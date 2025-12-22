La Aemet pone en alerta amarilla al norte y noreste del país por nieve, con temperaturas inferiores a lo habitual

Las temperaturas serán más bajas de lo habitual para esta época del año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La entidad ha activado este lunes aviso amarillo en las provincias de Segovia, Soria, Burgos, Girona, Lleida, León, Lugo, Asturias, Cantabria y Huesca, que estarán en alerta debido al riesgo de nevadas.

De acuerdo con la agencia, se esperan capas densas de niebla por la mañana cerca de los principales ríos del suroeste y nevadas leves “en los principales entornos montañosos del norte del país”. Concretamente, afectarán varias cadenas montañosas, como la Ibérica en Burgos, la Cordillera Cantábrica en León y Asturias, el Sistema Central en Segovia, la Ibérica en Soria, la sierra de los Ancares en Galicia y gran parte de los Pirineos, sin descartar nieve también en regiones aledañas.

La cota de nieve se situará entre los 800 y 1000 metros, pero ascenderá a lo largo del día y podría alcanzar los 1000-1200 metros en el norte y los 1200-1500 metros en otras áreas. Mientras las temperaturas descienden en el este, pero suben en el oeste. “Predominarán los aumentos en las temperaturas máximas en la mitad oeste peninsular y los descensos en la este, Baleares y Melilla”, afirma la entidad.

Se esperan además vientos leves del oeste y noroeste que afectarán gran parte de la Península y Baleares, y que serán más fuertes en el Cantábrico. También se prevé viento de intensidad moderada a fuerte en el sur peninsular, el Golfo de Valencia y Baleares. En otras zonas del litoral y en el interior del Levante y sureste el viento también presentará estas características. Lo mismo en Canarias.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha informado que los primeros días de la semana navideña van a transcurrir con un ambiente frío, especialmente durante el día. “Las temperaturas llegarán a estar este lunes y el día de Navidad entre 5 a 10 grados por debajo de los valores normales”, sostiene. Por la noche y de madrugada, la situación será distinta, incluso ante la presencia de heladas: “Las temperaturas serán más propias de esta época del año”.

Para el martes, el experto afirma que lloverá en zonas del oeste y sur peninsular, al igual que en puntos del área mediterránea, en especial en Baleares y el norte de Cataluña. “El resto de la semana seguirán las lluvias en el archipiélago balear y en el norte de Cataluña, sin descartar lluvias en el oeste de la península y en el cantábrico”, asevera.