperaturas con el viento puede dejar sensaciones térmicas muy bajas, incluso en horas centrales. Se espera que la borrasca Francis se desplace debilitada hacia el este, dejando inestabilidad en el sur y este peninsular, con chubascos fuertes o persistentes en zonas del golfo de Cádiz, Estrecho, Alborán y cabo de la Nao. Mientras tanto, el aire frío ártico seguirá desplazándose hacia el sur, dejando nevadas en cotas bajas con acumulaciones importantes en la Cordillera Cantábrica y en zonas de la Ibérica, el este de la meseta sur, las sierras prelitorales mediterráneas y en el entorno de las Béticas. En Canarias habrá intervalos nubosos con lluvias débiles y vientos moderados del noroeste rolando a noreste.