El hallazgo del cuerpo sin vida del joven desaparecido en Granada eleva a dos los muertos por el temporal

Las intensas lluvias y el granizo caído durante este domingo han afectado a distintos puntos de la costa granadina, provocando daños principalmente en explotaciones agrícolas y en invernaderos situados en la pedanía de Carchuna y en el municipio de Gualchos.

Se reanuda la búsqueda de un tercer desaparecido. La Aemet prevé la salida del frente de lluvias de la península este lunes. La Generalitat Valenciana reduce la alerta de nivel rojo a amarillo

El temporal que ha azotado sobre todo el sureste de España está remitiendo este lunes tras provocar la muerte de dos personas en Málaga y Granada el pasado domingo. Esta mañana, la Jefatura de Policía Local de Íllora (Granada) ha confirmado la aparición del joven “desaparecido en el día de ayer”. El cadáver ha sido localizado sobre la 1 de la madrugada por unos vecinos que se mantenían junto a una patrulla de seguridad ciudadana en la búsqueda. El cuerpo sin vida del joven fue arrastrado por la corriente en el Arroyo de la Cañada de Íllora.

El Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (Greim) de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada se trasladó al lugar de localización, aproximadamente unos tres kilómetros río abajo del lugar del suceso, para la recuperación del cuerpo, que ha sido trasladado para practicarle la autopsia al Instituto de Medicina Legal de Granada. El joven fallecido, natural de Zujaira (Granada), fue arrastrado por la corriente del arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando intentaba cruzarlo en motocicleta junto a un amigo. El acompañante logró ponerse a salvo.

Esta mañana, con la luz natural, la Guardia civil ha reanudado la labores de búsqueda de la persona desaparecida en la población malagueña de Alhaurín el Grande. Estaba acompañado por otro hombre, cuyo cadáver fue localizado el domingo, en el momento en que se perdió el rastro de ambos. Ambos hombres, de 53 y 54 años, viajaban por la mañana en una furgoneta que fue arrastrada por las aguas. El vehículo fue localizado volcado en el río Fahala con importantes daños pero sin nadie en su interior. Las labores de rastreo permitieron localizar horas después el cuerpo sin vida de uno de sus ocupantes en la localidad malagueña. El otro fue hallado esta madrugada.

Es el balance más dramático de unas lluvias torrenciales que amainarán a partir de este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la salida del temporal presente en la Península en los últimos días, aún con precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia.

Anoche, el peligro de lluvias torrenciales y desbordamientos se focalizaba en la Comunidad Valenciana. Se produjeron algunos rescates, desalojos, cortes de carretera y de líneas del MetroValencia y desvío de aviones, pero no han trascendido daños personales. Las precipitaciones y el aumento de los caudales provocaron que se reavivaran los fantasmas en la zona que sufrió la fatídica dana del 29 de octubre de 2024, que causó la muerte de 230 personas. El barranco del Poyo, entre otros, y el río Magro bajaron con mucha agua, pero no se llegaron a producir situaciones de grave riesgo. Hubo algún desbordamiento puntual de los barrancos de Barxet o del río Vaca, pero sin consecuencias de relevancia. El Centro de Emergencias de la Generalitat ha reducido el nivel de alerta de rojo a amarillo.

Las lluvias, no obstante, fueron torrenciales en la Comunidad Valenciana, y dejaron más de 250 litros por metro cuadrado en las comarcas de la Ribera y la Safor. Además, hubo copiosas granizadas en poblaciones como Torrent y cayeron un total de 1.513 rayos en el territorio valenciano hasta las nueve de la noche del domingo, una cifra “absolutamente extraordinaria”, según la Aemet.

Se prevé que el temporal deje la península este lunes y llegue el tiempo anticiclónico. El martes aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo, que se prevén localmente fuertes y persistentes en regiones de la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Murcia y Almería, también posibles en los de Cataluña, y tenderán en general a cesar y a abrirse cada vez más claros.

Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1400/1800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1200 metros al principio en la Ibérica sur.

No se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien sí abundante nubosidad baja con una tendencia por lo general a despejar a lo largo del día. Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar.

Carreteras cortadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que hay al menos 19 carreteras, todas de la red secundaria, con algunos kilómetros cortados a la circulación a causa de las lluvias y la nieve. En concreto, por lluvia hay 10 vías en las que se prohíbe el tráfico en las provincias de Valencia (CV-424, CV-520, CV-570, CV-544, CV-575, CV-600 y CV-576), Castellón (CV-137), Almería (AL-7107) y Córdoba (CO-4207).

El temporal de nieve ha dejado nueve carreteras cortadas en Almería (A-1178 y AL-3102), Granada (A-337, A-395 y A-4025), Asturias (AS-348), Salamanca (DSA-191), Navarra (NA-2011 y NA-2012) y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en otras cuatro vías de Granada (A-4030), Asturias (AS-348) y Salamanca (DSA-191, en otro tramo al cortado, y DSA-203). En total, la DGT mantiene cortados 164 kilómetros a causa de la nieve.

La Dirección General de Tráfico recomienda a los conductores que consulten, antes de iniciar sus trayectos, qué carreteras están afectadas por el hielo y la nieve e ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Esa información se encuentra disponible en su web, en sus perfiles en X (@DGTes e @InformacionDGT) y en el teléfono 011.