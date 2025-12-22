La Aemet pone en alerta amarilla al norte y noreste del país por nieve, con temperaturas inferiores a lo habitual
La agencia meteorológica ha alertado sobre estas condiciones climáticas en Segovia, Soria, Burgos, Girona, Lleida, León, Lugo, Asturias, Cantabria y Huesca
Las temperaturas serán más bajas de lo habitual para esta época del año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La entidad ha activado este lunes aviso amarillo en las provincias de Segovia, Soria, Burgos, Girona, Lleida, León, Lugo, Asturias, Cantabria y Huesca, que estarán en alerta debido al riesgo de nevadas.
De acuerdo con la agencia, se esperan capas densas de niebla por la mañana cerca de los principales ríos del suroeste y nevadas leves “en los principales entornos montañosos del norte del país”. Concretamente, afectarán varias cadenas montañosas, como la Ibérica en Burgos, la Cordillera Cantábrica en León y Asturias, el Sistema Central en Segovia, la Ibérica en Soria, la sierra de los Ancares en Galicia y gran parte de los Pirineos, sin descartar nieve también en regiones aledañas.
❄️Las masas de aire sobre España en los próximos días serán más frías de lo normal, entendiendo como tal que su temperatura será inferior a la media 1991-2020 para estas fechas.— AEMET (@AEMET_Esp) December 21, 2025
Se notará sobre todo de día. Habrá heladas nocturnas, pero dentro de lo habitual para la época.
[1/2] pic.twitter.com/nEI76pl56C
La cota de nieve se situará entre los 800 y 1000 metros, pero ascenderá a lo largo del día y podría alcanzar los 1000-1200 metros en el norte y los 1200-1500 metros en otras áreas. Mientras las temperaturas descienden en el este, pero suben en el oeste. “Predominarán los aumentos en las temperaturas máximas en la mitad oeste peninsular y los descensos en la este, Baleares y Melilla”, afirma la entidad.
Se esperan además vientos leves del oeste y noroeste que afectarán gran parte de la Península y Baleares, y que serán más fuertes en el Cantábrico. También se prevé viento de intensidad moderada a fuerte en el sur peninsular, el Golfo de Valencia y Baleares. En otras zonas del litoral y en el interior del Levante y sureste el viento también presentará estas características. Lo mismo en Canarias.
Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha informado que los primeros días de la semana navideña van a transcurrir con un ambiente frío, especialmente durante el día. “Las temperaturas llegarán a estar este lunes y el día de Navidad entre 5 a 10 grados por debajo de los valores normales”, sostiene. Por la noche y de madrugada, la situación será distinta, incluso ante la presencia de heladas: “Las temperaturas serán más propias de esta época del año”.
Para el martes, el experto afirma que lloverá en zonas del oeste y sur peninsular, al igual que en puntos del área mediterránea, en especial en Baleares y el norte de Cataluña. “El resto de la semana seguirán las lluvias en el archipiélago balear y en el norte de Cataluña, sin descartar lluvias en el oeste de la península y en el cantábrico”, asevera.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
Morales, presidente de la Diputación de Cáceres: “El PSOE extremeño necesita que Gallardo dimita cuanto antes”
La Aemet pone en alerta amarilla al norte y noreste del país por nieve, con temperaturas inferiores a lo habitual
Milagros Tolón, una ‘sanchista’ de pura cepa en el Consejo de Ministros
Lo más visto
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
- Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
- Los resultados de las autonómicas en Extremadura, municipio a municipio