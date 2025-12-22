Ir al contenido
_
_
_
_
El tiempo
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

La Aemet pone en alerta amarilla al norte y noreste del país por nieve, con temperaturas inferiores a lo habitual

La agencia meteorológica ha alertado sobre estas condiciones climáticas en Segovia, Soria, Burgos, Girona, Lleida, León, Lugo, Asturias, Cantabria y Huesca

El tiempo AEMET
Selva Vargas Reátegui
Selva Vargas Reátegui
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Las temperaturas serán más bajas de lo habitual para esta época del año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La entidad ha activado este lunes aviso amarillo en las provincias de Segovia, Soria, Burgos, Girona, Lleida, León, Lugo, Asturias, Cantabria y Huesca, que estarán en alerta debido al riesgo de nevadas.

De acuerdo con la agencia, se esperan capas densas de niebla por la mañana cerca de los principales ríos del suroeste y nevadas leves “en los principales entornos montañosos del norte del país”. Concretamente, afectarán varias cadenas montañosas, como la Ibérica en Burgos, la Cordillera Cantábrica en León y Asturias, el Sistema Central en Segovia, la Ibérica en Soria, la sierra de los Ancares en Galicia y gran parte de los Pirineos, sin descartar nieve también en regiones aledañas.

La cota de nieve se situará entre los 800 y 1000 metros, pero ascenderá a lo largo del día y podría alcanzar los 1000-1200 metros en el norte y los 1200-1500 metros en otras áreas. Mientras las temperaturas descienden en el este, pero suben en el oeste. “Predominarán los aumentos en las temperaturas máximas en la mitad oeste peninsular y los descensos en la este, Baleares y Melilla”, afirma la entidad.

Se esperan además vientos leves del oeste y noroeste que afectarán gran parte de la Península y Baleares, y que serán más fuertes en el Cantábrico. También se prevé viento de intensidad moderada a fuerte en el sur peninsular, el Golfo de Valencia y Baleares. En otras zonas del litoral y en el interior del Levante y sureste el viento también presentará estas características. Lo mismo en Canarias.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha informado que los primeros días de la semana navideña van a transcurrir con un ambiente frío, especialmente durante el día. “Las temperaturas llegarán a estar este lunes y el día de Navidad entre 5 a 10 grados por debajo de los valores normales”, sostiene. Por la noche y de madrugada, la situación será distinta, incluso ante la presencia de heladas: “Las temperaturas serán más propias de esta época del año”.

Para el martes, el experto afirma que lloverá en zonas del oeste y sur peninsular, al igual que en puntos del área mediterránea, en especial en Baleares y el norte de Cataluña. “El resto de la semana seguirán las lluvias en el archipiélago balear y en el norte de Cataluña, sin descartar lluvias en el oeste de la península y en el cantábrico”, asevera.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Selva Vargas Reátegui
Selva Vargas Reátegui
De Lima, Perú. Periodista con interés en temas tecnológicos, sociales y culturales. Trabajó en el diario La República y actualmente escribe sobre tecnología, ciencia, medio ambiente y salud en la sección Materia. Cursa el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Denunciado el ‘influencer’ Alfonso Santaella por bañarse en glaciares protegidos en Gredos

Juan Navarro | Valladolid
DGT nevadas

Tráfico alerta de fuertes nevadas a partir de mañana en plena Operación Navidad

F. Javier Barroso | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  2. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  3. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  4. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
  5. Los resultados de las autonómicas en Extremadura, municipio a municipio
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_