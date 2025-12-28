El temporal deja inundaciones en Málaga y mantiene en aviso naranja a cuatro provincias

El temporal de lluvia y viento que azota Málaga, que el sábado por la noche puso a la provincia en aviso rojo y obligó al envío de un mensaje ES Alert, ha provocado inundaciones en algunos municipios de las zonas más afectadas y grandes crecidas de ríos, como es el caso del Guadalhorce, que ha superado los 5,8 metros. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este domingo en alerta naranja varias zonas de la costa de las provincias de Málaga, Granada, Almería y Valencia por la amenaza de fuertes lluvias.

Hasta las 15.00 están en aviso naranja las comarcas de la Axarquía (Málaga) y la costa granadina, por fuertes lluvias y tormentas. En el valle de la Almanzora y los Vélez y el levante almeriense el aviso naranja se extiende hasta las 21.00, mientras que el interior norte, el litoral norte, el interior sur y el litoral sur de la provincia de Valencia están en aviso naranja hasta la próxima medianoche.

Durante la madrugada, han caído hasta 130 litros por metro cuadrado (registrados en Fahala, un río que discurre entre Alhaurín el Grande y Cártama, afluente del Guadalhorce). Un poco menos, 100 litros, se han registrado en Cártama, por lo que el Guadalhorce está en nivel naranja de peligro de desbordamiento, con una altura media de 3,84 metros, aunque esta madrugada ha registrado una crecida histórica que lo llevó hasta los 5,77 metros y lo había tenido en nivel rojo desde las 23.00 horas.

Uno de los municipios más afectados ha sido Cártama (Málaga), como es habitual cuando hay lluvias torrenciales en el valle del Guadalhorce, con calles inundadas, anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes y parcelas en las zonas de Doña Ana y la Estación, barriadas que incluso han llegado a quedar incomunicadas. Algunos vecinos han sido trasladados a otros puntos de la localidad. El río Guadalhorce a su paso por este municipio ha registrado una importante crecida en pocas horas, superando los 5,5 metros, e incluso se había salido de su cauce en algún punto sobre las 23.00.

En la capital de Málaga, numerosas dotaciones de Policía Local, Bomberos y Protección Civil han actuado por la noche, reforzando la vigilancia en las zonas de Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz. Además, se enviaron efectivos a las inmediaciones del río Guadalhorce, ante su rápida crecida, para alertar a la población del entorno.

Protección Civil ha recomendado por la megafonía de sus vehículos a los vecinos de Santa Amalia (Campanillas) que subieran a los pisos superiores de sus viviendas por precaución. Algunos de estos vecinos han desalojado las casas y se han desplazado a hogares de familiares. Además, el Ayuntamiento ha habilitado alojamiento en la asociación de vecinos El Romeral, en Alhaurín de la Torre, la zona segura más cercana.

Las lluvias también han obligado a desviar a aeropuertos cercanos numerosos vuelos que tenían previsto llegar al aeródromo malagueño. En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de Cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvias. Esta mañana no hay carreteras cortadas en Andalucía, pero la meteorología deja circulación difícil (nivel rojo) en dos carreteras almerienses: la AL-8105 en Las Cunas-Burjulú, y la AL-8106, en Villaricos-El Arteal.

La tormenta, incluso con granizo en muchas zonas, ha afectado a otros municipios como Monda, Coín, Alhaurín el Grande, donde algunos vecinos han sido trasladados a un hostal, o el litoral de la Costa del Sol Occidental, principalmente Marbella. Los bomberos han rescatado a tres personas (dos adultos y un menor) atrapadas en una casa inundada por el desbordamiento del arroyo de Vadeurraca, mientras que en una finca en Nueva Aljaima rescataron a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.

El temporal sigue manteniendo a la provincia de Málaga en aviso naranja y se deja notar a esta hora en la comarca de la Axarquía, con intensas lluvias en municipios como Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga.