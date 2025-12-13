La temporada de nieve en las estaciones del Pirineo francés y Andorra: esquí, multitud de actividades y novedades

Varios esquiadores junto a 'Arcalís 91', una obra de Mauro Staccioli en la estación de Ordino Arcalís (Andorra).

Precios algo más baratos que en España, nuevos paisajes, proximidad y, a veces, más garantía de precipitaciones despiertan el interés por la cara norte de la cordillera y el Principado

El Pirineo francés espera que los esquiadores españoles compren más de 700.000 días de esquí esta temporada en sus estaciones, según un estudio de L’Agence des Pyrénées. Precios algo más baratos que en España, afán por descubrir nuevos paisajes, proximidad relativa a la frontera y, a veces, más garantía de nieve estarían detrás de este interés por la cara norte de la cordillera. Como viene ocurriendo desde hace algún tiempo, las estaciones francesas se están reconvirtiendo en destinos de montaña para todo el año, ofreciendo otro tipo de actividades al aire libre, aunque con el esquí aún como pilar central.

Sabiendo que la nieve, o su falta, es una de las preocupaciones fundamentales de los esquiadores, Grandvalira Resorts, el grupo que engloba las tres estaciones de Andorra, afronta la temporada 2025-2026 asegurando a sus clientes que el 66% de sus 308 kilómetros de pistas estarán cubiertos con nieve producida, si no cae del cielo. El salto tecnológico de este año en Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís es el Mobile Pass, el forfait que se llevará en el móvil, una vez descargada la aplicación correspondiente, y que permitirá entrar en los remontes sin pasar por taquilla y sin sacar el aparato del bolsillo. Se irá implantando progresivamente a lo largo del invierno.

A continuación, repasamos todas las novedades para esta temporada de Oeste a Este de la cordillera.

Pirineo francés

forfait de día: adulto, 54 euros; infantil, 37). La más occidental de todas las estaciones está a 124 kilómetros de La Pierre Saint-Martin (27 kilómetros de pistas;de día: adulto, 54 euros; infantil, 37). La más occidental de todas las estaciones está a 124 kilómetros de Pamplona . Su pista más famosa, Boulevard des Pyrénees, es apta para esquiadores noveles y ofrece vistas panorámicas. Un centenar de chalets de madera y piedra le dan un aspecto idílico. Este año estrena dos pistas para trineos y tres senderos.

forfait de día: adulto, 44 euros; infantil, 39). Su mayor atractivo es el entorno. Los descensos, a 40 kilómetros de la frontera con España por El Portalet, recorren un antiguo circo glaciar rodeado de riscos singulares, como el Pène Sarrière o el Pic de Ger. Este año se terminan los accesos a los telecabinas Cotch y Bézou y se ofrecen talleres para descubrir la montaña en invierno. Gourette (40 kilómetros de pistas;de día: adulto, 44 euros; infantil, 39). Su mayor atractivo es el entorno. Los descensos, a 40 kilómetros de la frontera con España por El Portalet, recorren un antiguo circo glaciar rodeado de riscos singulares, como el Pène Sarrière o el Pic de Ger. Este año se terminan los accesos a los telecabinas Cotch y Bézou y se ofrecen talleres para descubrir la montaña en invierno.

forfait de día: adulto, 45 euros; infantil, 39). La época dorada del termalismo se puede revivir en Cauterets pueblo, que atesora joyas arquitectónicas de finales del siglo XIX. En lo alto de la montaña, en el circo de Lys, las pistas suelen acumular nieve abundante y de calidad. A siete kilómetros, el Pont d’Espagne ofrece esquí nórdico, de travesía y paseos en trineo y raquetas. Gentiane, su pista más popular, ha sido ensanchada y suavizada y el restaurante de Lys abre una sala panorámica con vistas al valle. Cauterets (40 kilómetros de pistas;de día: adulto, 45 euros; infantil, 39). La época dorada del termalismo se puede revivir en Cauterets pueblo, que atesora joyas arquitectónicas de finales del siglo XIX. En lo alto de la montaña, en el circo de Lys, las pistas suelen acumular nieve abundante y de calidad. A siete kilómetros, el Pont d’Espagne ofrece esquí nórdico, de travesía y paseos en trineo y raquetas. Gentiane, su pista más popular, ha sido ensanchada y suavizada y el restaurante de Lys abre una sala panorámica con vistas al valle.

forfait de día: adulto, 43 euros; infantil, 40). Esta es una estación sin urbanizaciones a 12 kilómetros del pueblo de Luz-Saint-Sauveur y dividida en dos sectores: Aulian y Béderet. Tiene excelentes vistas sobre el Pic de Néouvielle (3.091 metros). En 2027, quiere ofrecer el espacio para principiantes más grande del Pirineo francés. De momento, inaugura una pista para niños servida por el telesilla Bambi. Luz Ardiden (60 kilómetros de pistas;de día: adulto, 43 euros; infantil, 40). Esta es una estación sin urbanizaciones a 12 kilómetros del pueblo de Luz-Saint-Sauveur y dividida en dos sectores: Aulian y Béderet. Tiene excelentes vistas sobre el Pic de Néouvielle (3.091 metros). En 2027, quiere ofrecer el espacio para principiantes más grande del Pirineo francés. De momento, inaugura una pista para niños servida por el telesilla Bambi.

forfait de día: adulto, 53 euros; infantil, 48). Con sus dos sectores, Barèges y La Mongie, a un lado y otro del puerto del Tourmalet, rivaliza con Saint-Lary por ser la estación más grande del Pirineo francés. Once kilómetros de descensos fáciles permiten atravesar el puerto esquiando de una vertiente a otra del dominio bajo la imponente silueta del Grand Tourmalet (100 kilómetros de pistas;de día: adulto, 53 euros; infantil, 48). Con sus dos sectores, Barèges y La Mongie, a un lado y otro del puerto del Tourmalet, rivaliza con Saint-Lary por ser la estación más grande del Pirineo francés. Once kilómetros de descensos fáciles permiten atravesar el puerto esquiando de una vertiente a otra del dominio bajo la imponente silueta del Pic du Midi , fabulosa atalaya desde donde contemplar gran parte de la cordillera. En verano de 2026 abrirá L’Hôtellerie des Laquets, que será el hotel de montaña más alto de Francia, con instalaciones de lujo y un pequeño teleférico que la unirá al Pic. La habitación doble costará 569 euros e incluirá el teleférico, el acceso al pico, la cena y el desayuno para dos (reservas, a partir de enero).

El Pontón en el Cielo del Pic du Midi, una pasarela de cristal situada a 2.877 metros de altitud que ofrece una vista impresionante de los Pirineos.

forfait de día: adulto, 44 euros; infantil, 38,50). Es la estación más alta del Pirineo francés, a 2.600 metros. Está a 25 minutos de España por el túnel de Bielsa, en Huesca, y ofrece tres zonas de freeride y un descenso fácil y panorámico de siete kilómetros por crestas y valles. Inicia la temporada con una reforma de su complejo residencial a pie de pistas y un sendero educativo con siluetas de animales a tamaño real. Piau (65 kilómetros de pistas;de día: adulto, 44 euros; infantil, 38,50). Es la estación más alta del Pirineo francés, a 2.600 metros. Está a 25 minutos de España por el túnel de Bielsa, en Huesca, y ofrece tres zonas dey un descenso fácil y panorámico de siete kilómetros por crestas y valles. Inicia la temporada con una reforma de su complejo residencial a pie de pistas y un sendero educativo con siluetas de animales a tamaño real.

forfait de día: adulto, 54 euros; jóvenes, 48). Igual que Piau, está a treinta minutos del túnel de Bielsa. Hay tres sectores: Le Plat d’Adet, ideal para debutantes; Espiaube, más técnico, con descensos rojos y negros; y Vallon, con la cota más alta a 2.400 metros y paseos hasta el lago de L’Oule, junto al parque nacional de Los Pirineos. En el valle, el pueblo del mismo nombre es conocido por su encanto pirenaico. En Pla d’Adet se inaugura una pista lúdica para niños. Saint-Lary (100 kilómetros de pistas;de día: adulto, 54 euros; jóvenes, 48). Igual que Piau, está a treinta minutos del túnel de Bielsa. Hay tres sectores: Le Plat d’Adet, ideal para debutantes; Espiaube, más técnico, con descensos rojos y negros; y Vallon, con la cota más alta a 2.400 metros y paseos hasta el lago de L’Oule, junto al parque nacional de Los Pirineos. En el valle, el pueblo del mismo nombre es conocido por su encanto pirenaico. En Pla d’Adet se inaugura una pista lúdica para niños.

Un esquiador en una de las pistas de Saint-Lary, estación en los Pirineos Franceses. Jean-Noël Herranz

forfait de día: adulto, 49,5 euros; infantil, 44). Una estación con dos pueblos a pie de pistas, Les Agudes y Peyresourde, y dos vertientes orientadas al Este y al Oeste para esquiar siguiendo al sol. El telecabina Skyvall, que conecta las pistas con Loudenvielle, incorpora 15 nuevas cabinas. Este año, además, introduce el sistema TipSnow, capaz de calcular la nieve que es necesario producir para mantener 30 centímetros en las pistas teniendo en cuenta cómo han ido los 30 inviernos anteriores y la peor temporada de todas. A partir de marzo se transforma en un destino cuatro estaciones con todo tipo de actividades al aire libre. Peyragudes (65 kilómetros de pistas;de día: adulto, 49,5 euros; infantil, 44). Una estación con dos pueblos a pie de pistas, Les Agudes y Peyresourde, y dos vertientes orientadas al Este y al Oeste para esquiar siguiendo al sol. El telecabina Skyvall, que conecta las pistas con Loudenvielle, incorpora 15 nuevas cabinas. Este año, además, introduce el sistema TipSnow, capaz de calcular la nieve que es necesario producir para mantener 30 centímetros en las pistas teniendo en cuenta cómo han ido los 30 inviernos anteriores y la peor temporada de todas. A partir de marzo se transforma en un destino cuatro estaciones con todo tipo de actividades al aire libre.

Uno de los descensos de la estación de esquí de Peyragudes. Gonzalo Azumendi

forfait de día: adulto, 36 euros; infantil, 11). En ocho minutos, el aún flamante Luchon-Superbàgneres (32 kilómetros de pistas;de día: adulto, 36 euros; infantil, 11). En ocho minutos, el aún flamante Crémaillère Expres lleva desde el pueblo balneario de Luchon hasta la meseta en donde se emplazan estas pistas. Por 45 euros se puede disfrutar de una mañana en la nieve, con vistas al Aneto, y de un baño termal por la tarde con aguas que brotan de forma natural a 34 grados. Para esta temporada se ha remodelado la zona dedicada a los niños. El 70% del dominio está cubierto con nieve industrial.

forfait de día: adulto, 48,50 euros; jóvenes, 41,50). A solo 20 kilómetros de carnet de esquiador jugando y aprendiendo no solo a esquiar, sino también las normas de buen comportamiento en las pistas. La actividad se hará en el sector de Airelles, donde se estrena una cinta cubierta de 80 metros y un telesquí baby . Font Romeu-Pyrenèes 2000 (46 kilómetros de pistas;de día: adulto, 48,50 euros; jóvenes, 41,50). A solo 20 kilómetros de Puigcerdà , esta estación del Pirineo Oriental propone una divertida iniciativa para niños que podrán obtener unjugando y aprendiendo no solo a esquiar, sino también las normas de buen comportamiento en las pistas. La actividad se hará en el sector de Airelles, donde se estrena una cinta cubierta de 80 metros y un telesquí

forfait de día: adulto, 46,50 euros; jóvenes, 42,50). La transformación del pueblo de Les Angles, en la comuna francesa de Capcir, en una estación de esquí y posteriormente en un destino global de montaña ha permitido pasar de 250 habitantes en los años sesenta a casi 600 en la actualidad. Este es uno de los mejores ejemplos de estación-pueblo de todo el Pirineo. Este año ha rehabilitado el viejo Pont Neige, con más de treinta años, que une las pistas con el núcleo urbano más antiguo. Les Angles (55 kilómetros de pistas;de día: adulto, 46,50 euros; jóvenes, 42,50). La transformación del pueblo de Les Angles, en la comuna francesa de Capcir, en una estación de esquí y posteriormente en un destino global de montaña ha permitido pasar de 250 habitantes en los años sesenta a casi 600 en la actualidad. Este es uno de los mejores ejemplos de estación-pueblo de todo el Pirineo. Este año ha rehabilitado el viejo Pont Neige, con más de treinta años, que une las pistas con el núcleo urbano más antiguo.

El pueblo y la estación de esquí de Les Angles.

