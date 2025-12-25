Seis comunidades con avisos por nieve, oleaje, lluvia y bajas temperaturas el día de Navidad
La Aemet activa alertas en Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana
Este día de Navidad se presenta con avisos meteorológicos en seis comunidades autónomas por nevadas, temperaturas mínimas, intenso oleaje o lluvias. Son Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana. El aviso más destacado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es de nivel naranja (peligro importante) en la costa catalana de Girona, donde desde las 10.00 y hasta la noche se esperan fuertes rachas de viento y olas de hasta cinco metros.
En Cataluña se ha establecido también avisos amarillos (peligro bajo) por oleaje en el litoral sur de Girona y en las costas de las provincias de Barcelona y Tarragona, con olas que no superarán los cuatro metros. Además, esta misma comunidad soporta avisos amarillos por lluvias en el Pirineo gerundense —que puede caer en forma de nieve por encima de los 1.200 metros—, el Ampurdán y el litoral con precipitaciones que irán acompañadas de tormenta.
También por lluvias se ha establecido aviso amarillo en las islas de Ibiza y Formentera desde esta madrugada y durante toda la jornada navideña. En la misma comunidad, pero en Menorca y en el norte de Mallorca, hay aviso amarillo por fenómenos costeros que estarán acompañados de fuerte oleaje y rachas de viento.
Las nevadas harán su aparición en las zonas montañosas de las comunidades de Cantabria y Asturias, donde la cota de nieve podría bajar hasta los 500 metros antes de las 15.00 y donde también hay advertencias por bajas temperaturas, sobre todo en las comarcas cántabras de Liébana, Ebro y valle de Villaverde.
La Aemet ha establecido aviso amarillo por bajas temperaturas en la cordillera cantábrica de León y de Palencia y en la zona de Sanabria (Zamora), donde se espera que los termómetros bajen a los 6 grados bajo cero. Por último, la agencia estatal recomienda precaución en el litoral norte de Alicante, en la Comunidad Valenciana, que tiene aviso amarillo por precipitaciones durante todo el 25 de diciembre.
