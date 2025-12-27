El temporal sigue activo en Cataluña y pone al límite el caudal de los ríos en Girona

Aspecto de la playa de la Barceloneta en Barcelona este viernes cuando Cataluña afronta un temporal con fuertes precipitaciones, rachas de viento y nevadas intensas en el Pirineo.

Las estaciones de esquí de Núria y Vallter permanecen cerradas por el elevado riesgo de avalancha al acumularse más de medio metro de nieve

El temporal sigue activo este sábado en Cataluña con la previsión de lluvias muy abundantes y con el foco puesto en el caudal de los ríos de Girona, como el Tordera o el Onyar, que bajan muy llenos. Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones Inuncat, debido a la probabilidad de intensidad y acumulación de lluvia en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha alertado de que se pueden superar los 200 l/m2 en 24 horas en zonas del noreste del territorio, en Girona, y que se prevé que a lo largo de todo el episodio se puedan rozar los 300 l/m2.

Este sábado, las precipitaciones serán “muy abundantes”, según el Meteocat, especialmente en el noreste, al tiempo que seguirá el temporal marino con olas de alrededor de cuatro metros. Durante la pasada noche, las lluvias han continuado en diversos puntos del litoral y prelitoral de Cataluña, en este caso con mayor intensidad en Terres de l’Ebre (en el sur de Tarragona), con hasta 40 mm acumulados en algunas zonas.

Ante la previsión de que siga lloviendo durante todo este sábado, preocupa el crecimiento descontrolado de los caudales de los ríos, especialmente en la provincia de Girona. Según la Agencia Catalana del Agua, el río Tordera pasa por Fogars a 183 m3/s, el Ges en Torelló a 79 m4/s (ambos en el umbral de peligro), el Onyar en Girona a 141 m3/s y el Fluvià por Esponellà a 178 m3/s (en alerta).

Protección Civil pide no acercarse a los ríos ni cruzar zonas inundables y se reserva la posibilidad de enviar un ES-Alert si fuera necesario en caso de que hubieran desbordamientos en algunos municipios gerundenses.

Alto riesgo de avalancha

Según las previsiones del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, existe un peligro fuerte de aludes por nieve (nivel 4 sobre 5) en el Ter-Freser, vertiente norte del Cadí-Moixeró, Prepirineo y mitad oriental del Perafita-Puigpedrós, por lo que se mantiene la prealerta del plan ALLAUCAT.

Las estaciones de esquí de Núria y Vallter (Girona) están cerradas por el peligro de aludes, ya que se han acumulado entre 50 y 75 cm de nieve. Protección Civil recuerda la importancia de esquiar en las estaciones abiertas y únicamente dentro de pistas.

Según el Servicio Catalán del Tráfico, la BV-4024 está cortada en el Coll de Pal por nieve y viento, y la GIP-5129 está cortada entre Vilafant y Borrassà por inundaciones.

Es obligatorio circular con cadenas en la BV-4031 entre Castellar de n’Hug y Toses, y en la GI-400 entre Alp y Toses. El 112 ha recibido hasta el momento 516 llamadas por el temporal, que ha generado 342 expedientes.