Andorra

forfait de día: adulto, 66 euros; junior, 56,40, y niños, 43,50), la mayor estación del Pirineo y del sur de Europa, comienza la temporada haciendo dos propuestas principales: garantía de nieve, gracias a la producción, y servicios high class para quienes buscan exclusividad, tal vez lujo, y puedan pagarlo. Para lo primero, el 66% de la superficie esquiable estará cubierta con los sistemas de innivación que se potencian con 45 nuevos cañones y la renovación de otros 63; la mejora en el perfil de algunas pistas (como Directa, en Pas; Mirador, en Grau Roig; Avet, Os y Esquirol, en Soldeu; y Pla de Riba Escorjada, en El Tarter) hará que mengüe la cantidad de nieve necesaria para cubrirlas. En cuanto a los remontes, se alarga el telesquí Eslàlom hasta los 556 metros en el estadio Creand, se instala un nuevo arrastre en El Tarter en la zona de debutantes de Pla de Riba Escorjada y se desmonta el telesquí Bosc, en Soldeu, para abrir una zona de freeride. En relación con los servicios premium, quienes los contraten disfrutarán, entre otras cosas, de una nueva sala Top Class en Soldeu que da acceso prioritario a los remontes, permite utilizar sus vestuarios y guarda esquís y facilita las reservas preferentes en restaurantes. También se podrá esquiar con los instructores más cualificados, que proporcionarán asesoramiento individual y análisis en vídeo de los progresos. El Grand Valira Mountain Club ofrece aparcamientos VIP y atención personalizada. Además, este año parece haber una propuesta para cada público. Para niños, dos nuevos circuitos: el Turbo Snow Explorers en El Tarter, con animaciones y obstáculos, y un circuito infantil para raquetas. Quienes se resistan a marcharse cuando cierren los remontes pueden elegir excursiones con esquís de travesía seguidas de cenas, cenas al aire libre con barbacoa o cenas con música en directo todos los días desde las cuatro de la tarde hasta las dos de la madrugada en Grandvalira (215 kilómetros de pistas;de día: adulto, 66 euros; junior, 56,40, y niños, 43,50), la mayor estación del Pirineo y del sur de Europa, comienza la temporada haciendo dos propuestas principales: garantía de nieve, gracias a la producción, y serviciospara quienes buscan exclusividad, tal vez lujo, y puedan pagarlo. Para lo primero, el 66% de la superficie esquiable estará cubierta con los sistemas de innivación que se potencian con 45 nuevos cañones y la renovación de otros 63; la mejora en el perfil de algunas pistas (como Directa, en Pas; Mirador, en Grau Roig; Avet, Os y Esquirol, en Soldeu; y Pla de Riba Escorjada, en El Tarter) hará que mengüe la cantidad de nieve necesaria para cubrirlas. En cuanto a los remontes, se alarga el telesquí Eslàlom hasta los 556 metros en el estadio Creand, se instala un nuevo arrastre en El Tarter en la zona de debutantes de Pla de Riba Escorjada y se desmonta el telesquí Bosc, en Soldeu, para abrir una zona de freeride. En relación con los servicios, quienes los contraten disfrutarán, entre otras cosas, de una nueva sala Top Class en Soldeu que da acceso prioritario a los remontes, permite utilizar sus vestuarios y guarda esquís y facilita las reservas preferentes en restaurantes. También se podrá esquiar con los instructores más cualificados, que proporcionarán asesoramiento individual y análisis en vídeo de los progresos. El Grand Valira Mountain Club ofrece aparcamientos VIP y atención personalizada. Además, este año parece haber una propuesta para cada público. Para niños, dos nuevos circuitos: el Turbo Snow Explorers en El Tarter, con animaciones y obstáculos, y un circuito infantil para raquetas. Quienes se resistan a marcharse cuando cierren los remontes pueden elegir excursiones con esquís de travesía seguidas de cenas, cenas al aire libre con barbacoa o cenas con música en directo todos los días desde las cuatro de la tarde hasta las dos de la madrugada en L’Abarset, en el sector de El Tarter.

forfait de día: adulto, 48.50 euros; junior, 43,70, y niños, 38,70). Con tres nuevos cañones, y la sustitución de otros 55, cubrirá el 70% de la estación. Este invierno habrá dos nuevos circuitos fun cross con curvas peraltadas y saltos de dificultad media. Merienda, juegos en la nieve y música es el programa de après-ski especial para niños en La Caubella. Pal Arinsal (63 kilómetros de pistas;de día: adulto, 48.50 euros; junior, 43,70, y niños, 38,70). Con tres nuevos cañones, y la sustitución de otros 55, cubrirá el 70% de la estación. Este invierno habrá dos nuevos circuitoscon curvas peraltadas y saltos de dificultad media. Merienda, juegos en la nieve y música es el programa deespecial para niños en La Caubella.

Vista aérea de las instalaciones de Pal Arinsal. mmirophoto

forfait de día: adulto, 44,70 euros; junior, 40,20, y niños, 37,60) estrena cinco cañones y un edificio para la producción de nieve en La Coma, en donde se ha instalado una cinta transportadora para debutantes. La pista Megaverda, de 8,5 kilómetros, se ha transformado en un recorrido temático animado con imágenes de animales y personajes infantiles. Se ha remozado el restaurante Ordino Arcalís (30 kilómetros de pistas;de día: adulto, 44,70 euros; junior, 40,20, y niños, 37,60) estrena cinco cañones y un edificio para la producción de nieve en La Coma, en donde se ha instalado una cinta transportadora para debutantes. La pista Megaverda, de 8,5 kilómetros, se ha transformado en un recorrido temático animado con imágenes de animales y personajes infantiles. Se ha remozado el restaurante Refugi de les Portelles , el más alto de Andorra.