Ir al contenido
_
_
_
_
El tiempo
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

Seis comunidades con avisos por nieve, oleaje, lluvia y bajas temperaturas el día de Navidad

La Aemet activa alertas en Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana

EFE
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Este día de Navidad se presenta con avisos meteorológicos en seis comunidades autónomas por nevadas, temperaturas mínimas, intenso oleaje o lluvias. Son Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana. El aviso más destacado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es de nivel naranja (peligro importante) en la costa catalana de Girona, donde desde las 10.00 y hasta la noche se esperan fuertes rachas de viento y olas de hasta cinco metros.

En Cataluña se ha establecido también avisos amarillos (peligro bajo) por oleaje en el litoral sur de Girona y en las costas de las provincias de Barcelona y Tarragona, con olas que no superarán los cuatro metros. Además, esta misma comunidad soporta avisos amarillos por lluvias en el Pirineo gerundense —que puede caer en forma de nieve por encima de los 1.200 metros—, el Ampurdán y el litoral con precipitaciones que irán acompañadas de tormenta.

También por lluvias se ha establecido aviso amarillo en las islas de Ibiza y Formentera desde esta madrugada y durante toda la jornada navideña. En la misma comunidad, pero en Menorca y en el norte de Mallorca, hay aviso amarillo por fenómenos costeros que estarán acompañados de fuerte oleaje y rachas de viento.

Las nevadas harán su aparición en las zonas montañosas de las comunidades de Cantabria y Asturias, donde la cota de nieve podría bajar hasta los 500 metros antes de las 15.00 y donde también hay advertencias por bajas temperaturas, sobre todo en las comarcas cántabras de Liébana, Ebro y valle de Villaverde.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por bajas temperaturas en la cordillera cantábrica de León y de Palencia y en la zona de Sanabria (Zamora), donde se espera que los termómetros bajen a los 6 grados bajo cero. Por último, la agencia estatal recomienda precaución en el litoral norte de Alicante, en la Comunidad Valenciana, que tiene aviso amarillo por precipitaciones durante todo el 25 de diciembre.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El tiempo AEMET

La Aemet pone en alerta amarilla al norte y noreste del país por nieve, con temperaturas inferiores a lo habitual

Selva Vargas Reátegui

Avisos naranjas en cuatro comunidades y un fin de semana de lluvias, nieve y frío invernal

Carolina de Lima | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
  2. Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
  3. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
  4. Los ‘whatsapps’ de Mazón a Feijóo del día de la dana: “Un puto desastre va a ser esto presi”
  5. La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_