El temporal deja inundaciones en Málaga y mantiene en aviso naranja a cuatro provincias
Las crecidas del Guadalhorce han causado problemas en Cártama, la capital malagueña y otras localidades
El temporal de lluvia y viento que azota Málaga, que el sábado por la noche puso a la provincia en aviso rojo y obligó al envío de un mensaje ES Alert, ha provocado inundaciones en algunos municipios de las zonas más afectadas y grandes crecidas de ríos, como es el caso del Guadalhorce, que ha superado los 5,8 metros. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este domingo en alerta naranja varias zonas de la costa de las provincias de Málaga, Granada, Almería y Valencia por la amenaza de fuertes lluvias.
Hasta las 15.00 están en aviso naranja las comarcas de la Axarquía (Málaga) y la costa granadina, por fuertes lluvias y tormentas. En el valle de la Almanzora y los Vélez y el levante almeriense el aviso naranja se extiende hasta las 21.00, mientras que el interior norte, el litoral norte, el interior sur y el litoral sur de la provincia de Valencia están en aviso naranja hasta la próxima medianoche.
28/12 06:18 AVISOS HOY | España: lluvias, tormentas, nieblas y aludes. Nivel máximo de aviso: naranja.— AEMET (@AEMET_Esp) December 28, 2025
Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/mvXJoZArfn
Durante la madrugada, han caído hasta 130 litros por metro cuadrado (registrados en Fahala, un río que discurre entre Alhaurín el Grande y Cártama, afluente del Guadalhorce). Un poco menos, 100 litros, se han registrado en Cártama, por lo que el Guadalhorce está en nivel naranja de peligro de desbordamiento, con una altura media de 3,84 metros, aunque esta madrugada ha registrado una crecida histórica que lo llevó hasta los 5,77 metros y lo había tenido en nivel rojo desde las 23.00 horas.
Uno de los municipios más afectados ha sido Cártama (Málaga), como es habitual cuando hay lluvias torrenciales en el valle del Guadalhorce, con calles inundadas, anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes y parcelas en las zonas de Doña Ana y la Estación, barriadas que incluso han llegado a quedar incomunicadas. Algunos vecinos han sido trasladados a otros puntos de la localidad. El río Guadalhorce a su paso por este municipio ha registrado una importante crecida en pocas horas, superando los 5,5 metros, e incluso se había salido de su cauce en algún punto sobre las 23.00.
En la capital de Málaga, numerosas dotaciones de Policía Local, Bomberos y Protección Civil han actuado por la noche, reforzando la vigilancia en las zonas de Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz. Además, se enviaron efectivos a las inmediaciones del río Guadalhorce, ante su rápida crecida, para alertar a la población del entorno.
Protección Civil ha recomendado por la megafonía de sus vehículos a los vecinos de Santa Amalia (Campanillas) que subieran a los pisos superiores de sus viviendas por precaución. Algunos de estos vecinos han desalojado las casas y se han desplazado a hogares de familiares. Además, el Ayuntamiento ha habilitado alojamiento en la asociación de vecinos El Romeral, en Alhaurín de la Torre, la zona segura más cercana.
Las lluvias también han obligado a desviar a aeropuertos cercanos numerosos vuelos que tenían previsto llegar al aeródromo malagueño. En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de Cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvias. Esta mañana no hay carreteras cortadas en Andalucía, pero la meteorología deja circulación difícil (nivel rojo) en dos carreteras almerienses: la AL-8105 en Las Cunas-Burjulú, y la AL-8106, en Villaricos-El Arteal.
La tormenta, incluso con granizo en muchas zonas, ha afectado a otros municipios como Monda, Coín, Alhaurín el Grande, donde algunos vecinos han sido trasladados a un hostal, o el litoral de la Costa del Sol Occidental, principalmente Marbella. Los bomberos han rescatado a tres personas (dos adultos y un menor) atrapadas en una casa inundada por el desbordamiento del arroyo de Vadeurraca, mientras que en una finca en Nueva Aljaima rescataron a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.
Por favor, que nadie baje la guardia esta noche en Málaga. Está cayendo mucha agua en municipios de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, como Cártama, Alhaurín el Grande, Coín...— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 27, 2025
Mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza.
Evitemos riesgos innecesarios. pic.twitter.com/AnEJAEIMN0
El temporal sigue manteniendo a la provincia de Málaga en aviso naranja y se deja notar a esta hora en la comarca de la Axarquía, con intensas lluvias en municipios como Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El temporal deja inundaciones en Málaga y mantiene en aviso naranja a cuatro provincias
Una oposición desnortada en la Comunidad Valenciana
Claves de la reunión de Trump y Zelenski para consensuar el acuerdo de paz en Ucrania
La política de hijo único castiga a China: por qué la caída de la natalidad preocupa cada vez más al Gobierno
Lo más visto
- Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
- Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo
- El alpinista Simone Moro sobrevive a un infarto a 5.000 metros y anuncia la creación de un servicio de rescate aéreo en el Karakoram de Pakistán
- Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa
- Desaparecidos cuatro españoles de una misma familia de Valencia en un naufragio en Indonesia