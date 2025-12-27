Cataluña, Valencia y tres provincias de Andalucía, en aviso por tormentas fuertes

Una dotación de bomberos trabaja en un un río de Vall d'en Bas (Girona), este sábado.

La Aemet ha activado el aviso naranja por fuertes precipitaciones en Málaga y en amarillo en Cataluña, Valencia, Huelva y Cádiz

El temporal de lluvia mantiene este sábado en aviso naranja por fuertes precipitaciones la práctica totalidad de la provincia de Málaga y en amarillo a Cataluña, Valencia, Huelva y Cádiz, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Málaga, con aviso naranja por tormentas intensas, se esperan acumulaciones de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunos puntos, acompañadas de rachas de viento muy fuertes de componente este y fenómenos costeros en el litoral.

Las precipitaciones son persistentes en todas las provincias catalanas, donde entre el pasado jueves y este sábado se podría llegar a acumulaciones totales de 250 litros por metro cuadrado en algunas zonas de las provincias de Barcelona y Girona.

En esas dos provincias catalanas y en Tarragona tendrán rachas muy fuertes de viento del este, de hasta 70 kilómetros hora, y muy mala mar. Las olas podrían alcanzar los 4 metros en la costa de Barcelona.

En Cataluña, preocupa el caudal de los ríos de Girona, como el Tordera o el Onyar, que bajan muy llenos. Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones Inuncat, debido a la probabilidad de intensidad y acumulación de lluvia en las próximas horas.

Según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico a las 9:30 horas de este sábado, un total de quince carreteras están afectadas por el hielo y la nieve, que han provocado el cierre de ocho vías, mientras que el uso de cadenas o de neumáticos de invierno es obligatorio en otras siete.

Las carreteras cortadas se encuentran en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña y Navarra.

En el resto de la Península, el sábado ha comenzado con cielos poco nubosos, aunque van a tender a cubrirse en la mitad sur debido a la entrada de un frente que dejará precipitaciones en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, yendo ocasionalmente acompañado de tormenta y granizo.

El fin de semana ha arrancado también con nevadas en montañas del cuadrante nordeste y del sureste peninsular, con acumulados significativos por encima de los 1400/1600 metros, especialmente en el Pirineo oriental.

Tras el frío intenso de los últimos días, los termómetros han empezado a subir en la mayor parte de la Península, salvo en la zona de Andalucía occidental afectada por las tormentas.

Canarias vive un sábado de tiempo estable por lo general, con posibilidad de lluvia débil solo en el Norte de Tenerife, y temperaturas máximas que rondan los 18-19 grados.

Mañana domingo, un sistema de bajas presiones se situará al sur de la Península y dejará un día marcado por la inestable en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos nubosos o cubiertos, y precipitaciones en la mitad sur, tercio este, Ebro, Ceuta y Melilla.

Los mayores acumulados se esperan en litorales y prelitorales mediterráneos, con probabilidad de ser las precipitaciones fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía mediterránea. El Cantábrico y el cuadrante noroeste disfrutarán de un domingo con tiempo estable.